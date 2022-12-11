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На Западе назвали выигравшую от потолка цен на российскую нефть страну
Epoch Times: Ограничение цен на нефть не навредит России
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Инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю, пишут американские СМИ.
Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль пишет в статье для американского издания The Epoch Times, что в соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок. Введенный потолок цен не навредит России, считает эксперт.
По его словам, страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это по более выгодным ценам. Например, у Китая теперь есть возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что действительный ущерб российским финансам и экспорту могли принести инвестиции G7 в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, однако в настоящее время происходит обратное. Правительства стран «семерки» продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок, заключает автор статьи.
В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор
Турецкая сторона не намерена пропускать через проливы нефтяные танкеры без страховых документов, заявило главное управление по морским делам турецкого Минтранса.
Суда без страховых документов не смогут пройти, у них всех продолжат проверять соответствующие бумаги, цитирует заявление ведомства ТАСС.
Также министерство опровергло сообщения о пробках из танкеров у пролива Босфор. Там пояснили, что у пролива нет 100 судов, о которых пишут СМИ, всего их там 15, 11 из которых отправляются в страны ЕС.
Минтранс отметил, что ранее в Мраморном море фиксировались пробки из 100 и более судов, их задействовали для зерновой сделки, сейчас численность сухогрузов там не превышает 40.
Ранее ряд СМИ писал о застрявших 26 танкерах с сырой нефтью на 23 млн баррелей в акватории Черного моря при подходе к проливам.
Газета ВЗГЛЯД оценивала последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.
МИД: Виктор Бут возвращен в Россию после обмена на американку Грайнер
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Российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России, сообщил российский МИД.
Обмен прошел в аэропорту столицы ОАЭ – Абу-Даби, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Как заявил телеканал NBC, соглашение об обмене Грайнер на Бута было достигнуто именно в ОАЭ.
В российском МИДе отметили, что переговоры о возвращении Бута с американской стороной шли длительное время, но Вашингтон «категорически отказывался» от его включения в схему обмена.
В результате принятых усилий удалось включить россиянина в схему обмена, сейчас он уже вернулся на родину. Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники передает, что обмен заключенными между РФ и США не распространялся на осужденного за шпионаж Пола Уилана.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, передает ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек
Из России в США отправили американскую гражданку Сару Криванек, она отбыла свой срок в Рязанской области, это не связано с освобождением другой американки Бриттни Грайнер, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
У Криванек заранее были куплены билеты, она должна была отбыть из России 8 декабря, сообщила Епихина в беседе с РИА «Новости».
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и освобождение Криванек проходили в один день, пишет Reuters.
Агентство указало, что Криванек летела домой через Дубай.
Епихина пояснила, что Криванек этапировали в Рязанскую область в мае, она отбыла назначенный ей срок заключения. Ее поместили в центр временного содержания иностранцев, там она ждала депортации.
Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
В феврале 2022 года Криванек задержали в Шереметьево, ее подозревали в нападении на российского гражданина. По данным СМИ, уйти от правосудия ей якобы пытались помочь дипломаты американского посольства.
Само преступление было совершено в ноябре 2021 года в Одинцово, по данным прессы, женщина в ходе распития алкоголя вместе с сожителем несколько раз ударила его ножом по лицу.
Напомним, в четверг прошел обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Эксперт разъяснил подоплеку задержания замглавы Европарламента Кайли
Эксперт назвал сферы, которых может касаться расследование с участием замглавы Европарламента
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Дело, в рамках которого задержана замглавы Европарламента Ева Кайли, может касаться не только Чемпионата мира, но и энергетического перехода Евросоюза к «зеленой экономике», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Брюсселе была проведена спецоперация по задержанию фигурантов дела о коррупции.
«Катар всегда достаточно цинично подходил к Европарламенту, исходя и понимания, что свои интересы надо продвигать любыми способами. Кстати, у Дохи серьезные лоббистские возможности и в США», – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, несмотря на то, что основные вопросы и решения Евросоюза находятся в компетенции Еврокомиссии, а не Европарламента, понятно, что депутаты имеют возможность оказывать влияние на еврокомиссаров, чем и мог пользоваться Катар.
«Что касается конкретной сферы потенциального коррупционного сотрудничества, то это могло быть не только лоббирование каких-то вопросов, связанных с Чемпионатом мира по футболу, но и относиться к энергетическому переходу ЕС к «зеленой экономике» – учитывая, что Катар поставляет газ в Европу», – предположил собеседник.
«К тому же, – продолжил эксперт – всегда надо помнить о том, что среди монархий Залива ведется конкуренция за сотрудничество с ЕС и вообще происходит пикировка между собой. Например, еще до пандемии Саудовская Аравия планировала объявить транспортную блокаду Катару, а катарские самолеты строили маршруты, которые бы не пролагали над Саудовской Аравией. И это все происходит по сей день, несмотря на то, что в обоих государствах правит одна королевская семья», – заметил он.
Аналитик подчеркнул: для Дохи важно на чьей стороне Брюссель – на их, или на стороне Эр-Рияда. «Собственно, финансовые вливания Катара могли быть направлены и на склонение ЕС на свою стороны, что называется, на перспективу, а не обязательно по каким-то текущим вопросам. Или даже не склонение на свою сторону, а просьба ЕС принять решения, ущемляющие интересы саудитов», – добавил политолог.
«Кстати, речь может идти и не о прямых взятках – за коррупционные связи могли посчитать и отправку евродепутатов бизнес-джетами в какую-либо страну за счет Катара, и просто дорогие подарки», – резюмировал Кортунов.
При этом, заметил он, сама Кайли может оказаться не главным фигурантом этого дела, поскольку основными выгодноприобретателями катарской помощи могли выступать более высокопоставленные чиновники руководящих органов ЕС. «Это распространенная практика: брать на «расстрельную» должность представителя Греции или стран Прибалтики, которых не так жалко, и при раскрытии дела отдавать их под следствие, чтобы дело не коснулось более высоких чинов», – указал политолог.
Ранее сообщалось, что зампредседателя Европарламента Ева Кайли задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией Чемпионата мира по футболу в Катаре. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов.
В течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте, пишет Euronews.
В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте». Как утверждается, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии.
Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ
Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия
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Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости».
Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.
Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS».
Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия.
Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.
ЕС решил закрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке
Евросоюз в рамках разработки нового пакета санкций решил перекрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке
Евросоюз собрался остановить вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке при помощи санкций против спутниковых технологий, сообщили в Европарламенте.
По словам депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, французская Eutelsat и люксембургская SES, входящие в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров, имеют контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. В данный момент ЕК ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи продавать свои услуги российским клиентам, передают «Известия».
Бек подчеркнул, что «Репортеры без границ» уже подали в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россию», Первый канал и НТВ. Однако Франции принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями.
Также депутат отметил, что на санкциях в спутниковой системе больше всех настаивают Польша и страны Прибалтики.
Напомним, в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов. Также в нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам». В список физических лиц, для которых хотят ввести персональные санкции, войдут 200 человек.
Украинцы вытерли ноги о флаг ДНР в Конгрессе США
Украинские волонтеры в американском Конгрессе вытерли ноги о флаг Донецкой народной республики, момент попал на видео, его опубликовали в соцсетях.
Группа украинских волонтеров прибыла в Конгресс США, чтобы принять участие в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает RT.
Видео разместил один из волонтеров Сергей Притула.
Один из сотрудников Конгресса заявил, что флаг ДНР «особенно подходит для чистки обуви», и предложил «станцевать на нем», сообщает ФАН.
Отмечается, что группа также рассказывает о сборе пожертвований для украинских вооруженных сил.
В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией
Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине
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Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе.
«Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник.
«При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он.
«Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем мы до сих пор считаем, что к тем предложениям необходимо вернуться. Россия готова к адекватному разговору о гарантиях безопасности, но они должны быть железными, особенно в вопросах нашего суверенитета и защиты российских граждан», – отмечает парламентарий.
«В частности, обсуждению не подлежит вхождение в состав России четырех новых субъектов. Люди сделали свой выбор в пользу будущего с нашей страной, и никто не вправе на это посягать», – убежден Долгов.
«В то же время Шольцу для укрепления европейской безопасности следовало бы прекратить поставки вооружения Украине. Напомню, в ФРГ нацизм законодательно запрещен. При этом немецкие власти оказывают военную помощь стране, в которой откровенно экспонируется нацистская символика и идеология, а права отдельных групп населения жесточайшим образом нарушаются», – акцентирует сенатор.
