В Белоруссии обнародовали проект изменений в конституции

В Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения.

Согласно проекту, государственными языками в Белоруссии являются белорусский и русский языки, передает «БелТА».

Также предполагается, что Белоруссия будет предоставлять убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства, преследуемым в других странах. Проект новой Конституции Белоруссии запрещает финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.

«Запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами, а также в других случаях, предусмотренных законом», – говорится в тексте проекта.

В проекте говорится, что президент республики может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием. Также предусматривается, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

Согласно проекту, Всебелорусское народное собрание станет в республике высшим представительным органом.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.

Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон.