Погребинский: США не дадут Макрону изменить подход Зеленского к Минским соглашениям

«Владимир Путин отдает себе отчет в том, что у Эммануэля Макрона нет достаточного влияния на Владимира Зеленского, чтобы снять того с крючка, на котором его держат США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Во вторник прошли переговоры президентов Франции и Украины, которым предшествовала встреча Макрона и Путина.

«Я думаю, что Владимир Владимирович делает вид, что ему понравились идеи Макрона, утомившего его вопросами за шесть часов разговоров. По-моему, было видно, что Путин не без иронии отнесся к энергичности французского лидера», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению собеседника, предложения, который Эммануэль Макрон изложил Владимиру Путину и далее повез в Киев, могут сработать, только если на Владимира Зеленского надавят американцы.

«Но для США выполнение Украиной Минских соглашений будет означать победу Путина. Возможно, поэтому в Вашингтоне объяснили киевским властям, что Украина может действовать по своему усмотрению. Киев попросили не поддаваться на давление и заверили, что их никто ни к чему не может принудить», – считает Погребинский.

При этом вряд ли Макрон сумеет предложить Зеленскому что-то, что может перезапустить процесс минских переговоров, и реанимировать «нормандский формат». «Даже если дать Зеленскому несколько недель на размышление, все упирается в «разные интерпретации» Минских соглашений. Есть буквальная трактовка, которой придерживаются Россия и Донбасс. А есть надуманные, когда говорят, что «Минск-2» – это документ, который можно наполнить разным содержимым», – пояснил собеседник.

«Соединенные Штаты хотят и будут добиваться изменения Минских соглашений – последовательность выполнения каких-либо их пунктов. Если Вашингтон будет давить в эту сторону – это полный тупик. Единственная возможность выполнения «Минска» появится, когда американцы посчитают, что у США нет другого выхода и дешевле будет договориться с Путиным. Тогда Украина будет исполнять соглашения», – уточнил Погребинский.

При этом Киев пытается вести собственную игру на американском треке, добавил собеседник. «Сейчас наш клоун полагает, что в США якобы есть много людей, которые готовы его поддержать против Джо Байдена. А как иначе понимать то, что говорит Зеленский: «Перестаньте пугать нас вторжением России! Его не будет!»? Вызывающее непослушание, даже смешно», – отметил эксперт.

«У Байдена, конечно, много аргументов, чтобы поставить Зеленского на место, но есть большая часть конгрессменов, которая спит и видит, как поставить подножку своему президенту. Если Байден допустит слабину, то есть, к примеру, будет заставлять Зеленского делать то, что просит Путин, – это удар по позициям главы Белого дома, и так плохим на сегодняшний день», – рассуждает Погребинский.

Что касается собственно встречи Макрона и Зеленского, то, по мнению киевского политолога, одним из главных ее результатов стало украино-французское соглашение по сотрудничеству в реформировании «оборонки» Украины. По мнению эксперта, это могло бы быть взаимовыгодной сделкой, но «все равно в первую очередь выгоду получит французский капитал». То же касается и сделки на 1,2 млрд евро о поставке на Украину французских локомотивов и пожарной техники. «После этого Макрон вернется в Париж, и может считать себя молодцом. Он побывал у нашего клоуна и получил массу заказов на свои локомотивы на миллиарды», – констатировал Погребинский.

Напомним, переговоры президентов Макрона и Зеленского прошли во вторник в Киеве. По их итогам на совместной пресс-конференции украинский президент заявил, что ключевым вопросом разговора был мирный процесс. Также Зеленский сказал, что рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.

Помимо этого, президент Украины, что концерн «Укроборонпром» подписал с французской стороной соглашение о сотрудничестве и совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.

Макрон, в свою очередь, отметил, что в этот четверг планируется встреча политсоветников «нормандского формата». Кроме того, по словам французского лидера, Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять Минские соглашения.

Накануне Макрон побывал в Москве, где провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств беседовали несколько часов, после чего дали большую пресс-конференцию. На ней в числе прочего Путин прокомментировал высказывание Зеленского, который «недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений». Президент России подчеркнул, что «Минск-2» нужно исполнять, потому что альтернативы этим соглашениям нет», и процитировал фразу: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица».