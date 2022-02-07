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Захарова предложила называть представителей НАТО «натистами»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что представителей НАТО следует называть не «натовцами». а «натистами».
Захарова заявила в Telegram, что «много чести называть их «натовцы». «Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», – считает официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Reuters, ссылаясь на неназванных официальных лиц США назвало число возможных «жертв вторжения».
Американский эксперт назвал единственный сценарий начала войны между Россией и Украиной
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Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс рассказал о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Саймс сообщил, что в конце 2021 года говорил с представителями политической элиты России. Те заверили Саймса, что Москва не планирует «вторжение». Он сообщил, что «не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены». По его словам, «в Москве все собеседники отрицают такую возможность». Однако, заверил Саймс, «если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», передает РИА «Новости».
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Украинский эксперт объяснил жесткое заявление Лукашенко в адрес Зеленского
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«Лукашенко понял, что отношения с Киевом не восстановить, и первым решился поджечь оставшиеся мосты между государствами», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и пригрозил Киеву энергетическими санкциями.
«После того, как Зеленский присоединился к рестрикциям Запада против Белоруссии, отношения Киева с Минском охладели и практически перестали существовать после санкций, связанных с Протасевичем. Поэтому то, что Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» – просто ожидавшаяся жирная точка в отношениях двух государств», – сказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
По его словам, Лукашенко возможно перешел грань, предопределяемую для заявлений на таком высоком уровне, но в то же время он понимает, что уже ничего не теряет, поэтому может позволить себе говорить, что думает.
«Думаю, момент был не то чтобы сознательно выбран Лукашенко – просто он понял, что Киев окончательно отказался восстанавливать отношения, и белорусский лидер, скажем так, первым поджог мост между Белоруссией и Украиной. Причем, возможно, не без соответствующего совета со стороны Москвы», – отметил эксперт.
Теперь, прогнозирует собеседник, политические и дипломатические отношения Киева и Минска можно считать прекратившимися – останутся только отдельные линии партнерства в бизнесе и экономике.
«Был момент, когда Лукашенко искал близкое к Европе «плечо», потому что не хотел делать Белоруссию российским федеральным округом. По его замыслу, Киев мог стать для Минска мостом на Запад и адвокатом на международной арене. Но Украина пошла по другому пути – повелась на британскую интригу и сломала белорусскому лидеру политическую многоходовку», – напомнил аналитик.
При этом, отметил Бондаренко, Лукашенко в недавнем выступлении перед парламентом заявил: Белоруссия не собирается воевать. «Я думаю, ни экономического, ни военного противостояния ждать не нужно», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают.
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса.
«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса.
Чуть ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев.
До этого Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Минск предупредил Украину о возможной отмене поставок ГСМ и электричества
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Белоруссия не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если вы [Украина] столкнетесь с Россией – мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
В то же время белорусский президент заметил, что Российская Федерация имеет возможности поставлять на Украину электричества в три-пять раз больше, чем Белоруссия, которая «мизер» поставляет.
Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Чиновники США назвали число возможных «жертв вторжения» России на Украину
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По версии американских чиновников, если Россия совершит «полномасштабное вторжение» на Украину, жертвами могут стать 85 тыс. человек, сообщают информационные агентства.
Reuters ссылается на неназванных официальных лиц США, которые утверждают, что Украина потеряет 5–25 тыс. военных, Россия – 3–10 тыс. военных. Кроме того, по версии американцев, могут погибнуть 25–50 тыс. гражданских, передает РЕН ТВ.
Как заявляет агентство, Киев может пасть «в течение нескольких дней». При этом «вторжение» может спровоцировать многомиллионный поток беженцев в Европу. Reuters заявило, что Россия собрала около 70% боевой мощи, которая якобы требуется для «вторжения». Утверждается, что за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе выросло с 60 до 83, при этом еще 14 находятся в пути.
Reuters признает, что «официальные лица США не предоставили доказательств, которые бы подтверждали их оценки относительно российских сил». При этом «ожидается, что земля сильнее всего промерзнет примерно к 15 февраля, сообщили официальные лица, это позволит российским силам перемещать технику не по дорогам», такие условия «сохранятся до конца марта», передает ТАСС.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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В США увязали с Украиной и НАТО возможный перенос ядерных учений России
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Россия в феврале собирается провести масштабные учения с ядерным оружием, их перенесли с осени на начало года, сообщают СМИ со ссылкой на военных, разведку и источник в Конгрессе США.
