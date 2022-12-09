Путин: В ближайшее время выйдет указ об ответе России на введение потолка цен на нефть

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9 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Западные СМИ: Обмен Виктора Бута – это капитуляция США

В США многие недовольны результатами обмена Грайнер на Бута ЦОС ФСБ РФ/ТАСС,
Михаил Терещенко/ТАСС
«Россия смогла причинить властям США столько боли, чтобы они в конце концов заключили сделку. Может ли та же тактика работать на Украине?» К таким выводам и вопросам пришла западная пресса, оценивая политические результаты обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. По мнению заокеанских СМИ, Джо Байдену пришлось пойти на болезненное и даже позорное решение, сделав «подарок» Владимиру Путину. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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План Польши по возврату Львова получил новое подтверждение

Зеленский был готов дать полякам равные права с украинцами, но США затормозили этот проект Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Идея провести референдум на западе Украины по вопросу вхождения этих земель в Польшу оформлена в виде петиции к властям. Выяснились и другие подробности о якобы готовящемся плебисците и даже об обучении польских кадров для управления Галицией. Но у Варшавы есть две серьезные проблемы – это позиции Москвы и Вашингтона. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой. Подробности...

Общество потребления, прощай!

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как можно победить, но проиграть

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Принципиальных проблем в завоевании Египта Муссолини не видел. Итальянских войск там 250 тысяч против 30 тысяч британцев. Лондон отвлечен на происходящее в Европе. Что могло пойти не так? Подробности...
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Турция против Греции: будет ли война?

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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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    Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

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    Путин: В ближайшее время выйдет указ об ответе России на введение потолка цен на нефть

    9 декабря 2022, 18:20

    Текст: Кристина Цыцура

    Конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам российского лидера, сейчас Москва думает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, но пока никаких решений не принято.

    «У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи, мы подумаем что-то дополнительное, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию», – передает РИА «Новости» слова президента.

    Напомним, с 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада. ЕС ввели ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть.

    Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор
    		    8 декабря 2022, 17:54
    Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкая сторона не намерена пропускать через проливы нефтяные танкеры без страховых документов, заявило главное управление по морским делам турецкого Минтранса.

    Суда без страховых документов не смогут пройти, у них всех продолжат проверять соответствующие бумаги, цитирует заявление ведомства ТАСС.

    Также министерство опровергло сообщения о пробках из танкеров у пролива Босфор. Там пояснили, что у пролива нет 100 судов, о которых пишут СМИ, всего их там 15, 11 из которых отправляются в страны ЕС.

    Минтранс отметил, что ранее в Мраморном море фиксировались пробки из 100 и более судов, их задействовали для зерновой сделки, сейчас численность сухогрузов там не превышает 40.

    Ранее ряд СМИ писал о застрявших 26 танкерах с сырой нефтью на 23 млн баррелей в акватории Черного моря при подходе к проливам.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.

    Коментарии (25)
    В МИДе прокомментировали возможность введения Россией минимальной цены на нефть
    Замглавы МИД Рябков: Россия может принять любые меры в ответ на введение Западом потолка цен на нефть
    		    6 декабря 2022, 19:44
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков сообщения про возможность введения Москвой минимальной цены на нефть.

    Рябков рассказал, что Россия не будет пока раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен на нефть, но там должны быть готовы ко всему, передает ТАСС.

    «Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны чувствовать себя ограниченными в собственных средствах противодействия», – сказал он на полях форума «Примаковские чтения».

    Он также добавил, что результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе, бюджет России при этом будет обеспечен.

    Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.

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    СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой»
    Politico: Евросоюз заложил энергетическую «бомбу»

    7 декабря 2022, 15:29

    Текст: Кристина Цыцура

    Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.

    «Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

    Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер.

    При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет.

    Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

    Коментарии (9)
    Bloomberg: Россия рассматривает введение фиксированной цены на нефть
    		   6 декабря 2022, 21:14
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

    «Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что оба варианта будут подвергаться регулярному пересмотру. Сейчас же Россия стремится предложить покупателям нефти прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.

    О какой цене идет речь, пока понимания нет, уточнило агентство. Также говорится о подготовке указа президента о том, что российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, участвующие в соглашении о потолке цен.

    Ранее в МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.

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    Россия выразила обеспокоенность ситуацией с нефтяными танкерами

    7 декабря 2022, 14:49

    Текст: Кристина Цыцура

    Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Отмечается, что пока проблему пытаются решить на уровне транспортных и страховых компаний, но могут вынести и на политический позже, передает РИА «Новости».

