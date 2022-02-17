Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие

В Белоруссии может быть размещено ядерное или даже «сверхъядерное» оружие в случае угроз со стороны Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию. Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь 100 лет не нужно», – передает его слова «БелТА».

Лукашенко добавил, что Белоруссия может разместить под Минском российские ЗРК С-400. «Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее», – добавил президент Белоруссии.

Он уточнил, что сейчас в республике находится комплекс С-400, который осваивают в учебном центре белорусские военнослужащие. «Если будет надо, еще пару установок мы поставим, а больше нам не надо», – сказал Лукашенко.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что утверждения Вашингтона о том, что в результате изменения белорусской конституции в республике может появиться ядерное оружие России, являются лишь домыслами.