Источник Financial Times заявил, что глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе закрытого заседания объявили членам Палаты представителей США, что Россия готовится провести учения с применением стратегических ядерных сил в середине февраля, передает RT.
Financial Times пишет, что обычно такие учения, включая испытания МБР, проходят осенью, но в 2022 году решено перенести их в качестве предупреждения для НАТО – чтобы альянс не вмешивался, если Россия «решит напасть» на Украину, передает РБК.
Источник ТАСС, близкий к Минобороны России, сообщал, что стратегические командно-штабные учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России пройдут в начале 2022 года.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отмечает крупнейшее со времен холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии «параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил» России.
Минобороны Украины открестилось от планов нападения на Крым, Луганск и Донецк
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Сиюминутных военных угроз со стороны России нет, Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк, чтобы не подвергать опасности живущих там украинцев, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica.
«Рано или поздно это [якобы вторжение] может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», – приводит ТАСС слова министра. Так он прокомментировал «прогнозы» ряда западных спецслужб.
«Мы не будем сражаться, но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся», – добавил он.
По словам Резникова, Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк, поскольку там «живут украинцы, и они оказались бы в опасности».
Кроме того, по словам министра, встреча Путина и Зеленского возможна, однако для этого необходимо посредничество и гарантии соблюдения соглашений. Резников предположил, что местом встречи могли бы стать Женева, Берлин или Варшава.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе
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Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: «Ах, Украина будет воевать». Да не Украина, американцы их толкают на войну», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Отвечая на вопрос, как в такой ситуации правильно вести себя с Киевом, Лукашенко заявил, что «очень правильно все сделано президентом России». «Я это поддерживаю. Мы нарисовали «красные линии». Наступил на «красную линию» – получай!» – продолжил белорусский президент.
В ответ на уточняющий вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, Лукашенко сказал, что «не только».
«Все, что только есть. Если ты начертил «красную линию», то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил», – подчеркнул он.
Президент Белоруссии, отвечая на вопрос, как себя поведет белорусская армия, если украинские власти «начнут войну против Донбасса», заявил, что поступит «точно так, как российская».
На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, белорусский президент сказал: «Естественно».
«Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», – сказал Лукашенко, касаясь предпринимаемых в стране мер по усилению охраны границы с Украиной и отрабатываемых задач во время белорусско-российских совместных военных учений в феврале.
Также Лукашенко заявил, что Минск будет готов жестче отвечать на провокации Киева.
«Ну попробовали сейчас беспилотник, пришлось его… сбить, грубо говоря, ну дальше… дальше полезут – будем действовать жестче», – заявил президент Украины.
Белорусский президент заметил, что инцидент с беспилотником – уже не первый случай нарушения границы со стороны Украины. Четвертого декабря на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии: военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию республики на глубину до одного километра.
До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Ранее госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Погребинский объяснил роль Украины в союзе с Британией и Польшей
Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет «фиктивным политическим объединением», где для последней уготована унизительная роль, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «Первый казацкий».
«Представить военный союз невозможно потому, что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, каждая из стран-участник преследует в этом альянсе свои цели. Так, Великобритания хотела бы «взять вожжи супер-государства», которые вот-вот выпустят США. В свою очередь «Польша, участвуя в таким проектах, повышается значимость в собственных глазах, тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России».
В Киеве же планируют принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или глава Польши.
Погребинский считает, что «для Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене».
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии
Решение импортировать газ из Венгрии – это государственная измена со стороны политической элиты Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил украинский политолог Александр Лазарев.
Лазарев заявил, что речь идет о «реверсе российского газа», который к тому же попадает в Венгрию «не через ГТС» Украины, а через «Турецкий поток». По его словам, такое происходит «впервые в истории». Лазарев заявил, что «средняя цена по палате в Европе – это 350 долларов», а Украина «берет его сейчас по стоимости 1440 долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ».
