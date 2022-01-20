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В МИД назвали домыслами заявления о ядерном оружии в Белоруссии
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Заявления Вашингтона о том, что в результате изменения белорусской конституции в республике может появиться ядерное оружие России, являются лишь домыслами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Когда слышишь заявления американских официальных лиц, можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, потому что, либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов, или это неумение на основе фактов прийти к какому-то аналитическому выводу», – передает ее слова РИА «Новости».
«Невозможно нести то, что несут наши американские партнеры, полностью игнорируя белорусскую ситуацию, повестку, реалии, все, что творится вокруг этой страны, на границе этой страны, при этом бесконечно делая акцент на некой политической составляющей, апеллируя к каким-то, как они считают, фактам, которые фактами не являются… Поэтому детально в это все углубляться невозможно», – подчеркнула Захарова.
Дипломат привела в пример недавнюю статью в американской прессе об «эвакуации российского посольства на Украине». «Понимаете, есть реальность, а есть домыслы, которые просто за счет частоты их повторений преподносятся, как реальность, как факт», – объяснила она.
Ранее в Госдепе США заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии».
Захарова также ответила на вопрос о начале работы нового посла России в Белоруссии Бориса Грызлова. По ее словам, он намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца января.
Она добавила, что общей установкой российской дипломатии для нового главы диппредставительства страны в Минске остается «работа на благо дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами и народами по всем направлениям». «Специфика наших отношений с Белоруссией, конечно, ставит дополнительные задачи. И назначение видного политического государственного деятеля на пост посла в Минске подчеркивает особое значение, которое руководство России придает отношениям с братской республикой», – сказала представитель МИД, подчеркнув, что Белоруссия для России – ключевой союзник, стратегический партнер.
«Мы вместе выстраиваем Союзное государство, активно взаимодействуем в региональных интеграционных объединениях: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Безусловно, теснейшим образом переплетены экономики наших стран. Активно развивается взаимная торговля, межрегиональное, приграничное сотрудничество. Мы вместе реализуем масштабные проекты в промышленности, энергетике и науке. Основой нашего сотрудничества служат тесные отношения между гражданами России и Белоруссии. Естественно, также и совместная история, культура общие традиции, ценности. Наша задача – помочь их дальнейшему укреплению, созданию равных возможностей для россиян и белорусов на пространстве Союзного государства», – отметила дипломат.
Она указала, что «важнейшим приоритетом» деятельности российского посольства и всех загранучреждений в Белоруссии остается «обеспечение единой внешнеполитической линии Россия – Белоруссия». «Хорошо известно, что наши страны придерживаются совпадающих точек зрения по ключевым международным и региональным проблемам», – заключила Захарова.
Напомним, 14 января указом президента России Владимира Путина Борис Грызлов был назначен новым послом России в Белоруссии.
Стали известны выводы ИКАО по делу о посадке самолета Ryanair в Минске
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.
«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», – передает РИА «Новости» текст отчета ИКАО об инциденте, который разослали членам организации.
Там отмечается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре.
«Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству», – говорится в документе.
Опираться на наличие подтверждений этой информации в виде звонков и электронных писем ИКАО не может, указано в документе, потому что ничего из этого организации не предоставили.
Напомним, в мае 2021 года самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.
Военный эксперт объяснил невозможность нападения России на Украину с территории Белоруссии
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«Силами, не превышающими 13 тысяч человек, невозможно осуществить серьезное вторжение на Украину с территории Белоруссии, так что утверждение Госдепартамента США некомпетентно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Госдеп допустил «нападение» России на Украину с территории Белоруссии.
«С оперативной точки зрения смысл наносить такой удар есть только в случае, если украинские войска увязнут в войне в Донбассе. Тогда вполне разумно наносить удар с севера, чтобы отсечь группировку вооруженных сил Украины на этом направлении от основной части армии с целью ее дальнейшей ликвидации», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Суть в том, что для этого нужно иметь соответствующие силы и средства. Они у нас, конечно, есть, но в учениях «Союзная решимость» они не задействованы. Проходящие в Белоруссии учения небольшого масштаба, такими силами обеспечить какое-то серьезное вторжение невозможно. В лучшем случае там находится не более 13 тысяч российских военных», – объяснил эксперт.
