В США предположили, в честь кого назвали «Сармат»

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24 декабря, суббота | Последнее обновление — 11:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа вероятная причина пожара в приюте в Кемерово с 20 погибшими
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В США предположили, в честь кого назвали «Сармат»
Читатели NYT предположили, что на Западе «Сармат» назвали «Сатаной-2» в честь Байдена
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Читатели The New York Post активно обсуждают статью, в которой описываются технические характеристики ракетного комплекса РС-28 «Сармат», получившего на Западе название «Сатана-2».
Так, комментатор Jim Leymone с иронией назвал «успокаивающей» информацией пункт о том, что в одной ракете есть 15 боеголовок. «Может, стоит обуздать огромное эго «героя момента» [президента Украины Владимира] Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?» – передает РИА «Новости» текст комментария.
Пользователь IRISH в свою очередь подчеркнул, что у России такие же права защищать себя, как и у других стран, и призвал не разжигать паранойю.
«Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь сонного Джо», – пошутил Stuart Levine.
«У Путина есть адрес дома Байдена в Дэлавере?» – с иронией спросил Mark Werner.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире нет и в ближайшие десятилетия не будет систем противоракетной обороны, способных противодействовать межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
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Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда.
На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано.
Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли.
«От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео.
Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду.
Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто.
Политолог: Блинкен пытается ввести Россию в заблуждение словами о «справедливом мире» на Украине
Политолог Дудаков: Словами о «справедливом» мире на Украине Вашингтон пытается оправдать действия Киева
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В Вашингтоне и Киеве нет никакой заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. В противном случае Россия и Украина уже бы сели за стол переговоров. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Энтони Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине на фоне подготовки Киевом плана «мирного урегулирования».
«Слова госсекретаря США, и уж тем более заявления украинского президента Владимира Зеленского, не свидетельствуют ни о каком желании мирного урегулирования конфликта на Украине», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Для США важно показать, что Украина формально якобы готова к мирным переговорам, потому что нынешняя риторика Зеленского о желании воевать до победного конца вызывает явное недопонимание у многих стран мира», – полагает собеседник.
«Если Зеленский действительно хотел бы вести переговоры, то они бы уже начались на приемлемых для России условиях. То, о чем сейчас говорят в Вашингтоне и в Киеве – возврат к границам на 24 февраля или границам 1991 года – это неприемлемо для Москвы, поэтому шансов на переговоры нет», – акцентировал Дудаков.
«Кроме того, риторику Блинкена о переговорах нельзя назвать попыткой продавливания Киева к компромиссу. Это исключительно политтехнологии, направленные на то, чтобы ввести Россию в заблуждение и показать якобы готовность Украины к миру, даже если западный мир идти на переговоры пока не готов», – резюмировал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России.
«Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире». Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели».
При этом команда Зеленского прорабатывает детали плана «мирного урегулирования». План могут представить в феврале, передает Wall Street Journal.
Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». В середине ноября Зеленский сообщил участникам саммита G20, что у Киева есть «план достижения мира» из 10 пунктов.
При этом, по его словам, никакого «Минска-3» больше не будет. Украинский план, в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле
Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С»
Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал»
Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости».
Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр».
На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
США оказались неспособны удовлетворить запросы Украины
Washington Post указала на неспособность США производить достаточное для Украины количество артиллерийских снарядов
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Украина за два дня расходует столько артиллерийских снарядов, сколько США могут произвести лишь за месяц, сообщают СМИ.
Сейчас, по оценке командующей сухопутными войсками вооруженных сил США Кристин Вормут, промышленность США способна произвести примерно 14 тыс. 155-мм гаубичных снарядов в месяц. Военный источник заявил, что такое число украинские войска расходуют за два дня стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Washington Post отмечает, что в США запланировано расширение производства, но сейчас Соединенным Штатам не хватает артиллерийского снаряжения всех видов.
С февраля США передали Украине около 90 тыс. тонн оружия и боеприпасов, самолеты совершили около 900 рейсов для доставки грузов. Одних только артиллерийских снарядов было отправлено около миллиона. При этом, по данным СМИ, США и страны Европы «столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину».
В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями
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В доступе Минобороны оказалась расширенная версия отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. В документе, в частности, подтверждается проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Кириллов сообщил, что Пентагон удалил около 80% информации из опубликованного ранее отчета ДИТРА о деятельности на Украине. Однако Минобороны стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий. По словам Кириллова, подтверждаются и факты проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, передает РИА «Новости».
