СБУ предъявила митрополиту Кировоградской епархии УПЦ обвинения за Крым

СБУ заподозрила главу Кировоградской епархии УПЦ в подрывной деятельности за оправдание «захвата» Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила митрополита Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни за оправдание «захвата» Крыма.

Согласно сообщению ведомства, митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП), который оправдывал «захват» Крыма, объявлено о подозрении. СБУ заявила, что собраны доказательства вины священника в подрывной деятельности против Украины, в церквях общины людям раздавали «вражескую пропагандистскую литературу», которую печатали многотысячным тиражом в типографиях России, передает РИА «Новости».

По данным СБУ, митрополит входит в ближайший круг Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С ним он якобы координировал распространение прокремлевских взглядов, кроме того, во время обысков нашли «документы с доказательствами переписки с московскими «кураторами».

Отмечается, что бывшему митрополиту объявлено подозрение по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» УК Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией.

Накануне Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. В понедельник Зеленского обязали рассмотреть петицию о запрете РПЦ на Украине.

Напомним, в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Ранее УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.