«Кроме того, все эти войска находятся на полигонах, которые разбросаны по региону. Для серьезного наступления необходимо сосредоточение войск и их компактное размещение. А когда войска разбросаны по разным полигонам, вести массированное наступление невозможно», – убежден Сивков.
«Поэтому очередное утверждение Госдепартамента США носит чисто информационно-пропагандистский характер и является частью информационной кампании по обоснованию возможных действий Запада в случае военного конфликта России и Украины. «Допущения» того, что Россия в ходе учений в Белоруссии может напасть на Украину, просто некомпетентны», – заключил собеседник.
В среду высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением
, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
«Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительно того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров», – считает сотрудница Госдепартамента США высокого ранга.
При этом она не дала определенного ответа на вопрос, какие основания есть у Вашингтона для подобных утверждений. «Нас беспокоит общая картина происходящего», – заявила сотрудница внешнеполитического ведомства США. По ее версии, «обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тысячах военных, а если о 13 тысячах, то требуются международные наблюдатели». «Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое», – утверждает сотрудница Госдепартамента США.
Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В минобороны Белоруссии сообщили, что учения «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил «замысел» учений России и Белоруссии.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украина начала готовить переброску войск на границу с Белоруссией
Украинские погранслужбы сообщили, что начали укреплять белорусскую границу, в частности строить вдоль нее вертолетные площадки.
Это делает для того, чтобы обеспечить быстрый переброс резервов в случае обострения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что это сделано из-за спровоцированного Минском миграционного кризиса. Укреплять границу начали еще в ноябре.
«Пограничники устанавливают разного рода заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, изготовляют переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке», – говорится в релизе.
Ранее глава МИД Украины Денис Монастырский говорил о том, что Украине нужно обустроить более 2,5 тыс. км границы с Россией и Белоруссией. На этим цели потратят 642 млн долларов.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши скопились мигранты, которые пытаются попасть в страны ЕС.
Грызлов пообещал ответ Москвы на наращивание сил НАТО у границ Белоруссии
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Наращивание сил и средств НАТО у белорусских границ не остается незамеченным со стороны Москвы, страна внимательно подходит к данному вопросу, заявил новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Грызлов заявил, что в Москве видят наращивание сил и средств НАТО, оно не останавливается, и «в ходе упомянутого миграционного кризиса со стороны Польши были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе», передает ТАСС.
«Конечно, это не остается незамеченным. Тем более что к вопросам охраны границы мы подходим внимательно: регулярно организуется совместное российско-белорусское патрулирование воздушных рубежей Союзного государства. При этом используются дальние бомбардировщики Ту-22М3, многоцелевые истребители Су-30СМ и так далее», – подчеркнул он.
Грызлов также напомнил, что в ноябре 2021 года была утверждена обновленная Военная доктрина Союзного государства, а до этого действовал документ от 2001 года: «В новой редакции учтены все актуальные геополитические и стратегические реалии, а также военные угрозы, в том числе и новые, вплоть до технологий цветных революций, провоцирования внутренней дестабилизации с использованием частных военных структур, кибертехнологий, экстремистских элементов».
По словам посла, «вопросы о военных базах, центрах подготовки, развитии системы ПВО, расширении военно-технического сотрудничества и так далее следует рассматривать в рамках упомянутой Военной доктрины».
Грызлов также указал, что Запад начинает вести активную пропаганду, упоминая якобы возникающие угрозы, при любых известиях о совместных маневрах вооруженных сил России и Белоруссии: «В ход идут всевозможные фейки о разных псевдоугрозах. Так было уже много раз, однако всегда авторы этих фейков оказывались посрамлены: российские и белорусские военные четко и слаженно демонстрировали выучку, проводили учения на отлично, после чего возвращались в места постоянной дислокации».
