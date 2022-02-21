Глава ЕК пригрозила России «самым мощным рычагом» воздействия

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала экономические и финансовые санкции самым мощным из имеющихся у ЕС рычагов воздействия на Россию в случае гипотетического «вторжения» на Украину.

«Если [президент России] Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика – самое слабое звено России, – заявила фон дер Ляйен в интервью германскому телеканалу ARD. – Финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков». Глава ЕК оставила открытым вопрос о том, означает ли это отключение России от системы SWIFT, передает ТАСС.

По информации председателя Еврокомиссии, экономические санкции затронут «все товары, которые России необходимы для модернизации и диверсификации экономики», но которые производятся европейскими странами. По словам фон дер Ляйен, санкционные меры против России поддерживают и западные партнеры ЕС, такие как США, Канада и Великобритания. По данным телеканала, глава ЕК надеется угрозой санкций «отговорить» Москву от возможного плана «нападения» на Украину, а также стимулировать дальнейшие переговоры.

Относительно запуска «Северного потока – 2» фон дер Ляйен не сделала четких заявлений. Сначала Федеральное сетевое агентство Германии должно вынести решение по одобрению газопровода, после чего Еврокомиссия «проведет процесс оценки».

Накануне президент Сербии Александар Вучич предупредил об угрозе полного коллапса мировой экономики в случае введения санкций против России со стороны Запада. В прошлый четверг глава минфина США Джанет Йеллен предсказала «глобальные последствия» санкций против Москвы в случае гипотетического «вторжения» России на Украину. Днем ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.

14 февраля министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. 12 февраля помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.

9 февраля Госдеп пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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