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Чиновники США назвали число возможных «жертв вторжения» России на Украину
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По версии американских чиновников, если Россия совершит «полномасштабное вторжение» на Украину, жертвами могут стать 85 тыс. человек, сообщают информационные агентства.
Reuters ссылается на неназванных официальных лиц США, которые утверждают, что Украина потеряет 5–25 тыс. военных, Россия – 3–10 тыс. военных. Кроме того, по версии американцев, могут погибнуть 25–50 тыс. гражданских, передает РЕН ТВ.
Как заявляет агентство, Киев может пасть «в течение нескольких дней». При этом «вторжение» может спровоцировать многомиллионный поток беженцев в Европу. Reuters заявило, что Россия собрала около 70% боевой мощи, которая якобы требуется для «вторжения». Утверждается, что за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе выросло с 60 до 83, при этом еще 14 находятся в пути.
Reuters признает, что «официальные лица США не предоставили доказательств, которые бы подтверждали их оценки относительно российских сил». При этом «ожидается, что земля сильнее всего промерзнет примерно к 15 февраля, сообщили официальные лица, это позволит российским силам перемещать технику не по дорогам», такие условия «сохранятся до конца марта», передает ТАСС.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Израиль заблокировал поставки Украине оружия из Прибалтики
Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Киеву системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, пишут СМИ.
Издание The Washington Times пишет со ссылкой на Breaking Defense, что минобороны Израиля пригрозило Латвии, Эстонии, Литве отказать в любом разрешении на поставку Украине оружия израильского производства, передает REGNUM.
Указывается, что этот шаг якобы вызван необходимостью Иерусалима сбалансировать свои отношения с Россией, чтобы иметь возможность действовать в Сирии, пресекая поставки иранского оружия «Хезболле».
Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
В Германии также призвали Киев к сдержанности в обсуждении поставок оружия.
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СМИ сообщили об отключении в феврале Украины от энергосетей России и Белоруссии
Украина в конце февраля в рамках теста на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале 2023 года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, пишут СМИ.
По данным издания Welt, всего планируется два тестовых отключения – с 24 по 26 февраля и летом, передает РИА «Новости».
Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге: «Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Евросоюзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году».
Указывается, что российский «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии.
При этом в «Укрэнерго» заявили, что украинская система обладает достаточным «запасом прочности» для изолированной работы в течение долгого времени.
Ранее в Европе подтвердили возможность синхронизации с энергосистемой Украины.
Напомним, Украина собирается до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что на саммите Украина – ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Евросоюза.
При этом в ноябре 2021 года Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Захарова о публикациях Bloomberg и Bild: Это придумали настоящие извращенцы
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации Bloomberg и Bild о «вторжении» России на Украину, заявив, что такое могли придумать только «настоящие извращенцы».
Захарова написала в Facebook, что «в Киеве монумент «Родина-Мать» озарился цветами государственного флага, акция состоялась в знак «благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам».
«Удачно получилось, что (монумент) не снесли», – отметила она.
«Врагом», по словам Захаровой, в Киеве, вероятно, считают Москву: «Ясное дело, Bloomberg же написало сегодня о «вторжении России на Украину». То самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о «российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину».
Кроме того, «немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала «путинский путч-план для Украины». В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы».
«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», – подытожила Захарова.
Она также вернулась к символике акции: «Во-первых, монумент символизирует период наивысшего расцвета Украины, который нынешний режим не имеет технологий «декоммунизировать». Единственная возможность подчинить историю собственным болезненным амбициям – раскрасить в нужные цвета. Рука набита на памятниках советским воинам в Европе. Во-вторых, поборники «единства Украины» провели свое мероприятие аккурат к знаменательной дате – очередной годовщине вступления в силу Договора между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе 5 февраля 1946 года. Документ юридически зафиксировал передачу Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР».
«Теперь, благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чем именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше», – заключила Захарова.
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Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
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В Германии опубликовали «план» России по «присоединению» Украины
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Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины, при этом там же приводится комментарий посольства России в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями.
В посольстве заявили Bild, что опубликованный изданием «план» – это «странная смесь из спекуляций и слухов», которые дипломаты принципиально не комментируют, передает РИА «Новости».
Издание утверждает, что Россия якобы планирует «вторжение» в феврале или марте, а в случае успешной военной фазы приступит к созданию «марионеточного пророссийского правительства».
В перечисленных «планах» – осада городов, избрание новой «лояльной» Рады и даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся.
Издание утверждает, что конечная цель Москвы – создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.
Публикация появилась после ночного сообщения агентства Bloomberg о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
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До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
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В Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей
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Термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков указал, что ошибка Bloomberg – это «прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», передает РИА «Новости».
«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», – подчеркнул он.
Представитель Кремля также предложил ввести термин «блумберг-ньюс» для обозначения фейковых новстей.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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Посол заявил о неверии США в готовность России «идти до конца»
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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в готовность американской стороны «обрушить все отношения» с Россией. По его мнению, США считают, что Россия «не пойдет до конца».
