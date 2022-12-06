Российские регионы поделились результатами помощи Донбассу и новым регионам

Регионы России продолжают оказывать помощь во восстановлении территорий Донбасса: направляют гуманитарную помощь и содействуют в восстановлении зданий и инфраструктуры.

Так, рабочие из Курской области ведут ремонт 12 зданий в Мариуполе. Среди них девять жилых домов, две поликлиники и одно отдельно стоящее здание рентген-кабинета. Строители выполняют кровельные работы, подключение к системе отопления, замена дверей и окон, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

В подшефный Новосибирской области Беловодский район ЛНР из региона прибыла Дорожно-строительная техника и комплектующие к ней, передает VN.RU.

Как сообщила представитель территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Ольга Новикова, список техники, необходимой в Беловодском районе, составили сами дорожники из Луганска. В перечень входит три КамАЗа, два вибрационных катка, два погрузчика и два автогрейдера, три комбинированные дорожные уборочные машины ДМК-70, асфальтоукладчик, прицепная машина для ямочного ремонта автодорог, дополнительные машины и механизмы для ремонта и содержания дорог.

Из Тувы в ДНР прибыли бригады волонтеров-медиков. В составе бригад тувинских медиков операционная медицинская сестра, фельдшер-анестезист, хирург, хирург-эндоскопист, два травматолога-ортопеда и два анестезиолога-реаниматолога.

С собой медики привезли все самое необходимое, что может пригодиться для спасения жизни и здоровья людей, отметил в Telegram председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Республика Мордовия прислала в Запорожье чистую 20 тыс. литров питьевой воды, поскольку в регионе еще есть проблемы с водоснабжением. Также Национальной библиотеки Мордовии прислали больше тысячи книг.

Помимо этого, в подшефный Омской области Стаханов поступило около 6 тонн гуманитарной помощи: 500 пакетов, в каждом более 10 килограммов продуктов питания первой необходимости – крупы, макаронные изделия, чай, печенье, растительное масло, сахар, консервы, сообщают «Вести Омск».