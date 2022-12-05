Американцев предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Украины

New York Times: Соперничество США с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в ядерную войну

Американцам необходимо осознать, что соперничество Штатов с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в полномасштабную ядерную войну, написал ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм в своей статье для New York Times.

Ученый призвал сограждан осознать последствия войны с Россией и Китаем, которая нанесет Штатам беспрецедентный ущерб. Он напомнил, что раньше американцы понимали, что прямой конфликт с СССР оставил бы от Америки лишь руины, передает РИА «Новости».

Как отметил эксперт, считающие, что США должны сражаться за Украину или Тайвань, должны рассказать людям о высоких ставках, которые связаны с конфликтами великих держав в ядерную и кибернетическую эры. Он выразил уверенность, что американцам предстоит столкнуться с мрачной реальностью, в которой соперничество Штатов с Россией и Китаем может перерасти в полномасштабную ядерную войну.

Ранее в США предупредили о риске расширения конфликта на Украине до глобальных масштабов и войны с Россией из-за политики ЕС и НАТО.