США ввели санкции против российских военно-морских объектов

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22 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:10  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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СВО ведет к масштабному усилению российской армии

Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту Сергей Фадеичев/ТАСС
Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?  Подробности...
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В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

Бои ведутся в плотной городской застройке Михаил Андроник/РИА Новости
В последние пару дней российские войска существенно продвинулись на двух направлениях: в Марьинке, которая за восемь лет стала одним из символов боев в непосредственной близости от Донецка, и на Соледар – второй по значимости укрепленный пункт, севернее Артемовска (Бахмута). Значение этих событий выходит далеко за рамки собственно занятия самих населенных пунктов. Подробности...
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Латышские ура-патриоты отказываются умирать за родину

Сейчас в Латвии профессиональная армия REUTERS/Ints Kalnins
Латвия готовится срочно вернуть советский атавизм, от которого отказалась всего несколько лет назад, – обязательный призыв в армию. Объясняется это, разумеется, «войной в Европе». Однако внезапно выяснилось, что даже те, кто называет себя «латвийскими патриотами», и даже многие латвийские генералы против призыва в армию. Граждане Латвии не хотят умирать за свою страну. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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При каких условиях американцы могут устранить Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Где искать равноправие в треугольнике Россия – Китай – США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия и Китай нуждаются в гораздо более тонком и тщательном выстраивании своей политики на основе общих стратегических целей. Каждый из них ведет наступление на несправедливый международный порядок самостоятельно, результат должен отвечать их представлениям о правильном мировом устройстве. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Идет величайшее сражение за саму человечность

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Как Зеленскому в США руки целовали

«Американец» теперь плохое слово

Тайны визита Медведева в Китай

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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Где вы будете встречать Новый год?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Сенат США принял поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
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    Госдеп связал уход США из Афганистана с поддержкой Украины Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону Путин рассказал, как Запад стравил части русского мира Журова оценила решение о допущении мужчин-синхронистов на Олимпийские игры

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    Как Луна сблизит Китай и Россию

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    записанное обращение


    Бойцы ВСУ рассказали о своих гигантских потерях

    специальная операция


    Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине

    Видео

    Ковыктинское месторождение


    Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

    «унизительный сценарий»


    Американские СМИ: Зеленский не достиг целей в Вашингтоне

    коллегия Минобороны


    СВО ведет к масштабному усилению российской армии

    спецоперация на Украине


    В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

    танкеры с СПГ


    Катар поможет России в усмирении Европы

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?

    США ввели санкции против российских военно-морских объектов

    Минфин США объявил о введении санкций против имеющих к СВО отношение десяти российских организаций

    22 декабря 2022, 21:40

    Текст: Вера Басилая

    Власти США расширили список санкций в отношении России, внеся в перечень десять российских организаций из-за специальной военной операции на Украине, в их числе российские военно-морские объекты.

    Минфин расширил список российских компаний, попавших под санкции. Рестрикции введены против «Моринформсистема-Агат», ЦНИИ КМ «Прометей», ЦНИИ «Электроприбор», АО «Морские навигационные системы», АО Аккумуляторная компания «Ригель», ЗАО Центральный НИИ Судового машиностроения, Научно-производственное объединение «Аврора», АО «Обуховское», ООО «Компания Технополь» и Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, передает ТАСС.

    «США вводят санкции против российских военно-морских объектов в связи с российскими военно-морскими операциями в отношении украинских портов, в том числе тех, которые обеспечивают мир столь необходимыми продуктами питания и зерном», – отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Ранее администрация США сообщила о введении санкций против закупочной сети оборонно-промышленного комплекса России и «связанных с Кремлем» элит.

    США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot
    		    21 декабря 2022, 20:29
    Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон намерен выделить Киеву в новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов комплексы ПВО Patriot, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По линии Госдепа планируется направить 1 млрд долларов, еще 850 млн долларов – по линии Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.

    В пакет военной помощи включена одна батарея системы противовоздушной обороны Patriot.

