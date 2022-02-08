Зачем Путин шесть часов говорил с Макроном

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8 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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США нашли спасение в российском дизеле

Американский бизнес зарабатывает на российских нефтепродуктах Frank Duenzl/DPA/ТАСС
Американцы вынуждены увеличивать зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива. В феврале США получат из России рекордные за три года объемы дизеля. Это в очередной раз вскрывает двойные стандарты США: ни геополитическая война с Россией, ни переход на «зеленую» энергетику не мешает американцам делать выгодный бизнес за счет российских традиционных углеводородов. Подробности...
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Киев ждет американскую ПРО под Харьковом

С помощью комплексов THAAD Украина хочет «смотреть» на тысячу километров вглубь России Capt. Adan Cazarez/Zuma/ТАСС
Американские комплексы ПРО THAAD могут вскоре появиться под Харьковом – менее чем в 30 километрах от границы с Россией. Об этом, как сообщается, Киев уже попросил Вашингтон. Как ответят США на обращение Украины, чем опасны для России системы THAAD и как Москва сможет ответить на такое размещение американских ракетных комплексов? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Как Россия унизила Францию в Африке

Боевые действия в пустыне имеют свои особенности Fred Marie/Hans Lucas/Reuters
Западная Африка за последние несколько лет стала регионом, где Франция стремительно теряет свое былое влияние. Зато там порою можно услышать благодарность в адрес граждан России – и это очень нервирует Париж. Почему происходящее ставит Францию в крайне неудобное положение и каким образом Россия добилась этого? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем Путин шесть часов говорил с Макроном

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Президент России потратил на своего французского посетителя намного больше времени и сил, чем следовало бы в рамках присущего всем нам упрощенного видения международной политики. Подробности...

Не пугайте нас тридцать седьмым

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
«Пережила я, наверное, всё, что переживал человек в тридцатые годы», – говорит уволенная петербургская учительница. Здесь она явно переигрывает и даже, я бы сказал, обесценивает память о тех, кто действительно пострадал в тридцатые. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Паника хорошо продается, но ее не стоит покупать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У западных СМИ есть вполне рыночный интерес в том, чтобы терзать нервы западного обывателя – а уж российскому и особенно украинскому прилетает за компанию. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария

«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Тимофей Бордачёв

    Зачем Путин шесть часов говорил с Макроном

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		8 февраля 2022, 18:15

    При всем уважении к великой французской цивилизации и умению этой нации мастерски выкручиваться к своей выгоде из самых сложных международных ситуаций, уровень ожиданий от визита в Москву президента Эммануэля Макрона был очень низким.

    Хотим мы того или нет, но линейные представления о зависимости внешнеполитических возможностей государств от их общего положения как правило себя оправдывают. Несмотря на некоторое интеллектуальное убожество такой логики, общий провал страны в экономике и способности влиять на свое ближайшее окружение неизбежно ведет к тому, что она уже мало что значит в решении вопросов стратегического значения. А глава этого государства в своей международной деятельности, как говорится, «отбывает номер» и скорее присутствует при важных событиях, чем меняет их содержание.

    Именно это и можно было предполагать по поводу переговоров между главами России и Франции, состоявшихся в Москве накануне. Но применительно не только к Пятой республике и ее потенциалу в мировых делах, а к месту Европы в глобальной политике вообще.

    Поэтому международным событием исключительного значения стало уже то, что президент России провел с иностранным гостем более шести часов, что явно вступает в диссонанс с привычной нам ролью и значением европейцев. Согласимся, что глава российского государства является очень загруженным делами руководителем, чтобы на протяжении такого времени заниматься пустыми разговорами. Тем более, что, судя по последовавшей пресс-конференции, на встрече обсуждались не только конкретные последствия кризиса в Европе, но и его причины.

    Мы не знаем доподлинно, какие именно решения обсуждались в ходе встречи и станет ли она вкладом в дальнейшее продвижение к новому региональному порядку. Однако наиболее важным результатом переговоров президентов России и Франции стало признание того, что противоречия, существующие между нами – это не про Украину или личный фактор какого-либо государственного деятеля, а про объективные противоречия, возникшие по итогам холодной войны. Макрон, наверное, впервые среди лидеров Запада такого уровня, признал это публично, хотя такое заявление и стало в чем-то результатом французской склонности к красивым фразам.

    Фото: EYEPRESS/Reuters

    Последнее само по себе большого значения не имеет. Особенно на фоне истеричной кампании в американских и британских СМИ, основная цель которой состоит в убеждении всех, что единственная причина мифического русского «вторжения» на Украину в ближайшее время – это личностный фактор, планы и ценностные представления главы российского государства.