Антонов подтвердил при этом, что американские политики «просчитывают» ответ Москвы на возможное расширение американских санкций из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, американцы пытаются удержаться на плаву. «Именно поэтому используют второстепенные моменты стратегического регионального диалога, чтобы показать, «это не мы, это русские» обрушают сегодня российско-американские отношения. И мы доказываем на примерах, на пальцах объясняем, что это не так», – приводит его слова ТАСС.
«Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе», – сказал он, добавив, что среди конгрессменов «есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объеме и сроках». Как заявил Антонов, «сегодня трудно сказать, какими будут» санкции. Он заявил: «Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России».
«Это свидетельствует лишь о том, что снижается уровень дипломатической квалификации США, которые не могут решить за столом переговоров насущные проблемы международной безопасности», – подчеркнул он.
Посол сообщил, что в США прослеживаются опасения относительно сближения России и Китая. В американских СМИ после встречи президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина «посыл самый негативный».
Он также отметил, что латиноамериканские страны «тянутся» к России, хотя «вынуждены оглядываться, потому что эта самая санкционная дубинка занесена и над ними – только попробуйте сделать шаг в сторону России и Китая, мы на вас ее обрушим». По его словам, в США считают Латинскую Америку своими «задворками», куда России «лезть» не следует.
Напомним, Антонов заявил, что Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине и затушевать истинное положение дел. Кроме того, российский посол заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, Москве это не нужно и не отвечает ее интересам. Глава МИД Сергей Лавров заявил о налаживании партнерства с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке.
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Эксперт: Заголовок Bloomberg доказал системность фабрикации фейков о «вторжении на Украину»
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Подготовка западными СМИ фейковых материалов о «российском вторжении» на Украину поставлена на поток. Столько лжи о России не было даже в самый разгар холодной войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Фейковый заголовок о происходящем «вторжении» России на Украину провисел на сайте агентства Bloomberg полчаса.
«Наверное, заголовок агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину вышел на всеобщее обозрение случайно, из-за технического сбоя. Но это подтверждает факт, что западные, особенно американские и британские СМИ, которые разгоняют всю эту панику, готовят подобные материалы и фейки на регулярной основе», – считает политолог и публицист Владимир Корнилов.
Информация о «российском вторжении» поставлена на поток, «поэтому выпускающий редактор агентства Bloomberg даже не понял, что «вторжение» еще не состоялось». «Американские редакторы ежедневно выпускают новости о «российском вторжении» на Украину. Возможно, у них стоят напоминания о публикации подобных новостей по датам. Мы же помним, что замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд говорила, что «вторжение» произойдет с середины января по середину февраля. Кто-то там в Bloomberg поставил себе напоминалку написать о «вторжении» в такой-то день», – предположил политолог.
Заголовок «Россия вторгается на Украину» был опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы) на сайте американского агентства Bloomberg. Фейковый заголовок был удален с сайта только через полчаса, о чем рассказала российский аналитик Ольга Лаутман. Она одной из первых сообщила об инциденте. Пользователи, которые нажимали на «сногсшибательную историю о массе российских войск на границе с Украиной», попадали на несуществующую страницу. «Мы глубоко сожалеем об ошибке», – заявили в Bloomberg, пообещав провести расследование произошедшего.
В последние месяцы США постоянно предупреждают о якобы готовящейся «агрессии» России против Украины. Ранее американская газета The Washington Post опубликовала карту российского наступления на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
В субботу немецкая газета Bild сообщила о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Посольство России в ФРГ назвало это «план вторжения на Украину» «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.
Последние несколько недель, добавляет Корнилов, на Западе регулярно появляются материалы о том, что «русские что-то куда-то подогнали и перегнали поближе к границам Украины». «Фотографии российских войск в Сибири выдают за снимки, сделанные якобы вблизи украинских границ. Обман раскрывается после проверки фактов. Но это совершенно не волнует западные СМИ», – констатирует собеседник.
По его словам, даже в разгар холодной войны на Западе звучали критические мнения, «позволялось некое инакомыслие, в газетах появлялись колонки с критикой в адрес позиции, обвиняющей во всем Советский Союз и прочих врагов американского народа». Но сейчас западные СМИ «исключили всякую критическую точку зрения на фейки и включились в единую информационную кампанию против России, то есть к штыку приравняли перо и пошли в атаку, не думая, как они выглядят даже в глазах собственного населения».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Белоруссия начала рассматривать Украину как угрозу безопасности
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Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что прежде Белоруссия «не рассматривала южное направление как угрозу». Однако сейчас, «исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки», Минск «вынужден рассматривать в том числе и южное направление», прежде всего, «для защиты южных границ Союзного государства», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства проходят масштабные учения с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии.