    Вместе с этим заявлением пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении 1 млрд долларов по линии Госдепа, о котором упомянул Блинкен.

    Напомним, СМИ уже некоторое время сообщали о планах Вашингтона по передаче Киеву системы Patriot.

    Посольство России в США заявляло, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями.

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    Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины
    Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки Зеленского
    		    22 декабря 2022, 12:12
    Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
    Текст: Александра Юдина

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки президента Владимира Зеленского.

    В Telegram-канале ФАН опубликован короткий видеоролик с моментом передачи флага и последующими объятиями.

    После выступления в Конгрессе США Зеленский передал Пелоси флаг Украины, заявив, что этот флаг ему якобы передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.

    Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с лидерами американских партийных фракций. После встречи с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.

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    В Совфеде оценили раздражение США из-за визита Путина в Минск
    Сенатор Долгов: Сотрудничество Москвы и Минска тормозит планы США по ослаблению России
    		    20 декабря 2022, 14:08
    Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС,
    Oliver Contreras/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    России стоило бы волноваться, если бы американцы положительно оценили визит нашего президента в Минск и развитие партнерства с Белоруссией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее представители Госдепа и Белого дома раскритиковали Белоруссию за союзные отношения с Россией.

    «Американцы опасаются союзных отношений Москвы и Минска, поскольку это усложняет реализацию их задачи по максимальному ослаблению России. Штаты, несомненно, с удовольствием превратили бы Белоруссию во вторую Украину. По сути, своими заявлениями Нед Прайс и Карин Жан-Пьер демонстрируют раздражение тем, что планы США терпят неудачу», – рассказал сенатор Константин Долгов.

    «Визит нашего президента в Минск прошел достаточно успешно. Достигнутые договоренности позволят нам и дальше укреплять сотрудничество в рамках Союзного государства, в том числе в части безопасности и экономики. А то, что это не нравится Вашингтону, – верный признак правильности наших действий», – акцентировал сенатор.

    «Я думаю, нам стоило бы взволноваться, если бы Штаты положительно оценили визит Владимира Путина в Минск и состояние наших отношений с Белоруссией. В нынешней же ситуации мы понимаем, что все делаем правильно», – резюмировал Долгов.

    Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что, предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.

    В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс назвал «верхом иронии» заявление Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. В дипведомстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.

    В посольстве также отметили, что в Штатах все еще не признают, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном правилам. Именно по этой причине США стремятся вбить клинья во взаимоотношения России с соседями, заключили дипломаты.

    Напомним, в понедельник состоялся визит президента России Владимира Путина в Минск, в ходе которого он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».

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    Коментарии (28)
    Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
    		    22 декабря 2022, 19:24
    Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

    «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».

    Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.

    В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.

    В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.

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    WP: Зеленский не достиг цели получить от США современные вооружения
    The Washington Post: Зеленский не смог получить от США более современные вооружения
    		    22 декабря 2022, 09:09
    Фото: Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский не достиг цели получить более современные вооружения во время своей поездки в США, выразили мнение в газете The Washington Post.

    По мнению публицистов, у американского лидера Джо Байдена и Зеленского разные взгляды на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на том, чтобы Белый дом согласовал отправку на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хотел, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    Более того, по информации авторов публикации, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.

    Администрация Байдена в свою очередь выясняла, что президент Украины думает о дипломатических переговорах, когда Киев будет готов обговорить условия мира. При этом в Белом доме подчеркнули, что «не им решать» (США – прим. ВЗГЛЯД), на каких условиях будет строиться диалог.

    В заключение авторы предположили, что из-за нового созыва Конгресса, приступающего к работе 3 января, окажется больше тех, кто против предоставления военной помощи Киеву.

    Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что визит Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов.

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    В России указали на взаимосвязь визитов Зеленского в Артемовск и Вашингтон
    Политолог Дудаков: Визиты Зеленского в Артемовск и Вашингтон преследуют экономические цели
    		    21 декабря 2022, 12:17
    Фото: Ukrainian Presidential Press Off,
    Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Цели визита Владимира Зеленского исключительно экономические. В декабре проходит согласование бюджета США на следующий год, поэтому Киев опасается, что ему могут «недоплатить», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения о визите президента Украины в Вашингтон.

