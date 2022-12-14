Разведчица из США призвала Байдена прекратить конфликт на Украине

Экс-сотрудница американской разведки Коффлер призвала Белый дом не разжигать конфликт на Украине

Действующему президенту Джо Байдену необходимо прекратить разжигать ситуацию на Украине, выразила мнение бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер.

По ее словам, уже пора приложить усилия для того, чтобы российско-украинский конфликт перешел в мирные переговоры, так как оружейный запас США практически опустел, а страны несут колоссальные бюджетные потери, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Fox News.

Коффлер добавила, что президент Украины Владимир Зеленский в своем стремлении к войне преследует какие-то нереалистичные цели, а его желание вести переговоры только с новым российским лидером вообще не претендует на серьезное отношение к ситуации.

Экс-разведчица заверила, что жители Штатов, в отличие от Байдена, всё больше склоняются к тому, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем.

«Размышлять о смене режима в стране – обладательнице крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент (Путин – прим. ВЗГЛЯД) пользуется поддержкой 75% граждан, – это самообман», – прокомментировала она поддержку Байденом Зеленского в стремлении подождать, пока в России появится новый лидер.

Коффлер также напомнила, что политики США не раз высказывались по поводу вывода военных России с Украины и передачи Киеву российских территорий, указав, что это воспринимается как провокация, которая непременно вызовет ответные действия со стороны Кремля.

Экс-сотрудница разведки предположила, что в Белом доме постепенно приходят к осознанию того, что однажды деньги налогоплательщиков и их собственный арсенал закончатся, что «пора прекратить разжигать конфликт, в котором невозможно победить».

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заверил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в расширении масштабов боевых действий на Украине.

При этом в конце прошлой недели британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США больше не настаивают, чтобы Вооруженные силы Украины не наносили ударов по территории России, так как меньше опасаются эскалации ситуации со стороны Москвы.

После этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности атаковать территорию России, если будут наноситься новые удары по Украине.