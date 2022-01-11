Почему республики экс-СССР не платят Газпрому

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11 января, вторник  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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США выдали главную цель в переговорах с Россией

Между позициями России и США остаются существенные расхождения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Вашингтон пытается извратить и перевернуть соглашение, которое ему предлагает Москва. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций. Госдеп и западные СМИ делают вид, что на этих переговорах обсуждаются вовсе не гарантии безопасности для России и не расширение НАТО. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Тимур Шерзад, журналист
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    Почему республики экс-СССР не платят Газпрому

    Молдавия снова просит к себе особого отношения у России
    		   11 января 2022, 23:30
    Фото: Вадим Денисов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Молдавия снова просит у Газпрома отсрочки оплаты газа. Новый газовый контракт действует всего три месяца, однако покупатель уже второй раз оказывается не в состоянии заплатить в срок. Но Газпром, скорее всего, вновь пойдет навстречу соседу. Подобную ситуацию сложно представить, например, с норвежским поставщиком газа Statoil. Почему Газпром просто не перекроет газ неплательщику?

    Молдавия уже второй раз не может вовремя заплатить за российский газ по новому контракту, который был подписан в октябре 2021 года. Газовому оператору страны – «Молдовагазу» – не хватает около 25 млн евро, чтобы до 20 января оплатить половину потребления газа в январе. Поэтому правительство Молдавии обратилось к Газпрому с просьбой отсрочить выплату за январские поставки газа на 10-20 дней, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. По его словам, он лично попросил об этом главу Газпрома Алексея Миллера. Кроме отсрочки Спыну просит также отменить авансовую оплату за газ и хочет платить уже после потребления газа. Дискуссия на эту тему еще продолжается.

    Скорее всего, Газпром пойдет навстречу Молдавии, как в прошлый раз – и даст отсрочку. В прошлый раз отсрочка была всего несколько дней, поэтому вряд ли на этот раз она будет больше 10 дней. А вот об отмене авансовых платежей Кишиневу мечтать не стоит. К возврату оплаты после поставки газа Газпром вряд ли вернется. Зачем ему наступать на те же грабли дважды? Ведь это гарантировано приведет к появлению новых долгов со стороны Кишинева, тогда как он не отдал еще прошлых. Более того, Кишинев долго не признавал свои старые долги за газ, да и сейчас ведет их реструктуризацию, которая будет окончена только в конце отопительного сезона. И еще до конца неизвестно, каков будет результат аудита, и вернет ли Молдавия этот долг. А речь идет о 709 млн долларах (без долга за поставки газа Приднестровью).

    «Молдовагаз» не смогла заплатить по графику 22 ноября за газ в первый же месяц действия нового контракта. Газпром дал отсрочку до 26 ноября. В декабре Кишинев справился с оплатой, но в январе проблема повторилась.

    В январе российский газ для Молдавии стоит 646 долларов за тысячу кубометров (в декабре стоил 550 долларов), отмечала молдавская сторона. Однако это все равно привлекательная цена, учитывая, что на европейской бирже газ стоит около 1000 долларов за тысячу кубов. Поэтому претензий именно к самой цене там не предъявляют. В «Молдовагазе» объясняют рост цены «продолжающимся ростом котировок на европейских газовых биржах, а также стоимости корзины нефтепродуктов, которая коррелирует с закупочной ценой газа». Иными словами, стоимость газа для Молдавии формируется исходя из двух составляющих – нефтяной и спотовой привязки. Причем, с октября по март превалирует привязка к ценам на нефть, а с апреля по сентябрь – привязка к спотовой цене газа. В первом случае Молдавия покупает 70% объемов газа с привязкой к ценам на нефть, остальные 30% - по биржевой цене. Во втором случае – обратная пропорция.

    Газпром постоянно сталкивается с проблемами неплатежей от своих партнеров. Тогда как никто не слышал о том, чтобы покупатели газа у той же норвежской Statoil просили отсрочку оплаты, или тем более отказывались платить поставщику. Зато для Газпрома - это уже обычная история. В свое время не платила за газ и копила долги Украина, та же Молдавия, и даже союзное государство Белоруссия. Не говоря уже о постоянно требующих скидки и изменения цены в контракте Прибалтике и Польше.

    Откуда такая огромная разница? Порой Газпром сам допускал такое положение дел. Либо в контрактах разрешалась оплата только после поставок газа, а не авансовые платежи, либо Газпром закрывал глаза на нарушение договоров и продолжал поставки газа, несмотря на отсутствие денег. Проблема в том, что контракты рассчитаны на десятилетия, и сменяющая  власть в стране-покупателе не всегда считает необходимым платить за газ поставщику.

    Однако такой подход давно в прошлом. В том же новом контракте с Молдавией уже четко прописан пункт именно об авансовых платежах с датой оплаты. Однако угроза неоплаты никуда не делась. 

    Секрет норвежцев в том, что они поставляют свой газ в основном богатым и платежеспособным европейским странам, таким как Франция или Великобритания, тогда как Газпрому приходится иметь дело в том числе с бедными и неплатежеспособными странами, такими как Болгария, Украина или Молдавия,

    считает  заместитель директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов. 

    «Мне неизвестны случаи, чтобы у Норвегии просили отсрочки оплаты поставок газа», - говорит он. Он вспоминает лишь случай с Литвой, которая в свое время заключила контракт с Норвегией на поставку СПГ, но этот газ оказался для страны непосильно дорогим. Однако Вильнюс не стал требовать отсрочки оплаты или пересмотра ценовых условий в контракте, как обычно поступает Прибалтика с Газпромом. Литва потребовала досрочного расторжения контракта, и добилась этого. Российский газ ей все же больше по карману.

    Но у Молдавии ситуация как раз наоборот. Первые пробные партии закупки газа в Европе этой осенью позволили молдавскому руководству осознать, что европейцы перепродают российский газ еще дороже, и выгодней его брать напрямую у Газпрома. Поэтому в интересах Кишинева сохранить хорошие коммерческие отношения с российской компанией.

    Еще одна проблема в том, что руководители бывших советских республик зачастую считают, что в силу общей части истории Россия должна вести с ними бизнес не на рыночных условиях, а на льготных с ущербом для Газпрома и российского бюджета. В Европейском союзе такое сложно себе представить. Например, когда Украина покупала газ у Газпрома напрямую, она платила как вздумается – то по цене ниже контрактной, то вообще не переводила денег, то есть была злостным неплательщиком. Теперь Киев покупает газ у европейских трейдеров, и еще не было прецедента, чтобы Киев не заплатил европейцам за газ. Хотя Украина тоже небогатая страна, и ей приходится покупать газ по более высоким ценам, чем Молдавии, ибо они привязаны напрямую к биржевым котировкам. Но европейцы принципиальны: нет денег – нет газа. Поэтому Киеву приходится находить деньги – часто кредитные.  

    Еще одно отличие. «В Европе поставщик поставляет газ не государству, а энергетическим компаниям, которую напрямую никак не относятся к государству. Вопрос стоимости газа – это вопрос не государства, а коммерческого контракта. В Молдавии роль государства в закупках выше, в чем в странах Европейского Союза», - говорит Фролов. Поэтому просить о финансовых отсрочках европейцев просто бессмысленно. При этом, их никто не обвинит в политизации торговли газом, в том, что они заморозили страну и т.д. Если же Газпром откажет в отсрочке Болгарии, оплата в срок не пройдет, и он перекроет поставки газа в страну, то его просто перетрут в порошок.

    «Думаю, что репутационные потери на этом фоне воспринимаются Газпромом и российским государством более значимыми, чем возможные финансовые потери, если Молдавия злоупотребит своим положением», - считает Александр Фролов.

    О каких финансовых потерях может идти речь? «Молдавия вместе с Приднестровьем потребляет около 3 млрд кубометров газа, что сопоставимо с потреблением одной средней газовой электростанции в Российской Федерации. Больше половины из этого объема потребляет Приднестровье, где как раз находится газовая электростанция, которая вырабатывает электричество, в том числе и для территорий подконтрольных Кишиневу. Полтора миллиарда кубометров газа для Кишинева – это не столь значимый объем для России в общем объеме экспорта», – говорит Фролов. Напомним, что Газпром поставляет за рубеж в районе 200 млрд кубометров газа.

    «Это не такой большой объем поставок, чтобы не прислушиваться к просьбе Молдавии, где тяжелая экономическая ситуация», – считает эксперт. Тем более, пока Молдавия не говорит, что вообще не будет платить, а просит войти в сложное финансовое положение.

    Еще один важный момент, который смягчает отношение Газпрома – это катастрофические социальные и экономические последствия для населения Молдавия, если страна окажется без газа в отопительный сезон. Люди останутся без отопления, и, скорее всего, массово начнут уезжать в соседние страны, в том числе на Украину, в Румынию и Россию. Этого Москва, скорее всего, тоже не хочет, полагает эксперт.

    Ситуация с Молдавией патовая, и в конечном счете может легко закончится новым газовым кризисом. В интересах молдавской стороны протянуть как минимум до конца отопительного сезона.

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