    «Недавние поездки Зеленского по прифронтовым городам перед визитом в США – это попытка демонстрации тяжелого положения: в Капитолии Зеленский расскажет о том, что лично видел «Верден» под Артемовском. Соответственно, будет запрашиваться экономическая и военная помощь», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

    «Будет сделан упор на то, что если США потеряют решительность в плане финансирования ВСУ, то проигрыш Украины будет неминуемым, а Россия займет новые территории, что сделает их потерянными навсегда. «Взгляд очевидца» – очень удобная карта для розыгрыша в деле запроса экономической помощи», – подчеркивает эксперт.

    «Таким образом, цели визита исключительно экономические. В Вашингтоне согласовывается новый бюджет страны на следующий год. В нем же будет содержаться и транш на поддержку Украины. Точные цифры пока остаются непонятными: возможно, остановятся на 38 млрд долларов, как запрашивал Белый дом, а может, и демократам удастся протащить свои 45 млрд», – акцентирует собеседник.

    «Однако транш может оказаться меньше тех сумм, которые озвучиваются сейчас. Украина очень опасается подобного исхода. Именно поэтому Киев использует все возможные лоббистские рычаги, в том числе и отправку президента в Вашингтон. Цель его личного выступления перед Конгрессом – лишнее напоминание Штатам о том, что Украина нуждается в помощи Америки», – объясняет эксперт.

    «При этом начало новой сессии Конгресса в январе здесь играет малую роль. Безусловно, позиции республиканцев и демократов по Украине несколько расходятся, но определяющий фактор здесь – именно составление бюджета, которое проходит в декабре», – резюмирует Дудаков.

    Ранее издание CNN сообщило, что президенты США и Украины планируют встретиться в среду в рамках визита Зеленского в Вашингтон. Президент Украины также выступит на заседании Конгресса. Уточняется, что это будет первая поездка за пределы Украины для Зеленского с момента начала СВО 24 февраля.

    В Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.

    Визит Зеленского нигде не анонсировался. Сообщается, что президент Украины затребует у США 45 млрд долларов в качестве финансирования в рамках ведения военных действий с Россией.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему визит Зеленского к Джо Байдену нужен им обоим. 

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    Байден назвал украинский народ «народом Урана»
    Президент США Байден назвал украинский народ «народом Урана»

    22 декабря 2022, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме допустил оговорку, назвав украинский народ «народом Урана».

    Говоря о финансовой поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, Байден не смог выговорить выражение Ukrainian people («украинский народ») и произнес его как Uranian people («народ Урана»), передает ТАСС.

    Напомним, после встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.

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    В Белом доме заявили, что подали «сигнал Путину» о поддержке Украины визитом Зеленского в США
    		    21 декабря 2022, 09:20
    Фото: Adam J. Dewey/Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Белый дом охарактеризовал предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

    По словам источника, сигнал предназначен Путину и всему миру. Поездка Зеленского указывает на то, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», передает РИА «Новости».

    Также источник отметил, что визит украинского президента должен показать Путину, что он «ошибся в том, что украинцы уступят, а НАТО будет разобщена».

    Уточняется, что президент США Джо Байден обсудит с Зеленским стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран Запада. Также планируется затронуть тему разработки очередного пакета санкций и мер экспортного контроля против России.

    В Белом доме подтвердили, что Зеленский посетит США по приглашению Байдена. На встрече будут присутствовать ключевые члены команды президента США по нацбезопасности, американская пресса.

    Кроме того, в Белом доме выразили надежду, что Зеленский позднее повторит свой визит.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Предполагается, что у Байдена есть собственная заинтересованность в госте. 

