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В «Молдовагаз» потребителей попросили вовремя рассчитываться за газ
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Газораспределительная компания «Молдовагаз» обратилась к небытовым потребителям с просьбой своевременно оплатить счета за газ, чтобы избежать его возможного отключения в феврале.
«В целях обеспечения выполнения со стороны АО «Молдовагаз» договорных обязательств по оплате, принятых перед ПАО «Газпром», и во избежание прекращения поставок природного газа, просим небытовых потребителей в оптимальные сроки произвести оплату объема потребленного природного газа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
Ранее в Газпроме заявили, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года.
Напомним, в январе «Молдовагаз» срочно погасила долг перед Газпромом после предупреждения о прекращении поставок газа. Правительство республики помогло погасить задолженность. В стране был временно введен режим ЧП.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет.
Как объяснил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране.
Эксперт оценил идею ЕС и НАТО о замене российского газа испанским транзитом
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«Европа не сможет заменить российский газ. Ни Алжир, ни азиатские страны ей в этом не помогут», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал на Пиренейский полуостров как на регион, не зависящий от поставок газа из России.
«Судя по всему, Боррель имел в виду, что Испания и Португалия «научат» остальную Европу быть энергетически независимыми от России. Но их сценарий для других стран не подходит, поэтому заявление главы дипломатии ЕС спекулятивно», – сказал ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, в энергетической независимости Пиренейского полуострова от России нет политики, а есть только экономическая логика – «для Испании запитываться из алжирского трубопровода рентабельнее, чем покупать российский газ, а для Португалии получать энергоноситель через СПГ-терминалы тоже выгоднее, чем вести газопровод из России».
«Испания и Португалия не добывают газ, в Европу они могут его только транзитировать. Но тут возникает сразу несколько трудностей. Во-первых, Алжир поссорился с Марокко – в итоге оказался перекрыт один из двух газопроводов в Испанию. Кроме того, сам Алжир снижает экспорт, поскольку у него растет внутреннее потребление голубого топлива, а добыча остается на прежнем уровне», – отметил собеседник.
Помимо этого, эксперт указал еще на одну странность заявления Борреля – у других стран Европы так же, как и у Португалии, есть СПГ-терминалы, например у Франции, Великобритании, Нидерландов, Бельгии. Причем терминалы используются, как правило, на 25–30% «Поэтому, причины, по которым испанский еврочиновник выделил именно Пиренеи, для меня загадка», – сыронизировал аналитик.
Что касается вероятности подключения Германии к идее Борреля о замене российского газа, то она тоже нулевая, подчеркнул Юшков. «Если Европа вдруг перестанет получать российский газ в ситуации с раскручиванием санкционного маховика, то все страны будут загружать свои терминалы исключительно для внутренних нужд, и Германии ничего не останется», – отметил эксперт.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.
Кроме того, он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия».
Дипломат подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке».
Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией».
Боррель также подчеркнул: Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа.
В воскресенье газета Vanguardia сообщила, что НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшее время.
«Новое транспиренейское соединение для отправки в Центральную Европу газа из Алжира и сжиженного газа, который смогли бы хранить и обрабатывать восемь предприятий по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», – отмечает издание.
Боррель заявил о «сложностях» с поставками российского газа
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства по поставкам газа, но заявил при этом о «сложностях с поставками».
Боррель заявил, что «цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне». Он подчеркнул, что «цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад». Это «создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе». Как заявил Боррель, «если цены на энергию останутся высокими в течение 2022 года, стимулируя инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление (экономики) от пандемии».
Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией». Боррель указал на необходимость «работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов». «Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке». Боррель считает, что «в условиях тяжелого кризиса» в отношениях с Россией, стоит «вопрос безопасности поставок».
В связи с этим он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия». Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ. Также он подчеркнул необходимость лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.
При этом ЕС намерен работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети. Исходя из его слов, ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США.
Напомним, как заявлял Боррель, ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.
В Киеве увидели «риски» остановки Россией транзита газа через Украину
Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что существуют риски остановки транзита российского газа по территории Украины, по его словам, возможность импорта газа из Венгрии поможет стране в случае сильных морозов.
Макогон сообщил, что возможность импортировать газ из Венгрии поможет Киеву в случае сильных морозов или нехватки топлива, независимо от транзита. «Сейчас, скажем так, учитывая ситуацию на востоке, есть риски того, что Россия может остановить транзит», – цитирует его РИА «Новости».
Макогон также рассказал о возможностях получать газ из Польши.
