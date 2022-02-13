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13 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 03:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва обвинила Запад в информационном прикрытии санкций против России
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Москва обвинила Запад в информационном прикрытии санкций против России
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Страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Вывод очевиден, для введения санкций никакой реальности Западу не нужно, нужно только информационно-политическое прикрытие. Его массовый характер сейчас мы видим, угрозу санкций», – приводит мнение Захаровой ТАСС.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия уже десять лет живет «в фазе активных санкций, а до этого были санкции косвенно скрытые в виде списков, угроз стоп-листов и точечных арестов».
Кроме этого, Захарова подчеркнула, что Запад вводил санкции, несмотря на то, что многие обвинения в адрес России не были подтверждены. «Все предлоги, как бы опирающиеся на данные разведки западного сообщества, якобы факты, указывающие на совершенные Россией преступления, – ничего из этого никогда не подтвердилось, а санкции были введены», – обратила внимание дипломат.
«[Президент Соединенных Штатов] Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», – заявил в свою очередь помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя прошедшие в субботу переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил помощник главы государства, Путин «подробно изложил подходы российской стороны, пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России».
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В субботу высокопоставленный сотрудник американской администрации заявил, что консультации Соединенных Штатов с союзниками о возможности введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины приближаются к кульминации.
«В последние дни мы продолжили предоставлять помощь Украине в сфере безопасности, а наши консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнерами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьезных финансовых санкций и экспортных ограничений также приближаются к кульминации», – сказал источник. По версии сотрудника администрации США, «если Россия вторгнется, то столкнется с серьезными экономическими издержками <…> и понесет невосполнимый репутационный ущерб <…>».
Накануне помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Соловьев объяснил, что может означать дата «российского вторжения» на Украину
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.
Соловьев написал в Telegram, что «англосаксы нагнетают истерику», называя датой «российского вторжения» 15-16 февраля, «выводят свои посольства из Киева и требуют от своих граждан покинуть Украину», а США «отзывают своих граждан из наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, де-факто сводя на нет ее работу».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Напрашивается довольно очевидный вывод: ВСУ получили отмашку от американцев и 15 февраля ждать провокации на Донбассе?», – предположил он.
Между тем первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя многочисленные сообщения в западных СМИ о нападении России на Украину 16 февраля, заявил, что «американцы прежде всего и их сподвижники в лице британцев, немцев умышленно нагнетают ситуацию, что война неизбежна, что война вот-вот, на пороге, даже фейковые новости вбрасывались через Bloomberg, что война уже началась, а потом снимали эту новость», передает ТАСС.
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«Я думаю, что им очень хочется реализовать военный сценарий, но не в масштабе противостояния России и НАТО, а в масштабе противостояния России с Украиной. И потом им уже будет все равно, что будет с Украиной. Им главное, чтобы была возможность изолировать Россию, ввести свои драконовские санкции и так далее», – добавил он.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
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«Маршал Шапошников» отогнал подлодку США от Курильских островов
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В районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США типа «Вирджиния», требования о всплытии не были выполнены, после применения «соответствующих средств» она ушла, сообщили в Минобороны России.
«12 февраля в 10.40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Требование о немедленном всплытии экипжем подлодки было проигнорировано.
«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», – говорится в сообщении.
Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
Добавляется, что отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
Стало известно о начале отъезда российских дипломатов с Украины
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Дипломаты и сотрудники консульств России покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики, сообщил информированный источник.
Источник сообщил, что, по заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию, об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», передает РИА «Новости».
По его словам, «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем».
«Кстати, на возможность такого сценария намекал (глава МИД России) Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс», – напомнил он.
Ранее Лавров допустил, что Россия может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений. Вместе с тем пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко заявлял, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
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Bloomberg назвало дату «вторжения» России на Украину
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Россия «может напасть» на Украину 15 февраля, во вторник, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Источники сообщили, что Россия якобы может предпринять «провокацию в Донбассе» или «нападение на Киев», передает RT.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», – говорится в сообщении агентства.
Напомним, на минувшей неделе Bloomberg уже объявляло о «вторжении» России на Украину, однако позже удалило материал и признало ошибку.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
Вместе с тем стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
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США, ЕС, Британия, Канада согласовали единый пакет санкций против России
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Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам помощника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне и Брюсселе «готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия». «Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», – приводит слова Салливана ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по видеосвязи с главой аппарата председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом ситуацию вокруг Украины. «Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае «вторжения» России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», – сообщили в пресс-службе Белого дома.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью и антироссийские санкции. По словам главы МИД Украины, Боррель «подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов». Кулеба поблагодарил Евросоюз «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».
Между тем, как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, отключение России от системы SWIFT не войдет в итоговый пакет санкций. По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны стран Европы.
Как в свою очередь отмечает Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.
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Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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МОК решил не наказывать украинского спортсмена за политический плакат
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять санкции к украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу за демонстрацию антивоенного плаката, сообщили в пресс-службе организации.
В организации заявили, что поговорили со спортсменом и пришли к выводу, что «это был общий призыв к миру», передает ТАСС.
«Для МОК этот вопрос закрыт», – подчеркнули там.
