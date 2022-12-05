Песков заверил, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации

В Кремле заявили, что введение Западом нефтяного потолка цен не скажется на спецоперации

Введенный Западом «нефтяной потолок» цен не скажется на ходе спецоперации, так как российская экономика оснащена достаточным потенциалом для обеспечения всех необходимых потребностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, экономика России защищена от колебаний вводимых Западом мер, она обладает достаточным потенциалом для обеспечения всех необходимых нужд и потребностей для продолжения ведения спецоперации, передает РИА «Новости».

Ранее Россия была основным поставщиком нефти в Европу, закрывая около 20% потребности Европы в сырье.

Ранее в Кремле заверили, что признавать введенный Западными странами «нефтяной потолок» Россия не собирается. В данный момент готовится официальный ответ Москвы.

В понедельник вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.