Начальник войск РХБЗ на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря, сообщил также, что российскому военному ведомству стала доступна информация об исполнителях военно-биологических программ США на Украине. Это Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены, перечислил он. В отчете содержится информация о трех подрядных организациях Пентагона, а также личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США.
Кириллов рассказал, что бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном.
Между тем, по его словам, Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес Пентагона, отметил Кириллов, представляют государства, где уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.
Ранее микробиолог Игорь Никулин рассказал газете ВЗГЛЯД, что в лабораториях США сейчас проходят испытания новейших разработок бактериологического оружия, которое проверяют на генофонде: на людях, на животных, на растениях. От деятельности таких лабораторий и исходит сейчас главная угроза для нас и для наших союзников по ОДКБ, отмечал эксперт.
Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению вооруженных сил
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Тулу, где проведет совещание по обеспечению вооруженных сил и посетит конструкторское бюро по производству высокоточного оружия.
Президент России в ходе рабочей поездки в Тулу посетит конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия, различных систем вооружения, где ознакомится с продукцией, передает ТАСС.
Затем у Путина запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин покажет главе государства региональный ситуационный центр.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в пятницу будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил.
Раскол в США по вопросу помощи Украине назвали победой России
Spectator: Раскол в США по вопросу поддержки Украины играет на руку России
Раскол между политическими силами в США по вопросу дальнейшей поддержки Украины играет на руку России, пишут американские СМИ.
Обозреватель Spectator Лукас Дегутис считает, что члены Конгресса США, которые во время выступления главы Украины Владимира Зеленского сидели в своих телефонах, а то и вовсе не пришли, оказали российскому президенту Владимиру Путину услугу, передает РИА «Новости».
По словам автора статьи, несмотря на все разногласия демократов и республиканцев, проверка передаваемых Украине средств является важным элементом взаимодействия Вашингтона и Киева. А потому республиканцы, как и демократы, задающиеся вопросами о том, на что тратятся деньги налогоплательщиков, не совершают ошибки.
Дегутис отметил, что многие члены Республиканской партии в Конгрессе оказались крайне недовольны визитом Зеленского. Так, четверо конгрессменов отказались аплодировать украинскому президенту, а двое из них не встали, когда Зеленский поднялся на трибуну.
Конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц назвал политику поддержки Украины «Америка на последнем месте». По словам политика, Штаты сами нуждаются в деньгах из-за кризиса в стране.
Ранее в субботу американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что каждый член Демократической партии, проголосовавший в Конгрессе за новый пакет помощи Украине, является спонсором нацизма.
Глава ОАК пообещал сдать до конца года новый Ту-160М
Глава ОАК Слюсарь пообещал сдать до конца года новый Ту-160М
До конца года планируется сдать в эксплуатацию первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М, заявил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Ту-160М глубоко модернизирован, у него есть новые возможности и функционал, заявил Слюсарь в эфире «России 1», передает ТАСС.
Сейчас производитель занимается двумя направлениями: параллельной модернизацией существующих Ту-160 и серийным производством в Казани Ту-160М. Новый ракетоносец пополнит флот дальней авиации, подчеркнул Слюсарь.
Ту-160М (по кодификации НАТО – Blackjack) является усовершенствованной версией разработанного еще в СССР Ту-160. Среди летчиков он получил прозвище «Белый лебедь». Наряду с Ту-95МС самолет составляет основу дальней авиации ВКС России. Ту-160 – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Он был создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer.
Первый полет нового Ту-160М прошел 12 января, он взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода. Отмечалось, что ракетоносец станет первым в мире самолетом, который сможет перехватывать цели, находящиеся за ним.
Американские СМИ заметили разрыв в отношениях США и Украины
WP: Поездка Зеленского в Вашингтон закончилась разрывом между двумя союзниками – США и Украиной
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне разошлись во взглядах на будущее украинского государства, пишут американские СМИ.
Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом, который, похоже, закончился «разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта».
Игнатиус отметил, что в ходе выступления Зеленский употребил словосочетание «абсолютная победа» в конфликте 11 раз, а Байден не использовал его ни разу. В WP считают, что американский лидер сопротивляется риторике «тотальной победы» Украины, вместо этого продолжая обещать помощь Киеву.
