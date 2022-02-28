Боррель предостерег Белоруссию от обретения статуса ядерной державы

|
28 февраля, понедельник | Последнее обновление — 15:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: «Ядерная триада» России переведена в особый режим боевого дежурства
Разделы
Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам.
Подробности...
Переговоры могут быть проведены и под Гомелем, и снова в Минске. А посредником в них должен быть Китай. Участие КНР придаст переговорам наивысший статус, полноту и значимость.
Подробности...
Можно подумать, что Россия во всем и везде зависит от сотрудничества со странами Запада и что разворачивающееся санкционное цунами и впрямь может накрыть нашу экономику «медным тазом», а то и вовсе удушить. Так ли это?
Подробности...
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Боррель предостерег Белоруссию от обретения статуса ядерной державы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал очень опасной возможность обретения Белоруссией статуса ядерной державы и размещения в стране российского ядерного оружия по итогам прошедшего там референдума.
«Сегодня в Белоруссии референдум. Давайте назовем это референдумом. Фейковый референдум для принятия решения о поправках в конституцию и предоставления Белоруссии статуса ядерной державы. Это очень опасно. Это очень опасный путь смены статуса страны и превращения ее в ядерную. Мы знаем, что для Белоруссии означает быть ядерной. Это означает, что Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии. И это очень опасный путь», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию началось в Белоруссии в воскресенье.
Ранее Александр Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие в случае угрозы со стороны Запада.
Рогозин заявил об аресте российских самолетов Евросоюзом
|
|
Евросоюз (ЕС) запретил самолетам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией, причем ключевое слово здесь именно «взлетать» – речь идет о фактическом аресте парка самолетов, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза. Ключевое слово – «взлетать». То есть речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза», – написал Рогозин в Telegram.
При этом он указал, что авиакомпания Роскосмоса (ПО «Космос») «использует самолеты только российского производства (Ту-204, Ил-76 и другие) и никоим образом не зависит от западных санкций».
«Мы всегда принимали во внимание колоссальные риски технологической зависимости от Запада и делали ставку на отечественного производителя. Россия была великой авиационной державой. Сейчас ее вынуждают вновь ею стать. Звучит странно, но так и есть», – заключил он.
Напомним, ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России. Россия решила организовать вывоз граждан из стран Европы.
Боррель объявил о готовности ЕС поставить Украине боевые самолеты
|
|
Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава ЕК предупредила европейцев о высокой цене санкций против России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что жителям стран Европы придется заплатить за введение санкций против России.
«Европейцам придется заплатить цену за эти меры», – передает RT слова главы ЕК. Таким образом она ответила на вопрос о том, как далеко зайдет солидарность Европы с Украиной.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Начались переговоры России и Украины
|
|
В Белоруссии начались переговоры российской и украинской сторон, они проводятся недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в белорусской Гомельской области.
На переговоры, судя по трансляции белорусского информагентства БелТА, также пригласили журналистов.
Во время трансляции в помещение зашла женщина, которая удивилась происходящему. Она спросила у присутствующих представителей СМИ о том, почему ведется прямая трансляция.
«Это не оговаривалось. Выключите, пожалуйста», – попросила она.
На переговорах также присутствует министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает ТАСС.
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
Также в Белоруссию утром в понедельник въехала украинская делегация.
Белорусский политолог Юрий Воскресенский отмечал, что представители Киева боятся ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь. По его словам, они решили попасть в Белоруссию через Польшу.
По его словам, украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.
Евросоюз ужесточил санкции против России
|
|
Главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, главы МИД стран ЕС приняли решение, что российские самолеты больше не смогут летать в воздушном пространстве Евросоюза. Кроме того, некоторые российские банки отключат от системы SWIFT, полный список финансовых организаций опубликуют к началу работы европейских регуляторов утром понедельника, передает РИА «Новости».
Также, в ЕС решили заморозить активы Банка России. По словам Борреля, благодаря новым санкциям будет заблокировано около половины финансовых активов ЦБ. Помимо этого, главы МИД стран ЕС договорились включить в санкционные списки «российских олигархов» и ключевые политические и военные фигуры.
Ранее Боррель объявил о намерении ЕС расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия решила организовать вывоз граждан из стран Европы
|
|
Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан России из Европы домой, следует из совместного заявления первых двух ведомств. Авиакомпании готовы выполнить обязательства по возврату пассажиров на Родину при гибком подходе авиавластей транзитных стран.
«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой. Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу», – приводит текст совместного заявления Росавиации и Ростуризма ТАСС.
При этом, как сообщил источник на рынке туроператоров, прорабатывается организация возвращения в Россию как организованных, так и самостоятельных туристов из стран, закрывших небо для российских самолетов.
В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695-45-45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200-34-11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru.
Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов. В ночь на 25 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыла Британия.
ЕС собрался расширить санкции против бизнесменов и элиты России
|
|
Евросоюз введет новые санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, министры иностранных дел на экстренном заседании в воскресенье одобрят новые санкции против России, объявленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Мы также расширим черный список, добавив в него олигархов. Мы будем целиться на элиту режима, которая получает выгоду от системы», – приводит слова политика ТАСС.
Кроме того, главы МИД стран Евросоюза согласуют финансирование закупок летального оружия и топлива и вопрос поставок их на Украину, сообщил Боррель.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кулеба заявил о возможном вторжение белорусских войск в любой момент
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов в любой момент отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины.
