В Белоруссии началось голосование на референдуме по конституции

Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию началось в Белоруссии в воскресенье, сообщил Центризбирком страны.

«Для голосования на референдуме в республике открылись 5 510 участков», – передает сообщение ЦИК ТАСС.

Среди 5 510 участков 217 открыты в санаториях, профилакториях, больницах и других лечебно-профилактических учреждениях, на которых не проводилось досрочное голосование.

Досрочное голосование началось 22 февраля. Этим правом воспользовались 42,93% граждан республики. Всего в списки для голосования включены более 6,8 млн человек.

Бюллетень содержит один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Граждане могут выбрать варианты «за» или «против».

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан с правом голоса. «Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования», – добавили в ЦИК.

Участки для голосования на референдуме закроются в 20.00 (совпадает с мск).

До этого был обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения.

Президент страны Александр Лукашенко говорил о том, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.