«У нас уже есть два газопровода на Польшу, и мы можем поучать из Польши 6,6 миллиардов кубических метров газа в год. Этого вполне до#mce_temp_url#статочно и для Украины, и для Польши. В данный момент есть проблема с транспортировкой газа по территории Польши к украинской границе... Мы заинтересованы использовать польские LNG-терминалы. Это даст нам дополнительное возможное направление импорта газа с мирового рынка», – добавил он.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии
Решение импортировать газ из Венгрии – это государственная измена со стороны политической элиты Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил украинский политолог Александр Лазарев.
Лазарев заявил, что речь идет о «реверсе российского газа», который к тому же попадает в Венгрию «не через ГТС» Украины, а через «Турецкий поток». По его словам, такое происходит «впервые в истории». Лазарев заявил, что «средняя цена по палате в Европе – это 350 долларов», а Украина «берет его сейчас по стоимости 1440 долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ».
Политолог усомнился в «патриотичности такого подхода» и заявил, что «видит конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане». Он отметил, что Киев, «не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу», платит «и России, и партнерам».
«Мы самое богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?» – заявил он, добавив, что считает более целесообразным начать закупки газа напрямую у России.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
Газпром обвинил Кишинев в нарушении договоренностей
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Молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года, заявили в Газпроме.
«Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года», – цитирует сообщение Газпрома РИА «Новости».
Там пояснили, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» не было проведено из-за неявки молдавского правительства.
«Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой Газпром за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года», – добавили в российской компании.
Вместо этого молдавское правительство заявило, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. В ней не учитывались предложения Газпрома.
«Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности «Молдовагаза» за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом «Молдовагаза», – заключили в компании.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
Байден пообещал удовлетворить потребности Европы в газе
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Соединенные Штаты готовы покрыть существенную часть потребностей европейских стран в природном газе в случае приостановки поставок из России, заявил президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне.
«Мы изучаем возможности покрытия [объемов экспорта] природного газа из России [в Европу]. <…> Мы полагаем, что можем покрыть существенную часть [спроса на газ в Европе]», – приводит слова Байдена ТАСС.
Глава Белого дома сообщил, что американская администрация изучает, как это может быть осуществлено, а также ведет переговоры с иностранными партнерами. По словам Байдена, в случае подобного развития событий Россия понесет существенные потери.
«Россия осознает, что это существенная часть ее бюджета <…>. Фактически, если это [экспорт] прекратится, то для них это также будет тяжелым ударом», – сказал президент США, выразив мнение, что углеводороды, «это единственная вещь, которую они [Москва] по-настоящему вынуждены экспортировать».
Ранее президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Блинкен: США договариваются об увеличении поставок топлива в Европу и Украину
США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину, заявил на открытии заседания Совета США-ЕС по энергетике в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы ведем консультации с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении предложения природного газа, и рынок сам по себе начинает приспосабливаться. Эти усилия направлены на увеличение поставок энергоносителей для всей Европы, включая Украину, чьей энергетической безопасности особенно угрожает российская агрессия», – цитирует его РИА «Новости».
Блинкен поблагодарил Евросоюз за поддержку проектов поставок газа на Украину со своей территории и пообещал им американское дипломатическое и техническое содействие.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.
Боррель сравнил подготовку России и ЕС к конфликту
Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что «в последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций». В частности, он указал, что Россия «нарастила золотовалютные резервы». По мнению Борреля, Москва «сделала больше», чем сделал ЕС для того, чтобы «справиться с потенциальными перебоями в поставках газа», передает ТАСС.
Напомним, Боррель призвал к созданию стратегических запасов газа в ЕС. Брюссель и Вашингтон заявляют о готовности ввести в отношении Москвы санкции, если Россия «вторгнется» на Украину. При этом на Западе опасаются, что санкции спровоцируют прекращение поставок Россией газа в Европу.
Германия пригрозила России «необходимыми мерами»
Германия вместе с союзниками намерены предпринять «необходимые меры» в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о газопроводе «Северный поток – 2».
В ходе интервью американской газете Washington Post Шольцу был задан вопрос о том, прекратит ли Германия процесс запуска газопровода в случае «вторжения» России на Украину.
«Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые меры. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы. Также мы договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Также совершенно ясно, что в такой ситуации рассматриваются все варианты... Я не буду вдаваться в подробности, но наш ответ будет единым и решительным», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные в ходе «трудных переговоров» с Россией по поводу ситуации на Украине.
Шольц назвал США «самым важным» союзником Германии и Европы.
«Мы много работали, чтобы послать России четкий сигнал о том, что ей придется дорого заплатить, если она вмешается в дела Украины. Я очень ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и Россией. Они очень трудные. У них очень сложная повестка дня. Но сила и лидерство – это то, что он там делает», – сказал канцлер Германии.
Шольц также заявил, что его страна поставила Украине 5 тыс. касок по просьбе Киева, тогда как в вопросе возможных поставок вооружений играют большую роль жесткие экспортные ограничения.
«Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», – сказал Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США и ЕС договорились работать над увеличением предложения СПГ на рынке
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Соединенные Штаты и Евросоюз намерены работать над увеличением объемов предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в совместном заявлении сторон по итогам заседания министров США и ЕС по энергетике в Вашингтоне.
«Занимаясь воздействием геополитики и климата на текущий энергетической рынок, ЕС и США намерены работать сообща, чтобы глобальные рынки сжиженного природного газа имели потенциал обеспечивать дополнительные и диверсифицированные поставки в случае перебоев с поставками трубопроводного газа в краткосрочной перспективе, пока страны уходят от ископаемых видов топлива к устойчивому будущему нулевых выбросов», – приводит текст совместного заявления ТАСС.
В документе подчеркивается, что США и ЕС на состоявшемся в понедельник заседании подтвердили приверженность совместной работе на упреждение, чтобы «заниматься любыми потенциальными рисками, связанными с поставкой энергоресурсов» Европе.
Вашингтон и Брюссель также заявили, что считают «неприемлемым использовать энергоресурсы в качестве оружия или рычага геополитического влияния», в связи с этим они намерены содействовать укреплению энергобезопасности «восточных партнеров», таких как Молдавия и Украина, «в том числе посредством реверсных поставок газа».
Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне объявил о достижении договоренности о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан. Днем ранее Боррель заявил о наличии «сложностей» с поставками российского газа.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в минувшую субботу в акватории стран Евросоюза (ЕС) союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Газпром не забронировал доптранзит через Украину и мощности Ямала – Европы на второй и третий кварталы
Российская компания Газпром на аукционе в понедельник не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказала прокачку через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на второй – третий кварталы 2022 года, следует из данных платформ RBP и GSA Platform.
«Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на второй – третий кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Однако по итогам аукциона они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), передает ТАСС.
Кроме того, Газпром не забронировал на второй – третий кварталы предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал – Европа в Германию через Польшу. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, на них заказ также не поступил.
Ранее сообщалось, что Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
В Германии не исключили отказ от «Северного потока – 2» из-за эскалации на Украине
Немецкое руководство не исключает отказа от «Северного потока – 2» в случае эскалации на Украине, заявил вице-канцлер страны, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек.
«Французский президент и федеральный канцлер пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но также ясно, и об этом много раз говорилось, что в случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются. И все означает все. Не хочу вдаваться в спекуляции, но слово все охватывает все», – цитирует Хабека РИА «Новости».
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о «Северном потоке – 2», заявлял, что ФРГ вместе с союзниками намерена предпринять «необходимые меры» в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине.
Боррель заявил о договоренности ЕС с основными энергопоставщиками
ЕС обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне.
«Мы обратились к нашим основным поставщикам энергии для усиления нашей готовности и обеспечения того, что поставки остаются надежными, доступными и защищенными не только для нас, ЕС, но и для наших соседей, Украины, Молдовы, западных Балкан», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
Он также подчеркнул необходимость верификации поставок энергии в Европу, отметив «стратегическое» взаимодействие с США в этом направлении.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства по поставкам газа, но заявил при этом о «сложностях с поставками».
Боррель также подчеркнул: Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа.
Газета Vanguardia сообщила, что НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшее время.
«Новое транспиренейское соединение для отправки в Центральную Европу газа из Алжира и сжиженного газа, который смогли бы хранить и обрабатывать восемь предприятий по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», – отмечает издание.
Путин поручил исследовать возможность внедрения альтернативной энергии в регионах
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Президент Владимир Путин поручил определить регионы, в которых было бы целесообразнее внедрить альтернативные источники энергии вместо газа, соответствующий пункт имеется в перечне поручений главы государства.
«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений определить на основе целевых топливно-энергетических балансов субъекты Российской Федерации, в которых исходя из результатов оценки экономической эффективности природный газ, транспортируемый с помощью Единой системы газоснабжения, не может быть основным источником энергии», – говорится в поручении на сайте Кремля.
Ответственным также необходимо представить предложения о мерах по расширению в таких регионах альтернативных экологичных источников энергии с учетом их экономической эффективности вместо газа. Также им нужно будет предусмотреть источники финансирования.
Срок исполнения задачи – до 1 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны.
Песков рассказал об обсуждении увеличения поставок газа Венгрии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что тема увеличения поставок газа Венгрии находится на стадии обсуждения.
«Эти вопросы находятся в стадии обсуждения, и мы всегда говорим, что президент в постоянном контакте находится с Миллером (главой Газпрома Алексеем Миллером) по таким важным вопросам. Поэтому эти вопросы на стадии обсуждения. Когда будет решение, об этом станет известно», – цитирует его РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин по итогу переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассказал, что они наметили обширные планы на перспективу. По его словам, Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа.
Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа.