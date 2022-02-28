Депутат Пискарев назвал бесконтрольную раздачу оружия на Украине преступлением

Авиаэксперт рассказал о последствиях закрытия воздушного пространства Евросоюза для России

«Россия же вряд ли начнет производить арест европейских самолетов, это ничего нам не даст, кроме того, что нас лишний раз засудят. Когда они это делают, то это соответствует международным делам, если мы это делаем, то это нарушение», - сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

В воскресенье из-за закрытия Португалией своего воздушного пространства для российской гражданской авиации группа туристов из России не смогли вернуться на родину. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был принудительно развернут в воздухе.

«Если говорить о полетах мимо Европы, то таковые есть разве что в Америку. Да, мы теперь не сможем по нынешним маршрутам летать ни в Европу, не через океан. Что касается последствий для простых людей, то я таковых не вижу. Они уже два года по большому счету не имеют возможности поехать в Европу: постоянные волны пандемии, регулярное введение ограничений, российскую вакцину от коронавируса не признают, туристические визы не выдают», – говорит Гусаров.

Других россиян, которые, например, имеют в Европе вид на жительство, недвижимость, работу, учебу или иные основания для пребывания в Евросоюзе, данный запрет создаст ряд проблем. Имеющим недвижимость придется остаться в стране на какое-то время, «пересидеть», работающим и учащимся придется подстроиться под обстоятельства.

Организованных туристов в странах ЕС, по словам собеседника, крайне мало. С ними вопрос будет решать Консульство, пытаясь их вывести на родину или обеспечить их в месте пребывания. На остальных гражданах России до полного окончания пандемии коронавируса и начала поры отпусков отсутствие полетов в Европу никак не скажется.

«Проблемы ждут авиационную отрасль. Хоть перевозки и не носили столь масштабный характер как в 2019 году, но все равно это более менее доходные направления, авиакомпании понесут какие-то потери, которые, может быть, каким-то образом поддержит правительство. В крайнем случае, нам есть куда летать отдыхать: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток», – рассуждает эксперт.

Однако он отмечает, что самая главная проблема заключается не в закрытии воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний, а в другом пакете санкций против российской авиационной отрасли – отзыв европейских самолетов: новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех машин запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца. Так в случае, если США поддержат эти санкции, то Россия может лишиться половины авиапарка.

«Вот это действительно может создать проблему, причем как для авиакомпаний, так и для простых россиян. Мы пока не знаем, как санкции будут работать, что и как будут отзывать, но если это будет самый жесткий вариант, то мы можем оказаться вообще без магистрального флота. Тогда встанет вопрос, как тогда путешествовать», – подчеркивает Гусаров.

Но даже при «самом худшем раскладе» специалист видит решение: в радиусе 2–3 тыс. километров можно будет путешествовать на поезде или автомобиле, туриндустрия не будет полностью парализована. Что касается полетов за рубеж, то здесь можно будет летать иностранными авиакомпаниями. Однако пока не ясно, что в таком случае делать с полетами на Дальний Восток.

На закрытие воздушного пространства Россия, скорее всего, ответит тем же, полагает собеседник. Насколько это будет критично для Евросоюза можно увидеть на примере Британии: в воскресенье появились сообщения о том, что рейс из Лондона в Токио летел через Аляску с посадкой и дозаправкой. Такой полет занял 18 часов вместо 9.

«Когда Британия ввела против России ограничения на полеты, получив ответные от нас, у них было запланировано 70 рейсов через нашу территорию, транзитом. И это не только пассажиры, но и грузы, товары, почтовые отправления. Теперь все они вынуждены летать каким-то другим маршрутом. Теперь это коснется всего Евросоюза. Для них цена высока», – объясняет эксперт.

В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram написал, что Евросоюз запретил самолетам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией, в связи с чем речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран ЕС.

«Вообще, авиакомпании заблаговременно знали, что вводятся ограничения. Многие заранее отменили рейсы, причем и западные, и наши. Пока информации о том, что где-то задержали самолет, нет, кроме ситуации в Стамбуле, где задержали самолет «Победы» по требованию лизингодателя, ведь самолет зарегистрирован в Ирландии. Пока это единственный случай», – рассказывает Гусаров.

Он не исключает того, что на территории Евросоюза находятся российские самолеты, которые проходят там техобслуживание. В таком случае, авиакомпаниям придется оплачивать пребывание техники в стране столько, сколько понадобится. Вывезти, скорее всего, их в ближайшее время будет нельзя. Кроме того, он обращает внимание на то, что самолеты только условно являются «российскими» – все они находятся в лизинге, причем преимущественно западных и европейских компаний.

«Россия же вряд ли начнет производить арест европейских самолетов, это ничего нам не даст, кроме того, что нас лишний раз засудят. Когда они это делают, то это соответствует международным делам, если мы это делаем, то это нарушение», – заключил эксперт.

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России. Росавиация, Ростуризм и МИД пообещали организовать вывоз российских граждан из Европы на родину.