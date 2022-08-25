Эксперт раскрыл детали высокоточного удара «Искандером» по эшелону ВСУ

«Наша армия, поразив эшелон ВСУ, в очередной раз продемонстрировала высокую точность используемых ракет и профессионализм наших военнослужащих», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее в Минобороны заявили об уничтожении свыше 200 военнослужащих ВСУ прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону.

«Попадание «Искандером» в железнодорожный эшелон – это, безусловно, подтверждение эффективности наших ракет. Мы никогда не надеемся на удачу и везение, а опираемся на свои силы и высокую эффективность нашего оружия», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«Поразить такую маленькую цель для «Искандера» не составляет большой проблемы. Кроме того, этим оружием управляют люди. А раз есть такие успешные результаты, значит и военные у нас обученные, профессиональные. Поэтому здесь все вместе – и профессионализм военных и точность самого оружия», – пояснил собеседник.

Объясняя выбор именно этой ракеты для поражения цели, военный эксперт отметил, что у «Искандера» есть ряд преимуществ, подходящих именно для выполнения таких задач. «Ракетный комплекс бьет на небольшое расстояние, заточен не на уничтожение крупных объектов, а как раз на поражение небольших целей с максимальной точностью», – зазключил он.

В четверг стало известно о том, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, «высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены». «Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что если оценивать HIMARS как носитель тактической ракеты, то ее нет смысла даже сравнивать с российским «Искандером», так как ATACMS хуже по всем показателям: выше круговое вероятное отклонение (100-120 м), короче дальность полета, нет возможности преодолевать систему ПРО противника. В целом ATACMS, разработанная в 1980-х годах, сегодня устарела.

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