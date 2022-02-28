Боррель предостерег Белоруссию от обретения статуса ядерной державы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал очень опасной возможность обретения Белоруссией статуса ядерной державы и размещения в стране российского ядерного оружия по итогам прошедшего там референдума.

«Сегодня в Белоруссии референдум. Давайте назовем это референдумом. Фейковый референдум для принятия решения о поправках в конституцию и предоставления Белоруссии статуса ядерной державы. Это очень опасно. Это очень опасный путь смены статуса страны и превращения ее в ядерную. Мы знаем, что для Белоруссии означает быть ядерной. Это означает, что Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии. И это очень опасный путь», – цитирует РИА «Новости» Борреля.

Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию началось в Белоруссии в воскресенье.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие в случае угрозы со стороны Запада.