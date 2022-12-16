РВСН заявили об отсутствии в мире защиты от «Сармата»

Командующий РВСН Каракаев заявил об отсутствии в мире противоракетной обороны, способной остановить МБР «Сармат»

В мире нет и в ближайшие десятилетия не будет систем противоракетной обороны, способных противодействовать межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В эфире канала «Звезда» Каракаев заявил, что «сегодня нет такой противоракетной обороны, нет ее завтра и еще, наверное, десятилетия этого не будет». Кроме того, он отметил, что «уровень технической мысли», который заложен в МБР, позволяет «гарантированно эксплуатировать» ракетный комплекс в течение 25 лет. В интервью газете «Красная звезда», опубликованного в канун отмечаемого 17 декабря Дня РВСН, Каракаев сообщил, что комплекс «Сармат» станет основой группировки тяжелых ракет шахтного базирования.

По его словам, характеристики «Сармата» позволяют утверждать, что возможности не только уже созданных, но и «перспективных систем ПРО будут попросту нивелированы», передает ТАСС.

Каракаев сообщил, что РВСН провели учения с одновременным выводом на маршруты боевого патрулирования всех пусковых установок мобильной группировки, в которую входят «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

По его словам, доля современного вооружения в группировке РВСН составляет более 85%. В 2022 году РВСН продолжили работы по перевооружению на новые ракетные комплексы шахтного базирования. В 2023 году ожидаются восемь пусков МБР, завершение перехода с мобильных «Тополей» на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», начало разработки новой МБР мобильного базирования.

Кроме того, Каракаев рассказал, что ракетные соединения усилят взводами воздушной разведки, оснащенными комплексами с беспилотниками малой дальности. При этом он считает, что автоматизация системы боевого управления РВСН вряд ли повлияет на процесс круглосуточного несения службы дежурными сменами, заменять человека с точки зрения принятия решения на применение ракетного оружия не следует.