Отвечая на вопрос о причинах уверенности Шольца и всего коллективного Запада в том, что Россию можно постоянно обманывать и не нести за это ответственности, Долгов отметил: «Они решили, что Россия слаба и на нее можно надавить». «Однако это абсолютно не так. У нашей страны есть все необходимы средства для обеспечения национальной безопасности, и мы будем их использовать. В частности, в этом всех заверил наш президент», – резюмировал он.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.
Шольц отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились.
Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России».
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Замглавы ЕП задержана в Бельгии по делу о коррупции
Agence France-Presse: Замглавы Европарламента Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции в связи с ЧМ-2022 в Катаре
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Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в столице Бельгии по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщило Agence France-Presse.
Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов, передает ТАСС.
Как сообщает Agence France-Presse, в течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте.
В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте», их подозревают в коррупционных связях с одной из стран Персидского залива. Как утверждается в статье, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе пятничного рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии.
Напомним в июне 2017 года стали известны результаты внутреннего расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции касательно получения Катаром права провести чемпионат мира 2022 года.
Байден запретил Буту возвращаться в США
Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США
Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там.
Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря.
Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
МИД назвал признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал
В МИД признание Меркель о Минских соглашениях как о «выигрыше времени для Украины» назвали заявкой на трибунал
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Заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о подписании Минских соглашений в качестве «выигрыша времени для Украины» на подготовку к военному столкновению с Россией являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, слова экс-канцлера больше тянут на разбирательства в рамках трибунала, нежели недавние призывы западных деятелей дать правовую оценку действиям России, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что слова Меркель – свидетельство человека, который прямо заявил о том, в 2014–2015 годах было сделано все, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от реальных проблем, накачать киевский режим боевыми вооружениями и довести страны до крупного конфликта.
Накануне Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Раскрыты подробности обмена Бута на Грайнер
В аэропорту Абу-Даби посредники из ОАЭ и Саудовской Аравии ждали прибытия из Москвы и Вашингтона американки Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута, сообщили МИД обеих стран.
Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы в аэропорт Абу-Даби, также на частном самолете доставили и Бута из Вашингтона, обмен проходил в присутствии наблюдателей из ОАЭ и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения ведомств. Отмечается, что представители этих стран были посредниками в переговорах по обмену.
Американская и российская стороны передали им своих граждан для отправки каждого освобожденного домой.
В четверг Россия и США обменяли российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.
В Белом доме назвали причину введения санкций против ВКС России
США ввели санкции против ВКС России из-за «закупки иранских беспилотников»
Власти США вводят санкции против ВКС России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России, утверждая, что причиной стала «закупка иранских беспилотников», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Отмечается, что санкции вводятся в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников.
В числе попавших в санкционных список оказались ВКС РФ и 24-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, перечислил Кирби, передает ТАСС.
Название третьей организации в Белом доме не уточнили.
Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана.
Спецборт с Бутом приземлился в Москве
В авиационных службах сообщили об успешной посадке самолета с россиянином Виктором Бутом в столичном аэропорту Внуково-2
Спецборт с россиянином Виктором Бутом совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2, сообщили в авиационных службах.
В авиационных службах сообщили, что после прохождения необходимых процедур Бут сможет покинуть территорию аэропорта, передает ТАСС.
Накануне депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут вернулся в Россию. По имеющейся у нее данным, самолет с освобожденным Бутом на борту сел на дозаправку в Махачкале, после чего продолжит полет. Ранее в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Бутина объяснила слова Болтона о «капитуляции Америки» при обмене Бута
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«Сегодняшний обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер доказал, что Россия своих не бросает, а Америка еще раз указала на свое поражение», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее экс-советник президента США Джон Болтон назвал капитуляцией сделку по обмену Бута на Грайнер.
«Обмен Бута на Грайнер доказал, что Россия в очевидно тяжелейших международных условиях смогла достичь того, за что боролась много лет. Мы в очередной раз подтвердили, что Россия своих не бросает. Мы вернули своего гражданина на Родину», – считает Мария Бутина.
«Именно поэтому экс-советник по нацбезопасности Болтон и оценил эту сделку как капитуляцию Америки. У нашей страны есть аргумент силы, к нам прислушиваются. А Америка еще раз указала на свое поражение», – отметила депутат.
Ранее экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута не сделка, а капитуляция Америки.
В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.