Политолог усомнился в «патриотичности такого подхода» и заявил, что «видит конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане». Он отметил, что Киев, «не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу», платит «и России, и партнерам».
«Мы самое богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?» – заявил он, добавив, что считает более целесообразным начать закупки газа напрямую у России.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев
УЕФА направлено требование открыть дисциплинарное расследование в связи с поведением украинских болельщиков на полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, сообщил Российский футбольный союз.
В пятницу россияне в Нидерландах обыграли украинскую команду. Украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес российских футболистов. Организаторы несколько раз обращались к украинцам с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения, передает ТАСС.
РФС потребовал «открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины». Указывается, что «оскорбительные высказывания» украинских болельщиков «носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан».
Подчеркивается, что регламент турнира возлагает ответственность за поведение болельщиков на национальные ассоциации. РФС «обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов».
Напомним, российская сборная по мини-футболу обыграла украинскую команду со счетом 3:2 и вышла в финал европейского чемпионата. Финальный матч между сборными России и Португалии состоится 6 февраля. Команда Украины встретится с испанцами в игре за третье место.
В Киеве увидели «риски» остановки Россией транзита газа через Украину
Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что существуют риски остановки транзита российского газа по территории Украины, по его словам, возможность импорта газа из Венгрии поможет стране в случае сильных морозов.
Макогон сообщил, что возможность импортировать газ из Венгрии поможет Киеву в случае сильных морозов или нехватки топлива, независимо от транзита. «Сейчас, скажем так, учитывая ситуацию на востоке, есть риски того, что Россия может остановить транзит», – цитирует его РИА «Новости».
Макогон также рассказал о возможностях получать газ из Польши.
«У нас уже есть два газопровода на Польшу, и мы можем поучать из Польши 6,6 миллиардов кубических метров газа в год. Этого вполне до#mce_temp_url#статочно и для Украины, и для Польши. В данный момент есть проблема с транспортировкой газа по территории Польши к украинской границе... Мы заинтересованы использовать польские LNG-терминалы. Это даст нам дополнительное возможное направление импорта газа с мирового рынка», – добавил он.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают.
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса.
«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса.
Ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев.
До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Американский разведчик описал сценарий войны России и США
Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством: она не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Разведчик отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой «зонтик» постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.
«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», – написал Риттер в статье для RT.
Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер, напомнив решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса.
«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», – продолжил Риттер.
Офицер пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер.
«Короче говоря, это будет разгром», – подчеркнул он.
Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил.
Кроме того, по словам Риттера, американским вооруженным силам не хватит численности для противостояния и выживания в любом длительном сражении и компании.
Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик.
По его словам, разгром ждет и американские ВВС, учитывая российские силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер.
В 1980-х годах армию США готовили к продолжению боя даже при потере 30-40% личного состава. Офицер пояснил, что в войне с СССР американцы могли взять количеством, однако сейчас это невозможно: российская артиллерия просто не даст противнику приблизиться к своим позициям.
Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям.
«Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – подытожил Риттер.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Британия отправила на Украину более 100 элитных спецназовцев в роли военных советников
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Британия направила на Украину более 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений «вторжения» России в республику, британские военные прибудут для передачи опыта украинским коллегам.
В качестве военных советников на Украину отправлены представители элитных подразделений SAS, SBS, Специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа, сообщает Mirror.
В статье поясняется, что британские военные будут помогать обучать украинский спецназ тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбе и диверсионным работам. Отмечается, что Британии удалось развернуть такое большое количество сил в восточноевропейском регионе в связи с тем, что основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Канцлер Германии исключил поставку оружия Украине
Позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.
«У федерального правительства многие годы четкий курс, а именно, что мы не осуществляем поставок в кризисные регионы, мы также не поставляем летальное оружие Украине», – цитирует РИА «Новости» главу кабмина.
Он добавил, что подобной же позиции придерживалась бывший немецкий канцлер Ангела Меркель. По словам Шольца, эту точку зрения одобряло и большинство населения Германии.
«Это было и остается правильным», – заключил Олаф Шольц.
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Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять оружие Киеву, поскольку диалог по урегулированию конфликта продолжается.
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.
До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.