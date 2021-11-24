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24 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом

Почему Молдавия взялась за старое газовое поведение Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия провалила первый же срок платежа, 22 ноября, за поставки газа по новому контракту. Оказалось, что в «Молдовагазе» просто нет денег. Искать их начали только после жесткого ультиматума Газпрома. Ведь остаться без газа в отопительный сезон – катастрофа не только социальная, но и политическая. Среда – последний день для оплаты счета. Если этого не случится, поставки газа в Молдавию прекратятся. Подробности...
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Российских детей и пенсионеров атакуют из Днепропетровска

Украинские сетевые террористы избрали своими жертвами российских подростков Сергей Коньков/ТАСС
ФСБ предотвратила очередную школьную стрельбу в Казани. Установлено: готовивший расправу подросток действовал по указанию из-за границы. Через соцсети преступление курировал житель Днепропетровщины. В этом же регионе обосновались и кол-центры телефонных аферистов, ворующих деньги с карт российских пенсионеров. Эксперты уверены: атаки на молодежь и пожилых – элементы гибридной войны против России. Подробности...
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Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

Общество вправе знать национальность преступников, уверены журналисты Алексей Сухоруков/РИА Новости
Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете упоминать в прессе национальность преступников – и тем вызвали острую дискуссию среди депутатов. Одни считают, что нынешняя практика указания этнической принадлежности правонарушителей может привести к росту межнациональной напряженности. Другие полагают, что закон невыполним и в случае принятия породит ряд новых серьезных проблем. Подробности...
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Болгария потеплеет к России

Раньше президент Радев был «русским агентом», теперь стал «надеждой Европы» Srdjan Ilic/PIXSELL/PA Images/ТАСС
В Болгарии наступает новая политическая эра. Эта эра должна быть избавлена от того негатива в адрес России, который отличал болгарскую политику последние 12 лет. Премьер-русофоб Бойко Борисов проиграл парламентские выборы, а его главный враг Румен Радев выиграл президентские. Кто теперь будет управлять Болгарией и что это означает для Москвы? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Общество потребления должно сменить общество ясных идеалов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, а нам спешить некуда. Подробности...
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Современная медицина страдает «рефлексом Земмельвейса»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Консенсус в медицинской науке – это всегда плод огромного количества компромиссов, традиций, политических интересов, коммерческих каких-то историй, чисто культурных предрассудков. Часто консенсус ко всеобщей пользе, но далеко не обязательно. Подробности...
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Наши сограждане уже живут в прекрасном будущем

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя. Подробности...
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Дети с Украины распространяют террор

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Новую войну ждут к новому году

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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    Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом

    Почему Молдавия взялась за старое газовое поведение
    		   24 ноября 2021, 11:10
    Фото: Вадим Денисов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Молдавия провалила первый же срок платежа, 22 ноября, за поставки газа по новому контракту. Оказалось, что в «Молдовагазе» просто нет денег. Искать их начали только после жесткого ультиматума Газпрома. Ведь остаться без газа в отопительный сезон – катастрофа не только социальная, но и политическая. Среда – последний день для оплаты счета. Если этого не случится, поставки газа в Молдавию прекратятся.

    И месяца не прошло с момента подписания нового газового контракта с Молдавией, а она уже не может заплатить за поставленный газ. В самой компании объясняют, что образовался дефицит платежного баланса: в октябре в тарифе для молдавских потребителей стояла цена 130 долларов за тысячу кубометров, а по факту Кишиневу пришлось покупать газ по 800 долларов за тысячу кубометров.

    «Отговорка Кишинева, что в октябре была высокая цена на газ, плохая. Потому что это не проблема поставщика, а проблема покупателя», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    В сентябре закончился предыдущий контракт с Газпромом, по которому Молдавия получала газ по супернизкой цене 130–150 долларов за тысячу кубометров благодаря особенной формуле ценообразования. Однако Кишинев не смог заранее договориться с Газпромом о новом контракте, поэтому в октябре был вынужден покупать газ на споте. Без контракта цены на газ определялись в соответствии со спотовым рынком, то есть Молдавия начала платить за газ по рыночным ценам. Причем не важно, у кого она покупала газ – у Газпрома, Украины или европейских поставщиков. Пробные закупки газа на аукционах убедили Молдавию, что старый друг лучше новых двух.