    При этом совершенно не важно, что эволюция публичной риторики отдельный стран Запада происходит под воздействием российского военно-дипломатического давления. Государства вообще крайне редко склонны проявлять благоразумие в том, что касается контроля над территориями и распределением власти на мировой арене. И мы не знаем пока ни одного случае, когда новый международный порядок возник без угрозы «железа и крови» – иначе двигаться никого не заставить, поскольку все слишком увлечены своими внутренними делами. И уж особенно, когда у государств, как у Запада сейчас, за несколько десятилетий сформировалось убеждение в собственном силовом доминировании.

    Признания в системном характере кризиса, даже с поправкой на собственную любовь Макрона покрасоваться в роли теоретика международной политики, означают, по меньшей мере, две вещи. Во-первых, в Западной Европе отдают себе отчет, что фундаментальная причина кризиса – это их собственная политика на протяжении двух с половиной десятилетий после холодной войны. Всего несколько месяцев назад наши европейские партнеры были готовы высказывать такую точку зрения только в максимально закрытом порядке, да и то сквозь зубы. Теперь пределы открытой дискуссии существенно расширились, что отодвинуло нас от грани перехода конфликта Россия – Запад в состояние военного времени. Известно, что неспособность признать системный характер конфликта исторически была одной из важнейших причин его усугубления.

    Во-вторых, это же самое, похоже, понимают и в США. Другое дело, что американцы, в силу своего высокомерия и страха потерять лидерство среди стран Запада, никогда не говорят об ошибках публично. Но теперь у всех стран мира есть доказательство того, что не только по мнению России вопрос принадлежности Украины к военному блоку НАТО является важным не сам по себе, а в контексте общей несправедливости, проявленной по отношению к российским интересам.

    Сейчас американцы не готовы эту несправедливость устранять и предпочитают балансировать на грани еще более ожесточенного конфликта. И их можно понять – война в Европе не нанесет ущерба американским интересам безопасности. Но с каждым годом она становится более опасной для способности США вести борьбу на другом, более важном для них сейчас направлении – в Азии. Именно это является единственным шансом «старых» европейцев избежать превращения не просто в задворки мира, но в его пороховую бочку.

    Другое дело Германия и Франция. Им уже до смерти надоела украинская проблема и способность США в любой момент обрушить Европу в пучину большого конфликта. Но Европа слаба, и попытка освободиться от американской опеки после создания единой валюты евро и политического союза в рамках ЕС особых достижений не принесла. Сейчас ведущие европейские державы могут видеть для себя шанс сыграть на руку и американцам и русским, интересы которых противоположны, но нет возможности для разрешения коллизии путем настоящей большой войны – в ней погибнут все.

    Получится у них это или нет – шансы меньше, чем хотелось бы. Но они есть благодаря терпению России, нашему пониманию того, что украинский вопрос должен решаться самими жителями этой страны без указаний извне, а также открытому желанию президента Байдена избавиться от плохих геополитических активов. Не за просто так, конечно – международная политика не знает успешного опыта односторонних уступок, если это, само собой, не результат полного коллапса государственности, как это случилось с поздним СССР.   

    Какие другие цели преследует сам Макрон и, судя по всему, новый канцлер Германии Олаф Шольц? Для французского президента главная задача сейчас – это быть переизбранным на свой пост в мае этого года.

    Сохранив мир в Европе, он сможет отодвинуть своих конкурентов, пытающихся направить Францию в сторону радикальной левой или правой повестки. Для Шольца главное – создать условия экономического процветания Германии на десятилетия вперед. Если он, в отличие от Меркель, сможет не просто тушить пожары внутри Европы и по ее периметру, но внесет вклад в создание устойчивых отношений с Россией – это окажется весьма достойным достижением, которое оценят хозяева немецкой экономики.

    В результате главные европейские лидеры пытаются играть в коллективного Миттерниха – канцлера Австрийской империи, который во время Венского конгресса 1815 года лавировал между могущественной Россией и упрямой Англией ради закрепления статус-кво в центральной части Европы. Макрон и Шольц хотят добиться того же самого для всего Европейского союза. Однако сейчас не начало 19 века, а возможности дипломатии высшего уровня намного более ограничены. Но такие возможности есть и именно поэтому президент России потратил на своего французского посетителя намного больше времени и сил, чем следовало бы в рамках присущего всем нам упрощенного видения международной политики.

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