Байден пообещал России «последствия» за нападение на Украину

Американский президент Джо Байден в письменном заявлении пообещал в четверг выступить с обращением к американцам и объявить о «последствиях» для России за «ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности».

«Я буду следить за ситуацией из Белого дома сегодня ночью и продолжу получать регулярно информацию от моей команды по национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по G7 [Группа семи], а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры применят в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности», – приводит текст заявления Байдена ТАСС.

Как пояснили позднее в Белом доме, «завтра в начале второй половины дня (после 20.00 мск четверга) президент Байден выступит с речью, в которой объявит о дальнейших последствиях, которые США, союзники и партнеры применят в отношении России за ее неспровоцированное и необоснованное нападение на Украину».

«Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от беспричинного и неоправданного нападения российских ВС. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания», – говорится в письменном заявлении главы вашингтонской администрации.

«Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности», – заявил президент США.

«Мы также будем координировать [действия] со своими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить мощный и единый ответ, сдерживающий любую агрессию против альянса», – отмечает глава американской администрации.

В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

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