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    Коментарии (77)
    Госдеп заявил о полномасштабном партнерстве России и Ирана в обороне
    Сотрудник Госдепа США: Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в обороне
    		    21 декабря 2022, 01:57
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты считают, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

    Представитель Госдепартамента США выступил с утверждением, что в обмен на якобы поставляемые в Россию из Ирана боевые беспилотники Москва якобы предлагает Тегерану военную и техническую поддержку на беспрецедентном уровне, что, по мнению Вашингтона, трансформирует отношения двух стран в полномасштабное партнерство в сфере обороны, передает ТАСС.

    По версии Госдепартамента США, это партнерство якобы создает вызовы не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе. При этом представитель Госдепа отказался строить предположения о том, для каких целей Тегеран мог бы использовать предполагаемую Вашингтоном военную и техническую поддержку Москвы. По словам Прайса, Вашингтону придется хорошо задуматься, если Иран получит потенциально более передовые ноу-хау, более сложные технологии, техническую поддержку и поддержку специалистов.

    Ранее Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине. Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников.

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    В США назвали ЦРУ «опасной террористической организацией»
    Американский политик Янг призвал распустить «опасную террористическую организацию» ЦРУ
    		    21 декабря 2022, 08:43
    Фото: Kevin Wolf/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является опасной преступной организацией и должно быть распущено, заявил американский политик Джеффри М. Янг.

    По его словам, ЦРУ – это худшая в мире террористическая организация с момента ее основания, в 1947-м, и ее необходимо незамедлительно  уничтожить, передает РИА «Новости».

    Читатели аккаунта политика согласились с его мнением.

    «Его грязные пальцы повсюду», – отметил L.Muzangwa.

    «Вместе с НАТО», – написал tradingnauta.

    «Оно привело ко многим проблемам, не только в сфере экономики, но и в геополитике, а также к военным преступлениям по всему миру», – заявил Patric_Do79.

    «Обещания Кеннеди распустить ЦРУ, а также его призывы к миру и прекращению гонки вооружений стоили ему жизни», – подытожил NthCountryMaid.

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу сообщила, что ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией.

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    Байден: США и Европа не стремятся к войне с Россией и третьей мировой
    Президент США Байден: Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой
    		    22 декабря 2022, 03:56
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой войне, заявил президент США Джо Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

    По словам Байдена, Соединенные Штаты и страны Европы якобы не хотят войны с Россией, они также не хотят третьей мировой войны. Он выразил мнение, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя, передает ТАСС.

    Президент США признался, что провел несколько сотен часов с глазу на глаз с европейскими союзниками Вашингтона и главами государств этих стран, доказывая, почему продолжать поддерживать Украину якобы в их интересах. Как считает глава американской администрации, лидеры европейских государств якобы полностью понимают это.

    Вместе с этим Байден отметил, что есть перспектива раскола НАТО, раскола Евросоюза и всего остального мира по вопросу передачи Украине ряда вооружений, которые принципиально отличаются от того, что уже поставляется Киеву. По его словам, союзники собираются предоставлять Украине все необходимое, чтобы она могла защитить себя и добиться успеха на поле боя.

    Президент США также сообщил, что перед началом специальной военной операции (СВО) России на Украине Вашингтон оказал Киеву огромную помощь в сфере безопасности. По его словам, США дали Украине то, в чем они нуждались, когда им нужно было защищаться. Байден не привел подробностей на этот счет.

    Он подтвердил, что объем предоставленной Киеву помощи от США с конца февраля превысил 21 млрд долларов. Байден подчеркнул, что США сосредоточены на работе с союзниками и партнерами для наращивания потенциала Украины в четырех ключевых областях – ПВО, современных артиллерийских системах, бронетехнике и боеприпасах.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине комплексы Patriot. При этом Байден не увидел риска эскалации из-за передачи комплексов Patriot Украине.

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    Байден не увидел риска эскалации из-за комплексов Patriot на Украине
    Президент США Байден: Передача комплексов Patriot Украине не ведет к эскалации
    		    22 декабря 2022, 03:32
    Фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Администрация США не считает, что передача американских комплексов противовоздушной обороны Patriot Киеву ведет к эскалации, Вашингтон прорабатывает вопрос о возможности дополнительных поставок, заявил президент США Джо Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

    Отвечая на вопрос о том, может ли передача Киеву комплексов Patriot привести к эскалации, Байден выступил с утверждением, что это не приведет к эскалации, так как комплексы Patriot – это якобы оборонная система вооружений, которая используется только для обороны. При этом президент США признал, что совсем не обсуждал с Зеленским вопрос о возможности обострения ситуации из-за передачи комплексов Patriot Украине, передает ТАСС.

    Американский президент также выступил с утверждением, что в администрации США якобы были бы рады, если бы Украине не пришлось использовать эту систему. По его словам, для этого нужно прекратить атаки. На реплику Зеленского о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot Байден со смехом сказал, что США работают над этим.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине комплексы Patriot. В Пентагоне оценили срок обучения украинских военных управлению комплексами Patriot в несколько месяцев. При этом обучать украинских военных стрельбе из комплексов Patriot собрались в Германии и еще в одной стране.

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    Белый дом анонсировал выделение военной помощи Киеву на 2 млрд долларов
    Белый дом: Байден в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на 2 млрд долларов
    		    21 декабря 2022, 09:41
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине примерно на 2 млрд долларов, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

    По словам источника, Байден сообщит о выделении новых денежных средств Украине, а также батареи ракет Patriot. Кроме того, администрация США планирует обучить ВСУ ими пользоваться, передает РИА «Новости».

    При этом в Белом доме заверили, что Байден не пойдет на то, чтобы отправить армию США на Украину, подчеркнув, что Америка не ищет прямой конфронтации с Россией.

    Кроме того, в администрации США отметили, что не видят возможности завершить конфликт на Украине дипломатией. Так, чиновник обозначил, что в Белом доме не станут подталкивать Зеленского к столу переговоров.

    Напомним, в Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.

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    В ООН ушли от ответа на вопрос об эскалации на Украине из-за поставок Patriot

    21 декабря 2022, 21:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    ООН желает окончания конфликта на Украине, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, считает ли генсек решение о передаче Киеву комплексов ПРО Patriot эскалацией конфликта.

    ООН хочет видеть мир в этой стране в соответствии с международным правом и Уставом организации, заявил Дюжаррик, передает ТАСС.

    ООН наблюдала эскалацию противостояния и замечала, что страдает всё больше и больше людей, так что она желает видеть конец конфликта в соответствии со своим Уставом, добавил он.

    Напомним, в среду США объявили, что в своем новом пакете военной помощи предоставят киевским властям комплексы противовоздушной обороны Patriot.

    Также в комплект поставок решили включить ракеты HARM, боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные машины Cougar и сотни тысяч боеприпасов разного калибра.

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    СМИ: США испытывают проблемы с восполнением отправленного на Украину оружия
    Стало известно о проблемах в США с восполнением отправленного на Украину оружия

    20 декабря 2022, 15:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне нужно время для восполнения переданного киевским властям оружия, а на восполнение ПЗРК Stinger могут уйти годы, утверждают СМИ.

    Чтобы восполнить 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, уйдут годы, так как их производство остановили в 2003 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Производитель этих ПЗРК Raytheon Technologies в первой половине 2022 года начал возрождать производство, но много подобного оружия не получится произвести до конца 2023 или 2024 годов.

    Подобная ситуация сложилась и с противотанковыми Javelin, с 2009 года в США велась закупка в среднем 900 единиц в год, Киев же получил от Пентагона 8,5 тыс. единиц.

    Каждый такой комплекс требует свыше 250 чипов, которых не хватает. Аналогичная ситуация сложилась с управляемыми ракетами GMLRS и РСЗО HIMARS.

    До этого СМИ сообщали, что Вашингтон заканчивает консультации по вопросу отправки Киеву систем Patriot.

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