Жертвами удара HIMARS по Мелитополю стали мирные жители

Рогов сообщил о жертвах и пострадавших в результате украинского удара из HIMARS по Мелитополю

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS, есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также обстрелу из HIMARS подвергся Стаханов в ЛНР, сообщили в мэрии города.

Рогов сообщил в Telegram, что удар был нанесен по ресторану «Привал охотника». В результате среди мирных граждан есть погибшие и пострадавшие. Как пояснил Рогов, «в результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели». Также он сообщил, что в Мелитополе горит комплекс на базе отдыха. «По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», – говорится в сообщении.

Власти Стаханова сообщили в Telegram, что в центре города временно отключалось электричество, сейчас подача восстановлена. Кроме того, в мэрии рассказали, что под обстрел попала частная гостиница, которая «сейчас не работала». Спасатели разбирают завалы, передает ТАСС.

Напомним, в над Мелитополем сработала ПВО, были слышны пять взрывов. Кроме того, система ПВО сработала над Симферополем. Также сообщалось, что ВСУ обстреляли Новопсков в ЛНР из американской РСЗО HIMARS.