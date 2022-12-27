Урожай в Запорожской области превысил ее потребности в пять раз

Глава правительства Запорожской области Кольцов сообщил об урожае, который в пять раз превысил потребности региона

В Запорожской области собрали 2,5 млн тонн зерновых и масличных культур, продуктовая потребность региона составляет 500 тыс. тонн, сообщил председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов.

Кольцов указал, что в регионе собран урожай, который «в пять раз больше», чем могут потребить сами жители Запорожской области. При этом общий объем засеянных зерновыми площадей в 2022 году составляет 1,27 млн га, что сравнимо с показателями «при Украине» со всей территории области, но сейчас речь только об освобожденной Россией территории. Кроме того, 20% посевов были уничтожены в результате боевых действий. Кольцов подчеркнул, что производители Запорожской области полностью обеспечивают регион молоком, хлебом и мясом.

Как сообщил Кольцов, жители региона смогут поменять украинскую гривну, хождение которой прекращается с 1 января, в течение трех месяцев – до 1 апреля «в любом отделении банка ПСБ и МРБ, пока без ограничения суммы», передает ТАСС.

Ремонт порта Бердянска начнут в 2023 году. В регионе в 2022 году перезапущено 70 промышленных предприятий. К газоснабжению подключен 201 населенный пункт, 95% квартир и 84% частных домов. Область закупает уголь в ДНР, ЛНР и Кузбассе, сообщил он.

Более 154 тыс. жителей области получают российские пенсионные выплаты месяц в месяц. Пенсии в 2023 году планируется пересчитать и вывести на уровень прожиточного минимума. Свыше 75 тыс. жителей области пользуются мерами государственной соцподдержки в виде различных выплат.

Были отремонтированы 145 из 173 школ региона к началу учебного года. Все 173 школы обеспечены бесплатным горячим питанием для начальных классов. При этом Запорожской области не хватает 1,3 тыс. школьных учителей. Также область нуждается в медицинском вузе для подготовки новых кадров. Медики из разных регионов России помогают в диспансеризации детей.

Комплексная программа развития Запорожской области будет принята в первой половине 2023 года. Федеральное финансирование фонда развития промышленности области составит 1,5 млрд рублей. Власти Запорожья готовы кредитовать промышленность под 3% через региональный фонд. Выкуп инвесторами компаний в Запорожье будет возможен после определения их стоимости. Запорожская область планирует войти в нацпроекты в 2023 году.

Напомним, жители Запорожской области, как и жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской области, на референдуме проголосовали за воссоединение их региона с Россией. Осенью глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие указанных регионов в состав России. При этом сам город Запорожье пока остается под контролем вооруженных сил Украины.

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