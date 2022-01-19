Молдавии грозит отключение газа

В четверг, 20 января, Молдавия вряд ли заплатит Газпрому аванс за январские поставки газа, что обязана сделать по контракту. Это значит, что Россия получит юридическое право отключить страну от газа. Самое смешное, что решение этой проблемы Кишинев полностью переложил на плечи самого Газпрома. Хотя логично было бы просить помощи у Евросоюза, в который власти Молдавии так спешат. Кто же спасет Кишинев от морозов?

Газпром накануне направил официальное письмо, если «Молдовагаз» не совершит платеж до 20 января, то он прекратит поставки, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. В этом случае правительство Молдавии может ввести режим чрезвычайного положения в области энергетики, добавила она.

Проблема заключается в том, что у «Молдовагаза» нет денег, чтобы заплатить Газпрому 20 января за поставки газа, как того требует контракт, подписанный в октябре 2021 года. Неделю назад Кишинев уже попросил у Газпрома отсрочить платеж на 10–20 дней. Всего сумма аванса составляет порядка 63 млн евро, но в «Молдовагазе» говорят, что уже заплатили 23 млн долларов, а в четверг, 20 января, предоставят еще 15 млн долларов. Остается еще 25 млн евро для оплаты аванса за январские поставки газа, которых у компании нет. Но там якобы обещают их найти за время отсрочки.

Ситуация с нехваткой денег в «Молдовагазе» возникла еще в ноябре – в первый же месяц действия нового пятилетнего контракта с Газпромом. Тогда Газпром поставил ультиматум – либо оплата 20-го числа, как предусмотрено в контракте, либо поставки газа будут остановлены. Однако Кишиневу все же удалось договориться об отсрочке платежа на несколько дней, потому что власти нашли деньги в бюджете, но не успевали провернуть все бюрократические процедуры к 20-му числу.

На этот раз ситуация выглядит хуже. Правительство Молдавии открестилось от проблем собственной газовой компании и просит Газпром найти решение проблемы с нехваткой денег.

«Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы Газпром, который является мажоритарным акционером «Молдовагаза», выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером»,

– заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. А весной, то есть после отопительного сезона, страна, по его словам, хотела бы начать с Россией переговоры о заключении нового долгосрочного контракта, потому что подписанный всего три месяца назад договор их не устраивает.

Следом правление «Молдовагаза» также обратилось за поддержкой к Газпрому – как акционеру компании. Ему принадлежит 50% в компании, еще 35,33% – у правительства Молдавии, и 13,44% – у правительства Приднестровья (плюс 1,23% – у миноритариев). Молдавская газовая компания просит у Газпрома отсрочить платеж и выдать краткосрочный кредит на его оплату, завил глава компании Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

С одной стороны, «Молдовагаз» оказался в сложной ситуации из-за высоких мировых цен на спотовом рынке. В январе стоимость газа по контракту выросла почти до 650 долларов за тысячу кубометров (в декабре была 450 долларов). При этом тарифы в стране рассчитаны на цену 450 долларов.

«С другой стороны, Молдавия сама хотела перейти на спотовое ценообразование, как в Европе, отказавшись от нефтяной привязки. И теперь она столкнулась с рисками сильного роста цен», – констатирует эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Хотя в Кишиневе говорят о том, что контракт подписан по старым условиям и стоимость газа привязана к нефти, а не к споту, Юшков считает, что это не так. Во-первых, нефть не показывает столь резкую динамику роста, как цены на газ в Молдавии. Во-вторых, если бы цена на газ в контракте с Молдавией была привязана к нефти, то молдаване платили бы сейчас 300–400 долларов за тысячу кубометров, а не 650.

«Судя по цене, у них смешанная привязка (частично к нефти, частично к споту) либо привязка только к спотовому рынку с лагом в шесть месяцев. Учитывая интенсивный рост цены для Молдавии в ноябре, декабре, январе, она считается исходя из полугодовой давности, когда как раз начался интенсивный рост цен на газ на спотовом рынке Европы (июль, август, сентябрь)», – предполагает эксперт ФНЭБ.

В свою очередь власти Молдавии отстраняются от проблемы. Ранее они уже подняли тарифы на газ для населения, и делать это еще раз боятся из-за политических рисков. Уровень жизни населения в стране не настолько высокий, чтобы выдержать резкое повышение тарифов на газ каждый месяц. Поэтому неудивительно, что власти страны переложили ответственность и решение проблемы на «Молдовагаз» и Газпром.

«И «Молдовагаз», и власти страны оказались в сложной ситуации. Власти не могут бесконечно повышать тарифы и брать деньги из бюджета. А газовая компания покупает газ по высокой цене, а продает по низкой, и возникает большой кассовый разрыв», – говорит Игорь Юшков. По его мнению, начинается «игра нервов», кто первый сдастся – власти Молдавии или Газпром.

Газпром в октябре занял жесткую позицию по отношению к неплательщику Молдавии, у которой за спиной уже «висит» неоплаченный большой долг перед Газпромом (не считая долги за поставки газа в Приднестровье). Решение его судьбы отсрочено на весну 2022 года. И как минимум публично Газпром будет стараться сохранить жесткую позицию. Однако цели перекрывать газ Молдавии у него нет, тем более в разгар отопительного сезона.

«Молдавские власти, судя по всему, надеются, что российское руководство не даст Газпрому отключить страну от газа. Ведь Россию тут же обвинят в том, что она специально заморозила бывшую советскую республику за то, что та встала на путь евроинтеграции. А геополитическая ситуация сейчас и так напряженная.

Россию критикуют и за спасание Казахстана, и за якобы намерение вторгнуться на Украину. Идут тяжелые переговоры с США и НАТО», – говорит Юшков.

Появление сейчас новой проблемы с необходимостью отключить Молдавию от газа – совсем некстати. Хотя нарушителем контракта здесь является Кишинев, не оплативший вовремя аванс, но вину возложат на Газпром.

Поэтому, по мнению собеседника, Газпром в публичном пространстве попытается сохранить стратегию жесткого следования контракту и санкций за его нарушения молдавской стороной, но появится некая третья сторона, которая согласится дать кредит «Молдовагазу». Скорее всего, в роли спасителя выступит некий российский банк, который скрепя сердце выдаст кредит «Молдовагазу».

Любопытно, что желающее жить по-европейски молдавское руководство не обращается за помощью в тяжелой ситуации к европейским чиновникам и компаниям с той же просьбой – выдать кредит на оплату газа. Вопрос срочный, и его надо решать сейчас, а пока европейские банки примут решение – пройдет как минимум полгода, говорит Юшков. В самом «Молдовагазе» признают, что взять кредит в банке с их огромными долгами и столь высоким кассовым разрывом очень тяжело. Ни один коммерческий банк на такие риски не пойдет. Поэтому кредит возможен только от российского банка под правительственные гарантии Молдавии. Это означает одно: к уже имеющимся молдавским долгам прибавятся новые. И к концу отопительного сезона объем долга будет только увеличиваться.

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