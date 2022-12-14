Песков опроверг поступление от Киева предложений по новогоднему перемирию

Эксперт объяснил влияние ударов по энергосистеме Украины на снижение боевого потенциала ВСУ

Без электричества ВСУ не могут ремонтировать поврежденную в ходе боевых действий бронетехнику, а западные поставки вооружений Украине не восполняют эти потери, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в его стране уничтожена уже половина энергетической инфраструктуры.

«Удары России по энергетической структуре и по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины существенно снижают боеспособность ВСУ, поскольку возможности самим ремонтировать подбитую в боях технику украинцы лишились – нет света, а возить чинить в Евросоюз за тысячи километров по железной дороге весьма проблематично», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

По этой причине поставки с Запада уже не покрывают потребностей ВСУ, что приводит к дефициту тяжелого вооружения и бронетехники, добавил эксперт. По его словам, сейчас ВСУ теряют на линии соприкосновения техники больше, чем получают взамен новой или отремонтированной. «Кроме того, и состояние европейского ВПК – не самое лучшее, ведь он долго сидел на секвестре, устроенном еврочиновниками. Европейские члены НАТО последние полгода отдавали вооружение Украине, а восполнить их отсутствие западный оборонпром не успевал. Так что еще и по этой причине поставки для Киева будут снижаться с каждым месяцем», – уверен Леонков.

К примеру, портфель военных заказов ФРГ на 100 млрд евро будет, вероятно, распределен среди американских предприятий ВПК, предположил собеседник. «Реализация этих контрактов начнется лишь в следующем году, а на полную производственную мощность все выйдет только в 2024-м. То есть Европа будет полностью зависеть от поставок из США, и про военную помощь Украине тут разговор пойдет не в первую очередь. Кстати, США уже давят на Европу с тем, чтобы она начала поставлять оружие Украине прямо из действующих воинских частей, что для европейских генералов совершенно недопустимо», – сказал эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что в его стране уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры, добавив, что причиной стали российские ракетные удары, передает РИА «Новости».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров иностранных дел альянса в Бухаресте заявил, что урон от ракетных ударов по Украине «колоссальный», несмотря на работу системы ПВО. Он пообещал Киеву в этой связи дополнительную помощь от альянса. Столтенберг добавил, что НАТО изучает возможности предоставить Украине новые системы ПВО, боеприпасы и обеспечить обслуживание уже переданных систем.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что удары по украинской энергетической инфраструктуре носят характер ответных действий, добавив, что ничто не помешает ведению спецоперации. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – цитирует Путина ТАСС.