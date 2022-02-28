Турция намерена воспользоваться полномочиями по Конвенции Монтре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении судов в проливах для того, чтобы избежать эскалации на Украине.

«Мы полны решимости использовать полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса», – пояснил Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания кабмина, передает РИА «Новости».

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

Ранее сообщалось, что кабмин Турции под председательством президента Тайипа Эрдогана обсудит требование Украины закрыть проливы для российских военных кораблей.

Напомним, что в субботу президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.

В пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у России будет право использовать их для возвращения флота на базу.

В четверг Украина запросила у Турции ограничение прохода российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.