Напомним, на юге Белоруссия граничит с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Захарова назвала Deutsche Welle машиной пропаганды НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала немецкую медиакомпанию Deutsche Welle пропагандистской машиной, заявила о том, что таблоид Bild перешел границы морали и этики, а также призвала Госдеп выпустить доклад про фейки Bloomberg.
«То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя – натовская пропагандистская машина в действии», – заявила Захарова в Telegram.
В эфире YouTube- канала «Соловьев Live» она также рассказала, журналисты из каких стран работали в корпункте DW в Москве. «А вы знаете, сколько работало в корпункте DW? 19 человек работает», – сообщила представитель МИДа. Она уточнила, что из «Германии – один человек, второй из США, третий то ли Британия, то ли Франция». «16 – как вы думаете, откуда? Граждане Российской Федерации», – приводит ее слова РИА «Новости».
Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания, хотя RT DE работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В ответ Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Московское бюро немецкой телекомпании закрылось. Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс выступил в поддержку Deutsche Welle.
Кроме того, Захарова задалась вопросом, «когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg?». Также она прокомментировала публикацию Bild о якобы имеющемся «плане» России по присоединению Украины. Захарова сказала: «Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров».
«На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики», – заявила Захарова, указав на «Bild с публикацией якобы существующего прямо подетально расписанного плана нападения на Украину».
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». МИД назвал авторов этих статей «настоящими извращенцами».
В США увязали с Украиной и НАТО возможный перенос ядерных учений России
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Россия в феврале собирается провести масштабные учения с ядерным оружием, их перенесли с осени на начало года, сообщают СМИ со ссылкой на военных, разведку и источник в Конгрессе США.
Источник Financial Times заявил, что глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе закрытого заседания объявили членам Палаты представителей США, что Россия готовится провести учения с применением стратегических ядерных сил в середине февраля, передает RT.
Financial Times пишет, что обычно такие учения, включая испытания МБР, проходят осенью, но в 2022 году решено перенести их в качестве предупреждения для НАТО – чтобы альянс не вмешивался, если Россия «решит напасть» на Украину, передает РБК.
Источник ТАСС, близкий к Минобороны России, сообщал, что стратегические командно-штабные учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России пройдут в начале 2022 года.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отмечает крупнейшее со времен холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии «параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил» России.
Лукашенко высказался о возможности войны между Белоруссией и Украиной
Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать», – сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки. «Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются... Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», – заявил Лукашенко.
Он добавил, что «как только чуть-чуть запахло», президент Украины Владимир Зеленский «сразу трухнул».
Ранее Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война.
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Захарова призвала не читать распространяющие ложь западные СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикации американского агентства Bloomberg и германской газеты Bild о якобы готовящемся вторжении России на Украину, выступила с призывом не читать западные СМИ, которые распространяют ложь.
Дипломат подчеркнула, что об это ранее неоднократно говорил глава МИД России Сергей Лавров. Министр утверждал, что многие из «по-настоящему страшных черт тоталитарных систем" в настоящее время стали отличительными чертами систем либеральных. И одной из них является не просто ангажированность, а «лобовая» пропаганда, передает ТАСС.
«Не читайте вы эти «Блумберги», «Нью-Йорк таймсы», «Бильды» и наших проводников их мыслей», – заявила Захарова в эфире «Радио России», пояснив, что там публикуются фейки, направленные на то, что чтобы разрушать ситуацию изнутри.
Также она отметила необходимость ставить все под какое-то сомнение, не имея достоверных фактов.
Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
Зеленский обратился к заболевшему COVID-19 после визита в Киев Эрдогану
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления своему турецкому коллеге Тайипу Реджепу Эрдогану, заболевшему COVID-19 после поездки в Киев.
«C сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган», – подчеркнул политик в Twitter.
Зеленский пожелал президентской чете Турции «быстрого и легкого выздоровления».
В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что состояние Эрдогана и его жены Эмине, заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19, хорошее. Он подчеркнул, что заболевание не мешает работе главы государства.
«В этот период, когда «Омикрон» быстро распространялся при легких симптомах, тест на COVID-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз передаю им свои наилучшие пожелания», – написал Коджа в Тwitter.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.
Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.
В Германии призвали Украину к сдержанности
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.
Штрак-Циммерман заявила, что понимает: «нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес», передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
«В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих. Небольшая умеренность была бы уместна», – добавила она.
Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
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В России оценили решение США восстановить «ядерные» исключения из режима санкций
Восстановление США исключений, позволявших Ирану пользоваться помощью других стран в области мирного освоения атома, из режима санкций ускорит возвращение Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), выразил мнение постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Решение США восстановить «ядерные» исключения – это шаг в правильном направлении. Это поможет ускорить восстановление СВПД и взаимное возвращение США и Ирана к соглашению 2015 года. Такое решение можно рассматривать «как признак того, что венские переговоры вступили в финальную стадию», – написал он в своем Twitter.