Накануне во время соревнований по скелетону на Олимпийских играх Гераскевич после третьего заезда показал плакат с надписью «Нет войне на Украине».
Видео, на котором изображен момент демонстрации плаката, разместила в Telegram ведущая Ксения Собчак.
Позже Гераскевич объяснил позицию корреспонденту Sport24: «Я за мир в стране, никто не хочет войны. Очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция».
«Общаюсь ли на Олимпиаде с российскими скелетонистами? Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире», –добавил он.
Затем он сказал в интервью Tribuna.com: «Я за мир в Украине, каждый нормальный человек против войны. Надеюсь, наш плакат внесет маленький вклад в прекращение всяческих намерений военных действий в нашей стране».
Согласно 50-й статье Олимпийской хартии, на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.
Отметим, что ранее зарубежные СМИ сочли активность российских болельщиков на Олимпиаде политической.
Напомним, что российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине выступают без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого они называются сборной ROC (Russian Olympic Committee). Из этой аббревиатуры ранее родилась кампания #wewillROCyou.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
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Минобороны вручило военному атташе США ноту из-за инцидента с подлодкой у Курил
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Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia («Вирджиния»), обнаруженной утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды, сообщили в оборонном ведомстве.
«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Позднее в ведомстве сообщили, что «12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота».
Представителю минобороны США было заявлено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.
«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», – цитирует заявление Минобороны РИА «Новости».
Там подчеркнули, что «Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации».
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
Захарова разъяснила сообщения об «эвакуации» российских дипломатов с Украины
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Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
Захарова указала, что «мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине». Она обратила внимание на то, что «посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций», говорится в сообщении на сайте МИД.
Вместе с тем она назвала «вбросами» январские сообщения западных СМИ об «эвакуации» дипломатов России с Украины, это, по ее словам, делалось для того, чтобы создать прикрытие для начала эвакуации западных посольств с украинской территории.
Она отметила, что слухи об «эвакуации» появились, в частности, в газете The New York Times почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек.
Захарова добавила, что из «накачки» Западом Украины оружием и инструкторами Москва делает вывод, что США и Британия, видимо, знают о «неких» готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию.
Ранее появились сообщения о том, что российские дипломаты покидают Украину на фоне объявленной рядом стран эвакуации дипломатов из республики. В посольстве заявили, что дипломаты продолжают работу.
До этого глава МИД Сергей Лавров допускал, что Москва может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений.
Между тем в субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
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Захарова возмутилась издевательством США
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала издевательством над здравым смыслом и украинским народом провокационные заявления о вторжении на Украину.
«Вы такое вообще видели когда-нибудь? США 2 месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападет Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже 2 месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными. Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», – написала в Telegram Захарова.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Байден превратился в игрушку американских спецслужб.
Жителей Украины призвали выйти на бессрочную акцию протеста
Основатель телеканала «НАШ», экс-депутат Рады Евгений Мураев, против которого в пятницу на Украине были введены санкции, заявил о начале бессрочных протестов с 14 февраля.
«То, что прозвучало на СНБО, – это закрытие телеканала «НАШ», а это значит, что мы переходим к бессрочным протестам. Это означает, что мы будем пока в интернете, но с понедельника (14 февраля) переходим к бессрочным протестам», – приводит ТАСС слова Мураева, сказанные политиком собравшимся в Киеве на митинг в поддержку телеканала.
Тем временем укераинское издание «Страна» сообщило, что украинский телеканал «НАШ», в отношении которого в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции, начали отключать в кабельных сетях. При этом «НАШ» продолжил вещание на видеохостинге YouTube, где у телеканала более 1,1 млн подписчиков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении телеканала «НАШ». Телеканал «НАШ» принадлежал семье украинского политика Евгения Мураева, который в 2012–2019 годах был депутатом Рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году – от «Оппозиционного блока». В 2021 году Мураев передал управление каналом его сотрудникам. Политик назвал санкции преступлением. «Мы будем бороться», – заявил Мураев в эфире телеканала. Он добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой план действий.
Напомним, в декабре 2021 года на Украине отказались от выпуска газеты «Аргументы и факты». В августе Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Ведомости», «Версия», ИА ANNA-NEWS и других СМИ. В том же месяце Зеленский ввел санкции против украинского издания «Страна.ua». В марте на Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», руководство которого в ответ обвинило Киев в нарушении свободы слова. В феврале из-за санкций Зеленского прекратили эфирное вещание каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. В ЕС заявили, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными.
Президент Владимир Путин указывал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова. В МИД России обращали внимание на тяжелую ситуацию с ущемлением свободы СМИ на Украине, «где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура».
Беседа Путина и Байдена завершилась
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена – третий с начала кризиса вокруг Украины – завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (20.06 по Москве), сообщили в Белом доме.
«Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США», – передает ТАСС сообщение Белого дома.
О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск).
До Байдена Путин поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. Президент России и лидер Франции продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности России и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину.
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В США высмеяли заявления Байдена о дате нападения России на Украину
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Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России «вторгнуться» на Украину 16 февраля и принялись иронизировать над его словами в Сети.
