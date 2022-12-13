В Мелитополе заявили о неудачной попытке ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым

Владимир Рогов: Инициатива в Запорожской области постепенно переходит к ВС России

ВСУ пытались перерезать сухопутный коридор в Крым, однако они не учли, что он проходит по другим маршрутам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя военную ситуацию в регионе.

«В последнее время на линии боевого соприкосновения противник резко активизировал обстрелы наших позиций из РСЗО. Причем удары ведутся с Октябрьского направления и Новогоровки. Вместе с тем наши ПВО сбили ударные беспилотники ВСУ, которые применялись на северо-востоке региона, на границе Запорожской области и ДНР», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Там же украинские боевики предпринимали несколько попыток атаковать наши позиции. Но встречным огнем артиллерии они были накрыты и отброшены на исходные рубежи. Кроме того, ВСУ не оставляют надежд десантироваться с правого берега Днепра в районе Энергодара», – продолжил собеседник.

Эксперт также указал на рекордные темпы уничтожения украинских РСЗО. «Буквально за три дня было ликвидировано полтора десятка вражеских систем, среди которых HIMARS. И удар по Мелитополю – это ответ ВСУ. Они пытались показать, что все еще могут применять РСЗО, когда хотят и где хотят», – пояснил он.

«Однако ближайшие поставки нового вооружения, по нашим данным, у противника ожидаются лишь в ближайшие недели. После наших ударов по объектам транспортной инфраструктуры в районе Кривого Рога у ВСУ наблюдаются некоторые проблемы с логистикой. Среди прочего, затруднена переброска танковых подразделений», – указал Рогов.

«Также был уничтожен склад боеприпасов противника, в результате чего 102-я бригада теробороны ВСУ некоторое время испытывала нехватку снарядов. После этого интенсивность обстрелов наших позиций резко сократилась, хотя и на небольшой срок», – продолжает собеседник.

«И тут я со сдержанным оптимизмом могу сказать, что на Запорожском направлении инициатива потихоньку переходит в наши руки. Это связано с тем, что наши бойцы уже хорошо знают линию боевого соприкосновения, команды пристрелены по квадратам, а также налаживается коммуникация с населением на подконтрольных Киеву территориях», – отмечает эксперт.

«Подрыв моста в пригороде Мелитополя – это попытка ВСУ прощупать нашу логистику. Как и в Херсоне, противник хочет разрушить цепочки поставок жизненно важных грузов, продуктов питания, медикаментов и переброски техники», – указывает Рогов.

«В данном случае важно, что это был не единственный маршрут в Мелитополь. То есть фактически удар нанесен по комфорту жителей Мелитополя и Бердянска, коммуницирующих между собой. Теперь им приходится делать крюк в полтора-два десятка километров, чтобы добраться из одного города в другой», – говорит он.

«Примечательно, что противник после этого стал кричать о перерезании сухопутного коридора в Крым. Но на деле они выдают желаемое за действительное, поскольку поставки продовольствия и связь Крыма с большой Россией происходит по другим маршрутам. Но расслабляться нам, конечно, не стоит», – заключил Рогов.

Накануне стало известно, что ВСУ в селе Константиновка – восточном пригороде Мелитополя – взрывом повредили мост. По предварительным данным, взрывчатка была заложена у опоры конструкции.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Вместе с тем в минувшую субботу украинские войска нанесли удар по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли и пострадали мирные жители города.

В тот же день противник обстрелял береговую линию Энергодара, примерно в паре километров от Запорожской АЭС, было зафиксировано около полутора десятков прилетов, отмечал Рогов.

Как указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «варварские обстрелы» инфраструктуры новых регионов затрудняют восстановление новых регионов России.

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