    Этот факт плюс начало отопительного сезона заставили Кишинев поторопиться с заключением нового контракта с Газпромом, который начал действовать с 3 ноября 2021 года. Газпром, несмотря на свои сильные переговорные позиции, пошел на уступки Молдавии и привязал стоимость газа к нефти, а не к спотовой составляющей. В итоге в ноябре российский газ обходится в 450 долларов за тысячу кубометров, отмечали в «Молдовагазе». Это, конечно, дороже, чем было раньше, но намного дешевле, чем на спотовом рынке, где цены по-прежнему держатся в районе 800–1000 долларов за тысячу кубометров.

    «Скорее всего, еще при подписании контракта в Молдавии подозревали, что могут возникнуть проблемы с оплатой газа, но, видимо, страна считает, что за поставленный товар не обязательно платить»,

    – говорит Игорь Юшков.

    У Молдавии имеется большой опыт неоплаты газа, на ней висит долг более чем в 700 млн долларов, который она пообещала вернуть после проведения аудита к весне 2022 года. Но, как видно, подписав новый газовый контракт, Кишинев взялся за старое.

    Учитывая низкую платежеспособность страны и ее нежелание признавать и возвращать газовые долги, на этот раз Москва заняла жесткую позицию. «Газпром вряд ли пойдет на реструктуризацию и отсрочку долга. Газпром и так пошел на уступки Молдавии при подписании газового контракта, а Кишинев ответил на это тем, что он одержал победу над Москвой благодаря своим гениальным дипломатическим талантам. На самом деле это была лишь добрая воля российского руководства и надежда на возврат старых долгов», – говорит Юшков.

    Учитывая негативный прошлый опыт, Газпром настоял на том, чтобы четко прописать в новом договоре сроки по оплате и право компании прекратить поставки при образовании долгов. Газпром дал Молдавии 48 часов на оплату долга, который, по оценке молдавской стороны, составляет более 70 млн долларов. Срок оплаты стоял 22 ноября, поэтому «Молдовагазу» надо заплатить до истечения 24 ноября.

    Любопытно, что за несколько дней до 22 ноября, когда стало известно, что Молдавия не собирается платить за газ, президент страны Санду заявила о необходимости провести финансовый аудит в «Молдовагазе» из-за подозрений в злоупотреблении. «Молдавия начала, судя по всему, готовить почву для обвинений Газпрома. Аудит нужен для того, чтобы в случае конфликта доказать, что кассовый разрыв, из-за которого молдавская сторона не может сейчас рассчитаться за газ, возник по вине самого Газпрома. Потому что российской компании принадлежит доля в «Молдовагазе», – не исключает Юшков. Но это худший вариант развития событий.

    Самой Молдавии выгодней найти деньги. Можно найти деньги в своем бюджете или попросить у Европы. «Если бы у Кишинева было больше времени, то он бы точно стал просить деньги у Европы. Такой кейс уже был: в октябре, когда шли переговоры с Газпромом о новом контракте, Молдавия жаловалась Европе на Россию, которая заставляет покупать газ по рыночным ценам якобы из-за европейского выбора молдаван. Однако чтобы докрутить эту историю и заставить европейцев выделить деньги, нужно больше времени», – говорит Юшков.

    А этого времени у Кишинева нет – уже наступил отопительный сезон. Поэтому власти страны засуетились. Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил заем на 74 млн долларов для оплаты долга перед Газпромом. По словам Спыну, комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила «Молдовагазу» 1,4 млрд долларов. Но вот незадача – парламент Молдавии одобрит это решение в финальном чтении только 25 ноября, в четверг. Тогда как срок ультиматума Газпрома истекает 24 ноября, в среду.

    Удивляет в этой ситуации тот факт, что Кишинев начал суетиться только после того, как Газпром пригрозил остановкой поставок газа. Что делал «Молдовагаз» почти месяц до 22 ноября, понимая, что денег для оплаты нет? Судя по всему, ничего. Кишинев действительно надеялся на то, что Россия снова закроет глаза на неоплату поставок.

    «Газпром явно настроен решительно, и если деньги ему не вернут в течении 48 часов, то он отключит газ.

    Без российского газа Молдавия не сможет пройти отопительный сезон, и ей нужно будет отключать потребителей, будет настоящее ЧП»,

    – говорит Юшков.

    Предоставит ли Газпром отсрочку еще на день, о которой попросила в итоге Молдавия? Вполне возможно, он пойдет на эту уступку, потому что уже начался отопительный сезон. «Кроме того, у Молдавии есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то его не будет и у Приднестровья, и у живущих там людей с российскими паспортами. Для России это проблема, но у нее есть контраргумент. Приднестровская ГРЭС снабжает электричеством в том числе те территории, которые подконтрольны Кишиневу», – говорит старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Поэтому в интересах обеих сторон мирно урегулировать этот вопрос.

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