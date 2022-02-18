Уровень коллективного иммунитета к COVID в России упал ниже 60%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9% до 59,7%, сообщили в оперштабе по борьбе с вирусом.

«Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 61,9% до 59,7%», – говорится в сообщении.

Коллективный иммунитет к COVID сейчас 80% лишь в четырех регионах страны: Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе, Мурманской области, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В четырех регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург (84,9%, уменьшение за неделю на 0,9 п.п.), Карелия (83,8%, уменьшение за неделю на 1,8 п.п.), Севастополь (82,9%, уменьшение за неделю на 2,3 п.п) и Мурманская область (82,8 %, уменьшение на 0,7 п.п.)», – приводит ее слова РИА «Новости».

Отмечается, что ранее в список лидеров по коллективному иммунитету входила и Тыва, но там показатель в последнее время снизился с 80% до 77,3%, добавили в штабе.