В Запорожье сообщили о больших потерях 65-й бригады ВСУ Сержант российской армии рассказал о спасении командира роты Сержант Миронюк рассказал, как спас командира роты и подбил украинский танк во время спецоперации 9 декабря 2022, 09:09 Текст: Александра Юдина

Награжденный орденом Мужества сержант российской армии рассказал, как в ходе спецоперации спас жизнь командира роты подбил танк ВСУ. По его словам, в какой-то момент во время штурма Новополя к российским военным по флангу зашли несколько танков, в то время как командир роты и весь командный пункт находился в глубине села. После по радиостанции вышел комроты и запросил поддержки, передает РИА «Новости». Военный рассказал, что его командир остался один с небольшой группой бойцов, поэтому сержант принял решение выдвинуться ему на помощь. «На БМП личным составом прорвались вглубь села. На окраине горел дом. То есть самого танка в тепловизор не было видно. А он стоял перед домом. Произвел выстрел по мне, но не попал. Я в тот момент уже видел, откуда произошел выстрел. Прикинул примерную дальность и выстрелил. Попал ровно в борт, уничтожил танк», – вспоминает военный. Так, своими действиями сержант открыл выход для командира роты. Затем подоспела вторая БМП разведки, и комроты смог покинуть свои позиции и уйти оттуда живым. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни России. В результате массированного ракетного удара по Украине нарушены ж/д перевозки техники и резервов ВСУ 6 декабря 2022, 14:51

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Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате удара был прекращен выпуск украинского вооружения на предприятиях ОПК, а также нарушены железнодорожные перевозки техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ. Кроме того, была затруднена переброска в районы боевых действий людских резервов, сообщил Конашенков. В Минобороны особо подчеркнули, что ракетных ударов по Киеву не наносилось. Высокоточным ударом уничтожено более 90 польских наемников ВСУ в Харьковской области 8 декабря 2022, 14:05

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В районах населенных пунктов Григоровское и Шевченковское Запорожской области ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пусковых установок американской РСЗО MLRS и немецкой MARS-II, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Возле населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. У населенного пункта Боровское Харьковской области ударом высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наемников, сообщил Конашенков. Новости СМИ2 Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

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В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В Запорожье сообщили о больших потерях 65-й бригады ВСУ 8 декабря 2022, 21:59 Текст: Кристина Цыцура

Командование Вооруженных сил Украины решило поменять 65-ю механизированную бригаду на запорожском направлении из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Отмечается, что 65-я бригада из Старичей Львовской области находилась на второй линии, но на передовой. Из-за сильных потерь принято решение поменять ее на 128-ю горно-штурмовую бригаду из Мукачева, передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее сообщалось, что ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье. Новости СМИ2 Минобороны заявило об успехах наступления российских войск на Донецком и Краснолиманском направлениях 6 декабря 2022, 14:57 Российские войска вели наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате они заняли новые позиции и выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ходе ударов штурмовой и армейской авиации ликвидированы более 80 военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Упреждающим огнем артиллерии по месту сосредоточения живой силы ВСУ на Купянском направлении предотвращена попытка атаковать возле населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены до 65 военнослужащих, две машины пехоты. Успешно ведутся наступательные действия российских войск на Донецком направлении. Попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Курдюмовка, Спорное и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) отражены. За последние сутки уничтожено более 60 военнослужащих, пять бронемашин, сообщил Конашенков. Противник безуспешно пытался восстановить положение войск на Южно-Донецком направлении возле Владимировки ДНР и Новодаровки Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, подытожили в оборонном ведомстве. ВС России заняли населенный пункт Яковлевка в ДНР В Народной милиции ДНР заявили о завершении зачистки Яковлевки 7 декабря 2022, 18:50 Текст: Кристина Цыцура

Вооруженные силы России завершают зачистку населенного пункта Яковлевка в Артемовском районе Донецкой народной республики, а на западных окраинах еще идет противостояние, сообщили в Народной милиции ДНР. «Заканчивают зачистку. На западных окраинах еще постреливают, но это уже новая линия фронта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Сейчас идет изоляция района боевых действий, установление контроля за всеми дорогами для подвоза личного состава, боекомплекта и техники. Населенный пункт Яковлевка позволит минометной батарее контролировать дорогу Артемовск – Северск и гаубичной батарее калибра 122 мм работать по дороге Артемовск – Славянск. «Соответственно, с занятием Яковлевки зачистка Соледара и северного фланга Артемовска становится делом времени», – уточнили в Народной милиции ДНР. Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР. Новости СМИ2 Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет 7 декабря 2022, 17:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Подобные разговоры не имеют сейчас смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом нет, отметил глава страны на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС. Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных в России 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции. «Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях», – заявил президент.



«Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – пояснил Путин. Также президент отметил отсутствие проблем с дезертирством в зоне специальной военной операции. Он назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших боевые позиции военных. Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении Пушилин: Силы России буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении 7 декабря 2022, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские силы буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, на угледарском направлении наши подразделения продвигаются буквально ежедневно, передает ТАСС. Ранее Пушилин заявил о «совсем скором» освобождении Угледара. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях 7 декабря 2022, 13:22 Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах. Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Минобороны сообщило о вызволении из украинского плена 60 российских военнослужащих 6 декабря 2022, 14:38 Текст: Александра Юдина

После успешных переговоров с украинской стороной удалось вызволить из плена 60 российских военных, сообщили в Минобороны. В Telegram-канале ведомства отмечается, что в результате переговоров 6 декабря с подконтрольной Украине территории возвращены 60 российских военных, в плену им грозила смертельная опасность. Освобожденные будут отправлены в Москву для лечения и реабилитации. В данный момент военным оказывается медицинская и психологическая помощь. Напомним, 1 декабря было возвращено 50 российских военнопленных. Новости СМИ2 Путин: Члены СПЧ стали голосом народа Донбасса 7 декабря 2022, 17:44 Текст: Вера Басилая

Отстаивание прав народа, проживающего в Донбассе, имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления нацистского режима соседней страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с членами СПЧ. По словам Путина, с начала СВО члены СПЧ во главе с Валерием Фадеевым заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, объяснили истинные причины ее начала, борются с русофобией, разоблачают наглую ложь и подлые, распространяемые в западных СМИ, говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ. Он отметил огромное значение отстаивания прав народа, проживающего в Донбассе, членами совета по правам человека. «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима соседней страны», – заявил президент России. Глава государства поблагодарил СПЧ за помощь нашим гражданам, проживающим на новых территориях, отметил работу журналистки Марины Ахмедовой, которая работает в Донбассе еще с 2014 года, много раз посещала передовую, занималась организацией гуманитарной помощи жителям Мариуполя и Волновахи. «В этом году состав Совета значительно обновился. В него вошли известные люди, лидеры общественного мнения. Среди них – член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, а также Ольга Демичева, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы», – напомнил президент. Путин заявил, что рассчитывает на опыт и знания новых членов СПЧ, которые принесут пользу новым территориям в становлении там институтов гражданского общества. «Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач, работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей, и вместе с органами власти добиваться их решения», – подчеркнул Президент РФ. Ранее Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации. Российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях 8 декабря 2022, 14:14 Российские подразделения продолжали вести наступательные действия на Краснолиманском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии за последние сутки уничтожены более 60 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ на Купянском направлении ликвидированы более 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать на Донецком направлении у населенных пунктов Берестовое и Спорное Донецкой народной республики (ДНР). Здесь уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, отчитались в Минобороны. ВСУ пытались силами ротной группы атаковать позиции российских подразделений на Южно-Донецком направлении под Никольским ДНР. Но решительными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидированы более 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, сообщил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 196 районах. Возле населенного пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». Рядом с Дылеевкой ДНР взорвана американская РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны Путин: Угроза ядерной войны нарастает 7 декабря 2022, 19:07 Текст: Вера Басилая

Угроза ядерной войны возрастает, Россия рассматривает применение оружия массового поражения как возможность ответно-встречного удара, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Такая угроза (ядерной войны – прим. ВЗГЛЯД) нарастает. Здесь чего греха таить?» – заявил глава государства, отметив, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара, передает ТАСС. Президент объяснил, что стратегия применения средств защиты России вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. «То есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ», – пояснил глава государства. «Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликта, а сдерживающий фактор. Надеюсь, это все понимают», – заявил Путин. Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР 7 декабря 2022, 13:33 Истребительной авиацией ВКС России у населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-24 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника возле населенных пунктов Нововодяное, Полтава, Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Амбарное Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» под населенными пунктами Ольховатка Харьковской области, Фрунзе, Первомайск ЛНР и Волноваха ДНР, сообщил Конашенков. С начала проведения СВО на Украине уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотников, 392 ЗРК, 7020 танков и других бронемашин, 913 боевых машин РСЗО, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Минфин США запросил у Конгресса 14,5 млрд долларов на новую помощь Украине 8 декабря 2022, 21:37 Текст: Кристина Цыцура

Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года, заявил министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, США уже помогли Киеву, отправив 13 млрд долларов прямой финансовой помощи, и военной в том числе. Теперь же Минфин просит Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд для помощи Украине в 2023 году, заявила Йеллен, передает ТАСС. Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере 3-5 млрд долларов в месяц в 2023 году.