Times: США отказались от призывов к ВСУ не наносить удары по России

Times: Соединенные Штаты отказались от призывов к Вооруженным силам Украины не наносить удары по территории России

Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, сообщила британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

Автор публикации утверждает, что ранее политика США якобы строилась на том, что американские вооружения будут передавать Киеву при условии, что Украина не будет их использовать для ударов по российской территории, а выбор поставляемой техники будет ограничен, чтобы не спровоцировать открытый конфликт между РФ и НАТО. По версии автора статьи, ранее в Пентагоне сильнее опасались возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО. Как считает источник издания в Пентагоне, изменение позиции Вашингтона объясняется тем, что страх эскалации стал меньше по сравнению с началом специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.

Издание отмечает, что в последнее время украинские войска с молчаливого одобрения Пентагона более решительно и агрессивно пытаются наносить удары по российской территории с использованием беспилотников, включая модифицированные для этих целей разведывательные Ту-141. Изменение позиции Вашингтона также может означать, что Киеву могут передать вооружения большей дальности, которые он давно пытается получить от США, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 310 км и дроны MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire.

По этому поводу экс-замглавы Пентагона Эрик Эдельман заявил изданию, что администрация Джо Байдена слишком сильно сдерживает себя из-за угрозы «якобы возможной» спирали эскалации, которая, по его мнению, по большей части является иллюзией. Он также выразил мнение, что для всех заинтересованных сторон было бы лучше добиться того, чтобы Украина смогла победить как можно быстрее, следовательно, есть смысл передать Киеву ракеты ATACMS, беспилотники Gray Eagle и в придачу партию основных боевых танков.

В понедельник американские СМИ сообщали, что США якобы изменили поставленные на Украину РСЗО HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для атак по России.