Зеленский сделал заявление о запрете прохода кораблей России через проливы в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.

«Благодарю моего друга, президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет», – говорится в сообщении украинского президента в Twitter, передает РИА «Новости».

Между тем, по данным турецких СМИ, решение о запрете прохода для российских кораблей не принято.

«Турция еще не приняла решения о закрытии проливов для российских кораблей», – заявил высокопоставленный турецкий чиновник турецкому журналисту Рагыпу Сойлу, передает Telegram-канал «Голос Турции».

Посольство РФ в Турции не получало никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей.

Ранее в Киеве потребовали от Анкары закрыть черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы, как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.