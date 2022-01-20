В МИД назвали домыслами заявления о ядерном оружии в Белоруссии

Заявления Вашингтона о том, что в результате изменения белорусской конституции в республике может появиться ядерное оружие России, являются лишь домыслами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Когда слышишь заявления американских официальных лиц, можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, потому что, либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов, или это неумение на основе фактов прийти к какому-то аналитическому выводу», – передает ее слова РИА «Новости».

«Невозможно нести то, что несут наши американские партнеры, полностью игнорируя белорусскую ситуацию, повестку, реалии, все, что творится вокруг этой страны, на границе этой страны, при этом бесконечно делая акцент на некой политической составляющей, апеллируя к каким-то, как они считают, фактам, которые фактами не являются… Поэтому детально в это все углубляться невозможно», – подчеркнула Захарова.

Дипломат привела в пример недавнюю статью в американской прессе об «эвакуации российского посольства на Украине». «Понимаете, есть реальность, а есть домыслы, которые просто за счет частоты их повторений преподносятся, как реальность, как факт», – объяснила она.

Ранее в Госдепе США заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии».

Захарова также ответила на вопрос о начале работы нового посла России в Белоруссии Бориса Грызлова. По ее словам, он намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца января.

Она добавила, что общей установкой российской дипломатии для нового главы диппредставительства страны в Минске остается «работа на благо дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами и народами по всем направлениям». «Специфика наших отношений с Белоруссией, конечно, ставит дополнительные задачи. И назначение видного политического государственного деятеля на пост посла в Минске подчеркивает особое значение, которое руководство России придает отношениям с братской республикой», – сказала представитель МИД, подчеркнув, что Белоруссия для России – ключевой союзник, стратегический партнер.

«Мы вместе выстраиваем Союзное государство, активно взаимодействуем в региональных интеграционных объединениях: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Безусловно, теснейшим образом переплетены экономики наших стран. Активно развивается взаимная торговля, межрегиональное, приграничное сотрудничество. Мы вместе реализуем масштабные проекты в промышленности, энергетике и науке. Основой нашего сотрудничества служат тесные отношения между гражданами России и Белоруссии. Естественно, также и совместная история, культура общие традиции, ценности. Наша задача – помочь их дальнейшему укреплению, созданию равных возможностей для россиян и белорусов на пространстве Союзного государства», – отметила дипломат.

Она указала, что «важнейшим приоритетом» деятельности российского посольства и всех загранучреждений в Белоруссии остается «обеспечение единой внешнеполитической линии Россия – Белоруссия». «Хорошо известно, что наши страны придерживаются совпадающих точек зрения по ключевым международным и региональным проблемам», – заключила Захарова.

Напомним, 14 января указом президента России Владимира Путина Борис Грызлов был назначен новым послом России в Белоруссии.