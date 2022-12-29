Путин приказал поднять флаги на новых кораблях ВМФ

Генерал МВД увидел тайную подоплеку в массовом убийстве в Макеевке

Расстрел семьи в ДНР произошло в прифронтовой обстановке, а также непонятно, являются ли задержанные просто бандитами, либо диверсантами, поэтому при вынесении им приговора должно применяться право военного времени, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя мотивы преступления расстрелявших в Макеевке семью из 8 человек.

Одна из задержанных за убийство семьи из восьми человек в донецкой Макеевке рассказала, что на это преступление они пошли из-за долга в 15 тысяч рублей. Так после расстрела людей им удалось присвоить 60 тыс. рублей, игровую приставку и телефон, а также машину погибших.

«К расследованию этого преступления следует отнестись очень внимательно. Учитывая его очевидную резонансность, невольно возникает сомнение, является ли данное преступление чисто криминальным. Вполне возможно, что за этим стоят определенные идеологические диверсии со стороны противников Донецкой народной республики. Потому что характер действий нетипичный», – говорит Ворожцов.

Обычно преступления такого рода (массовое убийство семьи), продолжает собеседник, осуществляется в двух случаях. Первый, когда есть эмоциональное воздействие. То есть, семью знают, но с ней были какие-то конфликты, противоречия, личная неприязнь и ненависть. Второй, когда осуществляется определенное задание или заказ.

Он напоминает, что в последний раз такое знаковое преступление было совершено в 2010 году в станице Кущевской Краснодарского края. В фермерском доме произошел пожар. Позже стало известно, что 12 человек, которые находились в доме, погибли от нанесения им многочисленных колото-резаных ранений, одного малолетнего ребенка задушили, еще один погиб от отравления угарным газом. В правоохранительных органах пришли к выводу, что поджог дома был осуществлен с целью «замести следы преступления». Убийство совершили члены ОПГ «Цапковские». Лидер кущевской банды Сергей Цапок в 2014 году скончался в следственном изоляторе.

«Требуется тщательный анализ всех обстоятельств дела. Я не исключаю тот и другой вариант. Это либо далеко не спонтанные действия, либо за этими действиями стоят некие люди, скажем, это попытка определенных сил представить данный регион в криминальном свете», – полагает специалист.

Что касается меры наказания для совершивших убийство, то ее должен определить суд после того, как сопоставит все факты. Однако генерал-майор МВД считает важным применять в районах, где ведутся боевые действия, в том числе в ДНР, право военного времени.

«Деяние осуществлялось в прифронтовой обстановке с использованием автоматического оружия. Во времена Великой Отечественной войны это расценивалось как терроризм и бандитизм. Эти деяния рассматривались как содействие врагу. Стоит задуматься о применении этого к настоящему времени. Тем более, что непонятно, являются ли эти просто бандитами, либо «диверсантами Абвера», – заключил Ворожцов.

В Донецкой народной республике в городе Макеевка было совершено нападение на семью из восьми человек. Все были расстреляны из автоматического оружия, включая четверых детей, одному из которых год. Позже мэр города Владислава Ключарова рассказала об объявлении план-перехвата. Полиции удалось выйти на подозреваемых по горячим следам и задержать их. Задержанные признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и украсть другое ценное имущество.