«Я хочу подчеркнуть, что с самого начала Белоруссия также использовалась для агрессии. На данный момент Украину обстреливают не только со стороны России, но и с белорусской стороны, и Александр Лукашенко в любой момент может отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины», – заявил он на брифинге для иностранных СМИ, сообщает ТАСС.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
ЦБ рекомендовал банкам не назначать пени и штрафы по кредитам
Банк России рекомендовал банкам не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам на фоне санкций, сообщает пресс-служба регулятора.
В срок до 31 декабря 2022 года ЦБ предоставляет кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам, передает ТАСС.
«Банк России рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам) в случае, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций», – говорится в сообщении регулятора.
Также ЦБ объявил о мерах по поддержке кредитных организаций в целях обеспечения их устойчивости в условиях введенных западными странами ограничений. В частности, в рамках проведения контрциклической макропруденциальной политики Банк России с 28 февраля 2022 года распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте (733 млрд рублей на 1 февраля 2022 года).
«Срок действия меры – бессрочно. Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее», – отметил ЦБ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что жителям стран Европы придется заплатить за введение санкций против России.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Стали известны возможные «цели» санкций ЕС среди бизнесменов
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против высших должностных лиц государственных компаний и СМИ России, а также некоторых из богатейших людей РФ, сообщило Bloomberg.
Из опубликованного документа следует, что под ограничения могут попасть основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, а также председатель совета директоров и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения санкций против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
В прошлую субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что на арест денег российских граждан и российских компаний за рубежом Москве надо будет отвечать симметрично: арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу, а может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях.
Поправки в конституцию Белоруссии поддержали более 65% участников референдума
Внесение изменений и дополнений в конституцию Белоруссии на референдуме поддержали по предварительным данным 65,16% граждан, обладающих правом голоса, против выступили 10,07%, сообщил председатель Центризбиркома (ЦИК) Игорь Карпенко в прямом эфире на сайте ЦИК.
«За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовали 4440813 человек или 65,16% общего количества участников. Против – 686165 человек или 10,07%», – приводит слова Карпенко ТАСС.
В Брестской области проект изменений и дополнений в Конституцию поддержали 64,21%, Витебской – 70,12%, Гомельской – 71,08%, Гродненской – 63,40%, Минской – 64,58%, Могилевской – 71,69%, Минске – 55,13%. В столице среди других регионов страны оказалось больше всего противников принятия поправок в Конституцию – 13,23%.
В голосовании на референдуме приняли участие 78,63% граждан Белоруссии.
Для голосования на референдуме в республике были открыты 5510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн человек. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»
Досрочно на референдуме проголосовали 42,93% граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.
Ранее в Белоруссии обнародовали проект изменений в конституцию республики, согласно которым, президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием, которое станет в республике высшим представительным органом. Также предусматривается, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.
Боррель объявил о планах ЕС запретить RT и Sputnik
Евросоюз (ЕС) запретит вещание телеканала Russia Today (RT) и работу агентства Sputnik («Спутник») в странах-членах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
«Мы собираемся запретить работу Russia Today и Sputnik в ЕС, поскольку они сторонники манипулирования информацией», – сказал Боррель, добавив, что Евросоюз будет поддерживать независимые СМИ как на Украине, так и в России, передает ТАСС.
«Мы все согласны с тем, что RT – это проблема, и мы решим ее», – заявила в свою очередь глава МИД Канады, отвечая на вопрос о том, собирается ли Оттава запретить вещание телеканала на территории Канады.
По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, такое решение Евросоюза не имеет никакого отношения к заявленным целям, то есть к «остановке военной операции на Украине». «Или они думают, что [президент РФ Владимир] Путин без эфира RT на английском, французском или испанском передумает спасать русскоязычное население на Украине или предотвращать разрастание НАТО?» – привел слова Симоньян Telegram-канал RT. Симоньян подчеркнула, что такое решение ЕС «показывает, кто чего стоит, а главное – чего стоит хваленая европейская демократия».
Накануне YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине. В тот же день Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить аккаунты российских СМИ.
Боррель заявил о созыве встречи глав минобороны ЕС для обсуждения ситуации с Украиной
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созывает в понедельник экстренную встречу глав минобороны ЕС для обсуждения ситуации с Украиной.
«Сегодня я созываю министров обороны ЕС, чтобы обсудить последнее (развитие) ситуации на местах на Украине ввиду неспровоцированного нападения России», – передает РИА «Новости» слова Борреля.
По его словам, министры обсудят «дальнейшие неотложные потребности» и скоординируют помощь.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В Белоруссии объявили о готовности площадки для переговоров Москвы и Киева
В Белоруссии готова площадка для переговоров украинской и российской сторон, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
«Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций», – сказал Глаз, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.
Он добавил, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту, сами переговоры начнутся, как только делегации прибудут к месту встречи.
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
Также в Белоруссию утром в понедельник въехала украинская делегация.
Белорусский политолог Юрий Воскресенский отмечал, что представители Киева боятся ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь. По его словам, они решили попасть в Белоруссию через Польшу.
Боррель заявил о готовности ЕС поставить Украине крупнокалиберное оружие
ЕС должен предоставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие, а также топливо, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Полмиллиарда евро будут направлены на предоставление оборонительного вооружения, но (это будет оружие) крупного калибра, противотанковое, самое разное… Страны-члены должны предоставить это вооружение… Мы должны предоставить крупнокалиберное оружие и противотанковое оружие. А также топливо», – цитирует РИА «Новости» Борреля.
Какие именно виды вооружений будет поставлены, будут обсуждать в понедельник министры обороны ЕС.
Ранее Боррель объявил о готовности ЕС поставить Украине боевые самолеты.
В воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил Запад о последствиях поставки оружия на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|