Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть президентской республикой

Тренер убившего медведя боксера сказал, что помогло одолеть хищника

Тренер боксера Ильи Медведева, который оказался в искусственной коме после нападения медведя в Тюменской области, Дмитрий Косенко заметил, что 23-летний спортсмен нанес смертельные раны животному, спасая самого себя, и при этом действовал в состоянии аффекта.

«Думаю, что перед этим он все же стрелял в него. Это же очень тяжело – медведя так убить. Героический поступок. Думаю, он больше спасал себя и защищался. Сами понимаете, в такой ситуации Медведев, вероятно, действовал стихийно, на эмоциях. Ничего героического, думаю, там не было. Получилось здорово. Но не думаю, что он мнит себя героем. Зачем все эти истории по героизм? Понимаете, простой парень. Так получилось. Это просто удача, человеку повезло, что он выжил. Одно мгновение – и все могло бы быть совсем по-другому», – заявил Косенко РЕН ТВ.

Тренер назвал исход схватки боксера Медведева с животным «счастливым случаем» и добавил, что молодой человек «родился в рубашке». По словам Косенко, не важно, оказался бы перед медведем профессиональный боец или любой другой человек. Предсказать исход такой встречи с большой вероятностью можно не в пользу человека, поскольку хищник, бесспорно, сильнее.

«Конечно, Медведев лучше подготовлен физически, чем просто какой-то человек с улицы, но не думаю, что если бы Илья вышел с медведем лицом к лицу, то одолел бы его. Тем более дикого зверя. Ладно еще какого-то медведя в зоопарке, который всю жизнь при людях живет. А тут дикий медведь, который всю жизнь в природе живет и лося валит одним ударом. Это просто стечение обстоятельств: волевые качества проявились на адреналине. Сами понимаете, хочется жить», – высказал свое мнение о случившемся тренер Медведева.

Тренер спортсмена добавил, что нельзя отрицать наличие у боксера техники и умений, которые нарабатывались годами. Однако не сила и ловкость, а просто стремление к жизни, по мнению Косенко, помогло Медведеву одолеть хищника. Косенко заметил, что спорт и подготовка к борьбе с крупным зверем – совершенно разные вещи. Подготовить человека ко встрече с медведем нереально, заметил спортивный тренер. Он отметил, что всегда боялся, что подобное может произойти с кем-то из его подопечных, поскольку практика показывает, что после таких тяжелых ранений люди в принципе редко выживают, а если выживают, то обычно становятся инвалидами.

«Самое приятное для меня, что он не бросился бежать. Я человека никогда не обвиню, если увижу, что он с голыми руками против зверя стоит. Может быть, я сам бы убежал в такой ситуации, кто знает. Но Илья не убежал, начал драться. Скорее всего, он был ближе к тому человеку, который упал. И медведица кинулась прямо на него», – предположил Косенко, заметив, что боксер просто по стечению обстоятельств отвлек внимание на себя, что, вероятно, спасло жизнь одному из рыбаков.

Напомним, СУ СК по Тюменской области сообщило, что во вторник в Уватском районе медведь внезапно напал на трех мужчин 41, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив. Хищник набросился на 48-летнего мужчину, который в результате погиб. Однако «молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю». Третий мужчина не пострадал, он на лодке доставил раненого в медицинское учреждение. Сейчас Медведев находится в искусственной коме.