Так, пользователь Clyde MacCludgie пошутил, что «вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину 15 февраля ровно в 19.00». «Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду», – передает РИА «Новости» иронию другого читателя The Sarcastic Blob.
Юзер Kevin добавил, что «единственное, о чем вам нужно знать – Россия не собирается нападать на Украину».
«Во-первых, это очевидная пропаганда. Во-вторых, Россия не выходила за свои границы. В-третьих, НАТО приблизилось к российским границам, хотя обещало этого не делать много лет тому назад», – подчеркнул читатель A Better Tale – Fact Checker – Plague Cultist.
По словам пользователя al sullivan, «власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны».
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
CNN: Украинские власти пытаются успокоить население, но готовят Киев к бомбежкам
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Украина всерьез ожидает «возможное российское вторжение», однако призывает местное население сохранять спокойствие. При этом власти Киева готовят город к возможной атаке: разрабатывают планы эвакуации, устанавливают электрогенераторы, а также вводят в эксплуатацию убежища на случай российских бомбардировок, сообщает CNN.
По информации издания, более 100 тыс. тяжело вооруженных российских солдат обложили Украину с трех сторон. Корреспондент CNN Алекс Маркардт находится на Украине, где снял собственный репортаж, передает RT.
«Тот уровень тревоги, который бьют украинские чиновники накануне возможного российского вторжения в их страну, и близко не сравнится с заявлениями Белого дома. Я имею в виду риторику, которую мы слышали на протяжении нескольких последних недель, вернее разницу в тоне заявлений Киева и Вашингтона», – сообщил журналист.
По мнению издания, это не значит, что украинские чиновники «отмахнулись от перспективы российского вторжения». Якобы они ознакомились с теми же разведданными, что и США, и остальные члены НАТО. По словам украинского чиновника, приближенного к правительству президента Владимира Зеленского, «ситуация более чем серьезная и неопределенная».
Как при этом размышляют эксперты издания, один из жестких посылов последовал со стороны мэра Киева – города, который, по словам советника по национальной безопасности США, «может стать одной из первых целей россиян». Мэр Киева заявил, что они принимают меры по защите жизненно важной инфраструктуры. По его словам, сейчас разрабатываются планы эвакуации; что были установлены электрогенераторы, а также подготовлены пять тысяч убежищ на тот случай, если русские начнут бомбардировочную кампанию.
Тем временем Украинское правительство также предупредило о «потенциальных провокациях со стороны россиян»; предлогах, которые должны «послужить оправданием для вторжения».
Однако издание отмечает разницу в поведении западных стран и Украины. Так, страны вроде США и Британии сообщили своим гражданам, что им надо покинуть Украину, а также сократили количество вспомогательного персонала в посольствах. А официальный представитель Зеленского заявил, что ситуация в области безопасности изменилась недостаточно сильно для таких мер.
Даже на украинских улицах также наблюдается «различие в ожиданиях». Это видно и в Киеве, и в Днепре, а также в Центральной Украине. Пятничным вечером люди гуляют по улицам, сидят в ресторанах, барах и кафе. По словам журналиста, он пообщался с несколькими местными – они не думают о том, что могут сделать россияне – они продолжают жить своей жизнью.
Ранее Германия призвала своих граждан покинуть Украину.
Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.
Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Вместе с тем Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине.
Посольство Британии и представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас решили продолжить работу в республике.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
С посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг
Государственный флаг снят с посольства Великобритании в Киеве, свет в здании не горит, возле здания нет охраны.
О снятии флага с посольства Великобритании в Киеве сообщил корреспондент РИА «Новости». В данный момент в посольстве не горит свет, возле здания нет охраны.
Между тем зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов отметил, что снятие государственного флага с посольства «может быть техническим моментом».
«Бывают ремонтные работы и прочее. Эта просто общая такая взвинченность ситуации, она привлекает внимание. Я думаю, что надо разобраться с природой, это связано с техническим вопросом? На ночь, например, флаг опускают. Поэтому надо посмотреть, за этим что-то стоит или нет. Вполне может быть, что ничего», – заметил он.
Как отметил Бакланов, например, если выезжает какая-то часть посольства, на флаге это никак не отражается, посольство тогда продолжает работу как нормальное загранучреждение.
«По опыту, бывает разная природа подобного рода внешних признаков, связанных с посольством, символами, наличием флага, соответствующих дополнительных реквизитов. Надо разобраться и не спешить делать какие-то выводы», – резюмировал он.
Ранее в субботу сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс остается на Украине вместе с основной командой. Также глава представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас заявил в Twitter, что остается в Киеве.
Между тем минобороны Британии сообщило об отъезде военных инструкторов с Украины.
Посольство России заявило, что продолжает работу на Украине, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об эвакуации.
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Москва и Вашингтон согласовали телефонный разговор Путина и Байдена
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны в субботу планируют провести телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны». Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что разговор президентов России и США планируется провести в субботу вечером по московскому времени. Позже представитель Белого дома сообщил, что беседа президентов США и России состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня мск). При этом, по версии американской стороны, «Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник», а «Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились».
Напомним, в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет. В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами России и США, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах».
Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.
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