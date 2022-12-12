Минобороны показало боевую работу «Искандеров» по объектам ВСУ

Опубликована видеозапись боевой работы ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины

Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.

На видео расчет убирает с комплекса маскировочную сеть. Пневмодомкратами комплекс выравнивается строго в горизонтальной плоскости, ракету приводят в стартовое положение, после чего по приказу с командного пункта осуществляют пуск, передает РИА «Новости».

«Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника», – сообщило Минобороны в Telegram. Отмечается, что «от получения задачи до пуска – несколько минут», а крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.

В Министерстве указали, что есть и баллистические ракеты, которые используют для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники. Командир расчета пусковой установки пояснил, что «на каждой машине загружены разные изделия». «В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», – сказал он.