В России решили до конца года создать рабочую группу по электронному голосованию

До конца 2022 года IT-эксперты создадут регламент рабочей группы, которая разработает «золотой стандарт» дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Новый стандарт ДЭГ будет включать в себя технические аспекты работы дистанционного голосования и элементы регламента наблюдения за электронным голосованием. Стандарт должен повысить доверие к е-голосованию и сделать его более открытым и понятным для людей, считают разработчики идеи, сообщается на сайте НОМ.

Идея разработать единый стандарт электронного голосования и наблюдения за ДЭГ прозвучала в рамках круглого стола представителей IT-отрасли и партий 24 ноября в Москве. Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии ДЭГ этого года, эксперт в области интернета вещей Олег Артамонов предложил создать межпартийную рабочую группу по разработке «золотого стандарта ДЭГ».

Как рассказал Артамонов порталу НОМ, до конца года будет разработан регламент рабочей группы, которая займется разработкой стандарта. Предполагается, что в группу войдут IT-специалисты из разных партий, представители IT-отрасли, эксперты, наблюдавшие за ДЭГ в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.

Группа будет организована при Координационном совете при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием. В нее должны будут войти от одного до двух представителей от каждой изъявившей желание принять участие в этой работе партии и независимые эксперты. Каждая из партий получит по одному голосу, а эксперты будут работать в качестве независимых консультантов.

В перспективе «золотой стандарт ДЭГ» может стать документом, в котором будут прописаны технические аспекты работы системы и уточнен Порядок проведения процедуры, а также прописана методика работы наблюдателей с учетом возможного доступа наблюдателей к процедуре развертывания системы в датацентрах. Единый стандарт должен появиться к весне следующего года.

Как напомнил Артамонов, увеличение числа регионов, в которых может быть применено электронное голосование в 2023 и 2024 годах, возможно повлечет передачу части функций ТИК ДЭГ в регионы, не исключено и создание региональных ТИК ДЭГ, поэтому стандарт будет наверняка востребован.

«Доля готовых использовать электронное голосование сильно зависит от их политических предпочтений, по сути, от позиции партии, за которую они голосуют. Поэтому вопрос доверия избирателя к ДЭГ – это во многом вопрос агитации, которую ведет предпочитаемая им политическая партия», – напомнил Артамонов.

Эксперт подчеркнул, что основная причина недоверия к ДЭГ заключается в непонимании процедур, поэтому важно продемонстрировать, что эта форма голосования прозрачна и надежна.

«Говоря проще: если в отношении обычного голосования партии в целом сходятся в том, что хорошо, а что плохо, то в отношении ДЭГ – каждая пользуется своими собственными критериями, очень часто неполными или необъективными, политически мотивированными», – заключил он.