Он уточнил, что в феврале пройдут маневры под названием «Союзная решимость – 2022», затем «начнется подготовка к новым учениям «Щит союза – 2023», эти учения «будут проходить уже на территории России».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военных Украины у границ страны.
Напомним, 14 января указом президента России Владимира Путина Борис Грызлов был назначен новым послом России в Белоруссии.
Лукашенко заявил о наращивании военных Украины у границ Белоруссии
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У границ Белоруссии идет наращивание военного контингента Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его словам, мигранты на Украину «идти не собираются». «С Украины свои люди бегут, а они будут «защищаться от мигрантов из Беларуси», – отметил президент.
Отмечается, что на Украине у белорусских границ проводится спецоперация «Полесье», в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.
Также Лукашенко отметил, что Польша просит НАТО развернуть у Белоруссии многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.
«Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас на переговорах (по безопасности) телепается с Россией, хотя, действительно, Россия права – (НАТО пытается) заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести, как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит) с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные, мы сразу задаем вопрос: зачем?» – сказал он.
Кроме того, глава государства отметил, что около 8-10 тыс. военных США находятся на территории Польши и стран Балтии.
«Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете?» – заметил он.
Ранее замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.
Госдеп допустил «нападение» России на Украину с территории Белоруссии
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Высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
По словам сотрудницы Госдепартамента США, «сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения», передает ТАСС.
«Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров», – считает сотрудница Госдепартамента США высокого ранга.
При этом она не дала определенного ответа на вопрос, какие основания есть у Вашингтона для подобных утверждений. «Нас беспокоит общая картина происходящего», – заявила сотрудница внешнеполитического ведомства США. По ее версии, «обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тыс. военных, а если о 13 тыс., то требуются международные наблюдатели». «Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое», – утверждает сотрудница Госдепартамента США.
По ее версии, «многое из того, что происходит сейчас в Белоруссии, вызывает беспокойство». «И нет сомнений, что Белоруссия все больше играет дестабилизирующую роль в регионе», – полагает сотрудница американского внешнеполитического ведомства. «Мы в частном порядке донесли до белорусских властей нашу озабоченность», – сообщила она.
Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В Минобороны Белоруссии сообщили, что учения «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил «замысел» учений России и Белоруссии.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Странам ИКАО направлен отчет о расследовании посадки самолета Ryanair в Минске
Входящим в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) государствам направлен отчет о расследовании инцидента, связанного с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщила организация.
В пресс-релизе сообщается, что 31 января пройдет совещание по результатам расследования, Совет ИКАО обсудит доклад, а также запрос Белоруссии о законности наложенных на нее санкций, передает ТАСС.
В мае самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.
США испугались возможности размещения ядерных сил России в Белоруссии
Власти Соединенных Штатов опасаются, что предложенный проект изменений в Конституцию Белоруссии может свидетельствовать о планах Минска разрешить размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России, заявила высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США.
«Предложенные изменения <…> включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией [своих] сил на белорусской территории. Это будет значительным изменением для Белоруссии. Такой шаг будет представлять собой вызов для европейской безопасности, который может потребовать ответа. Этот проект конституционных изменений может свидетельствовать о планах Белоруссии разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных российских сил», – передает ТАСС.
«Дискуссии по поводу ядерных вооружений в Белоруссии – это то, что было начато [президентом республики Александром] Лукашенко в ноябре. Он тот, кто об этом говорил», – добавила она позднее. Сотрудница Госдепа не уточнила, о каком именно заявлении идет речь, однако отметила, что к подобным словам белорусского лидера необходимо «всем отнестись внимательно».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал планируемый срок проведения референдума по поправкам в Конституцию республики. Проект обновленной Конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря 2021 года. Документом предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона Белоруссии.
Напомним также, 1 декабря Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой Запада.
