Американский писатель, режиссер и кинопродюссер Гонсало Лира Лопес, оказавшийся в Киеве накануне российской спецоперации, раскритиковал режим Зеленского за бесконтрольную раздачу оружия, которое в итоге появилось у большого числа преступников.

«Иду по Крещатику в супермаркет, в магазин ходить можно. У нас [в Киеве] другая проблема, из-за того, что режим Зеленского выдал оружие, оно появилось у большого числа преступников. Поэтому тут [процветает] воровство, изнасилования…», – рассказал американец в видео, опубликованном в Сети.

«[Мы] знаем, что вчерашняя стрельба тут не имела никакого отношения к русским. Они отсюда километрах в десяти, поэтому кажется очевидным, что стреляют только бандиты, выясняя отношения друг с другом», – продолжил американец.

«На Западе не говорят, что Зеленский, выдав оружие, практически вооружил весь криминал. И они теперь устроили тут анархию, выясняя, кто из них важнее, а когда они это установят, их целью станут обычные жители. Вот что сделал режим Зеленского! Так что давайте не будем заблуждаться: эти люди устроили тут хаос, по всей стране, во имя борьбы против русских. Это абсурдно и безответственно и ударит только по украинскому народу. Я пришел к выводу, что режим Зеленского – это зло» – заявил американец.

«Я живу в Украине, у меня в семье есть украинцы. Я считаю, что это смелые и добрые люди, но сегодня режим Зеленского сошел с ума. Я иду и думаю, вдруг меня подстрелят сейчас, и это будут не русские и не украинская армия, а это будут эти, (…) бандиты, которых вооружил тут в Киеве режим Зеленского. Я так дико рассержен происходящим, эти (…) создают тут хаос, а русских такое не остановит. Это приведет только к смертям среди населения, чтобы у Зеленского появились новые удачные фотографии», – заметил американец.

Накануне глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал «очередным преступлением против своего народа» бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам.