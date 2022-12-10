В СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев нанесет удар по территории России в ответ на атаки российских ракет

Киев готов атаковать российские территории, если будут наноситься новые удары по Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.

По словам Данилова, Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага.

«Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – приводит РИА «Новости» слова Данилова.

Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что попросил у США ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы».

Между тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.