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Лукашенко подарил журналистам одежду с изображением зада своей собаки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил журналистам свитшоты с изображением любимого шпица Умки в качестве ответа на санкции.
Лукашенко решил оригинальным способом поддержать журналистов, против которых западные страны ввели санкции, и подарил им эксклюзивный мерч с любимым шпицем Умкой в качестве своеобразного ответа на принятые меры, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».
Одежда была презентована на приеме, посвященном старому Новому году. Один из журналистов презентовал белый свитшот, на котором изображен зад собаки и фраза «Подавитесь вы этими санкциями».
Ранее Александр Лукашенко обещал дополнительные ответные меры на санкции Запада.
Также белорусский президент одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии.
В Совфеде опровергли заявления о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил России на территории Белоруссии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Джабаров заявил, что «(президент Белоруссии Александр) Лукашенко уже предлагал при необходимости разместить на территории Белоруссии российские ядерные силы, но, насколько мне известно, дальше разговоров дело не пошло, переговоров нет», передает РИА «Новости».
По его мнению, заявления Госдепа говорят о желании «поиграть мускулами» после озвученных Россией предложений по гарантиям безопасности.
Ранее в Госдепе США заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии».
1 декабря Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой Запада.
В Белоруссии назвали цель внезапной проверки сил Союзного государства
Проверку сил реагирования Союзного государства проводят для оценки готовности нейтрализовать угрозу на границах, заявили в белорусском минобороны.
«Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».
В ходе проверки планируется отработать вопросы перегруппировки на большие расстояния для оперативного создания группировок войск (сил), также планируется выполнить несколько учебно-боевых задач.
Ранее замглавы генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вскоре вместе с Россией пройдет внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместного учения белорусских и российских вооруженных сил, оно будет называться «Союзная решимость-2022».
29 декабря президент России Владимир Путин на встрече с Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.
Пограничники Белоруссии сообщили о нарушениях границы поляками
Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что военные Польши в пункте пропуска «Козловичи» 18 января два раза нарушали белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.
Накануне вечером польский военный на автодорожном мосту зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно.
«Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение белорусского погравнведомства.
Ранее сообщалось, что на границу с Белоруссией украинские погранслужбы готовятся перебросить войска. На границе строят вертолетные площадки.
Стали известны цели российско-белорусских учений
Различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии будут отработаны в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.
«О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь [Владимир Путин и Александр Лукашенко] договорились еще в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства», – передает ТАСС заявление Фомина на брифинге для иностранных военных атташе.
Он отметил, что различные варианты применения региональной группировки отрабатываются регулярно. «В прошлом году провели учения «Запад-2021», где была подтверждена ее высокая боевая готовность», – сказал Фомин. Приветствуя иностранных гостей в Минобороны, он добавил, что брифинг проводится с целью проинформировать о ходе проверки сил реагирования Союзного государства.
По его словам, способность решать внезапно возникающие задачи по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях будет отработана в ходе проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии.
«В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях», – сказал он.
В понедельник в белорусском минобороны заявили, что проверку сил реагирования Союзного государства проводят для оценки готовности нейтрализовать угрозу на границах.
Напомним, 29 декабря президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.
Лукашенко подтвердил планы провести референдум по конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по поправкам в белорусскую конституцию планируется провести в феврале этого года.
«Думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали - мы же обещали в феврале провести – референдум», – передает БелТА слова Лукашенко.
Напомним, в Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения.
Всенародное обсуждение проекта предшествует референдуму. Свои предложения по документу белорусы могут направлять в любые государственные органы.
Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.
Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон.
Лукашенко сообщил о повторном заболевании коронавирусом
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией во второй раз, он подхватил штамм «омикрон».
«Мы замечаем, что этот «омикрон» – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим «омикроном» – переболел», – цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что перенес заболевание «на ногах», саму болезнь он заметил только «в конце», когда ему провели тестирование.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сообщал, что недавно вакцинированные легче всего переносят омикрон-штамм коронавируса.