При этом Байден сказал, что предоставление Украине по требованию Зеленского чрезмерно мощного оружия может «расколоть НАТО». Он добавил, что одной из главных целей Запада остается предотвращение конфликта с Россией.
Так или иначе в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности, заключил автор публикации.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
На Украине недовольны отказом ФРГ от поставок танков
Замглавы МИД Украины Мельник счел неубедительными аргументы Берлина по отказу от поставок танков Киеву
Возражения немецкой стороны против поставок Киеву танков неубедительны, заявил заместитель украинского министра иностранных дел и бывший посол в Германии Андрей Мельник.
Аргументы против поставки танков киевскому режиму неубедительны, если Берлин не желает заниматься такими поставками в одиночку, то немецкая сторона могла бы занять ведущую роль на континенте и создать европейский танковый альянс, заявил Мельник «Редакционснетцверк Дойчланд», передает ТАСС.
Он выступил с призывом в адрес канцлера Олафа Шольца пересмотреть отношение к поставкам БМП Marder и танков Leopard, и подчеркнул, что Киеву нужны бронетранспортеры Fuchs, а также боевые машины Wiesel
Также дипломат добавил, что киевские власти нуждаются в снарядах, сейчас они применяют западные системы вооружения, а к ним подходят лишь боеприпасы, которые поставляет Запад.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин должен рассмотреть новые варианты поставок вооружений Киеву.
В США назвали «омерзительной» поддержку демократами нацистов из Киева
Американский политик Янг осудил демократов за поддержку нацистов из Киева
Американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что каждый член Демократической партии, проголосовавший в Конгрессе за оказание новой помощи Украине, является спонсором нацизма.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) американский политик признался, что ему омерзительно, как демократы голосовали за новое оружие и дополнительное выделение денег нацистскому правительству Украины.
Янг отметил, что только один демократ, Алексанрия Окасио-Кортез, проголосовала против проекта бюджета, предусматривающего военную и финансовую поддержку Киева, передает РИА «Новости».
Он добавил, что, будь он там, то вместе с Александрией проголосовал против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии.
В пятницу Палата представителей США одобрила проект федерального бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 трлн долларов, предусматривающий выделение 45 млрд долларов на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Президент США Джо Байден, однако, не смог подписать этот документ сразу.
При этом Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, выделив не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.
Путин назвал ключевую задачу ОПК
В 2023 году главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса станет обеспечение вооружением и снаряжением боевых частей, заявил президент Владимир Путин.
«Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», – сказал Путин на совещании в Туле по обеспеченю ВС России, передает ТАСС.
Нужно улучшать качественные характеристики выпускаемых ОПК продуктов и учитывать при этом боевой опыт.
Важно налаживать обратную связь организаций ОПК с подразделениями, участвующими в СВО, пояснил президент. По его словам, специалисты и инженеры выезжают на передовую, чтобы помочь в восстановлении поврежденной техники, вернуть ее в строй, проверить ее работу.
Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на выполнение государственного оборонного заказа в следующем году в полном объеме.
В пятницу президенту продемонстрировали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» в Туле.
Песков анонсировал совещание Путина по обеспечению СВО
Президент Владимир Путин в ходе поездки в Тулу в пятницу ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кроме того, глава государства проведет совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля рассказал, что Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова.
Сопровождать главу государства будет губернатор региона Алексей Дюмин. Вместе они осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора.
Ранее Путин отмечал, что российский оборонный потенциал возрастает, несмотря на трату снарядов в ходе специальной военной операции.
Президент США подписал оборонный бюджет объемом 858 млрд долларов
Байден подписал закон об оборонном бюджете США на следующий год
Президент США Джо Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.
Согласно документу, помимо прочего, выделяется не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности, 10 млрд долларов выделяются на военную помощь Тайваню и 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, передает ТАСС.
Ранее политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя газете ВЗГЛЯД проект военного бюджета США на 2023 год, заявил, что Вашингтон обеспокоен медленной модернизацией своих вооруженных сил, поэтому основное внимание в проекте бюджета уделено именно этому.
В Кремле заявили о провокационном характере политики США
Представитель Кремля Песков: Политика США во многом носит явно провокационный характер
Политические решения США указывают на явно провокационный характер во многих сферах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, политика США по отношению к России носит даже колониальный характер.
Песков добавил, что в данный момент нет никаких предварительных контактов по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России отмечали, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на последнем издыхании.
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