    Грушко указал, что страхуют компании, а не государство, добавив, если проблема не будет решена, то будет подключен политический уровень.

    Сейчас срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть, составляет шесть суток, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС.

    Отмечается, что для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году срок ожидания составлял около 14 дней.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть. У берегов Турции  образовался затор из российских танкеров. 

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    Названы выгоды Турции от пробки нефтетанкеров в Босфоре
    Эксперт Юшков: Турецкие ограничения в Черном море могут привести к падению экспорта российской нефти
    		    8 декабря 2022, 14:18
    Фото: REUTERS/Yoruk Isik
    Текст: Алёна Задорожная

    Турция умышленно придумала новые условия прохода нефтетанкерами проливов. Это позволит ей заработать на экспорте нефти, в том числе российской, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее западные чиновники обвинили Турцию в нарушении поставок нефти по Черному морю.

    «Во-первых, зимой время прохода через проливы традиционно увеличивается. Во-вторых, эта история с потолком цен на российскую нефть не связана. И если Турция будет говорить обратное, то это притягивание за уши», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Мы видим результат новых требований к судовладельцам, которые Анкара ввела с начала декабря. Примечательно, что первые сообщения о пробке появились 6 декабря. Соответственно, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции», – подчеркивает собеседник.

    Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется. Однако для того, чтобы со стороны Запада к Тайипу Эрдогану не было претензий, он решил затормозить проход всех танкеров. Наличие в пробке казахской нефти – это, скорее, случайность.

    «Можно предположить, что Турция изменила правила, ожидая, что будут введены новые санкции, которые запретят предоставлять страховку, если цена нефти будет ниже потолка. К слову, в проливах нет ни одного танкера с подсанкционной нефтью», – отметил эксперт.

    «При этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. А тут речь о том, что страховка есть, но они все равно требуют каких-то дополнительных документов», – напоминает он.

    Турции выгодно искусственное создание пробки. «Она понимает, что Россия в условиях санкций и нехватки танкеров будет вынуждена ускорять процессы погрузки, выгрузки и отправки нефти. А проволочки сбивают темп, что приведет к снижению объема экспорта российской нефти», – пояснил Юшков.

    «И тогда Анкара может предложить отгружать наше сырье в Турции. Это будет самое короткое транспортное плечо. То есть, преследуется сразу две цели: получить большую скидку и большие объемы российского топлива», – прогнозирует собеседник.

    «В санкциях ЕС прописано, что просто так продать нефть из РФ нельзя. Но при малейшей переработке ограничения отменяются. И Турции выгодно максимально загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы нашим сырьем, а затем продать углеводороды в Европу по рыночной цене», – заключил Юшков.

    В четверг западные чиновники обвинили Турцию в незаконном нарушении поставок сырой нефти через Черное море, сообщает Financial Times. По их мнению, транспортным средствам необходимо разрешить проход, так как они были загружены топливом из Казахстана, а не из России.

    «Похоже, что 19 из примерно 20 загруженных танкеров, ожидающих пересечения проливов, везут нефть казахстанского происхождения. Очевидно, что на данные грузы ценовой потолок не может быть распространен ни при каких обстоятельствах», – приводит слова одного из авторов данного запрета издание.

    В свою очередь председатель правления национальной казахстанской компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев заявил, что лишь 10 танкеров, находящихся в Турции, имеют отношение к Астане, передает ТАСС.

    Накануне издание Bloomberg сообщило, что 26 танкеров, перевозящих около 23 млн баррелей сырой нефти, застряли в акватории Черного моря на подходе к проливам Босфор и Дарданеллы. Причиной непредвиденной «стоянки» стало требование правительства Турции предоставить Анкаре гарантии страховок указанных транспортных средств.

    Как сообщает Forbes, проблема возникла из-за недопонимания сторонами правовой стороны недавно введенного Евросоюзом ценового потолка на поставки российской нефти. Согласно решению ЕС, вводится запрет на страхование судов, перевозящих нефть дороже 60 долларов за баррель.

    Ранее газета ВЗГЛЯД оценила последствия пробки из нефтетанкеров в Турции.

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    Коментарии (9)
    В России подготовили три варианта ответа на «нефтяной потолок цен»
    Власти России допустили фиксацию максимального дисконта Urals к Brent в качестве ответа на введение потолка цен на нефть
    		    7 декабря 2022, 11:23
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Проект указа российского лидера Владимира Путина о применении ответных мер на введение странами G7 и Евросоюза потолка цен на перевозку нефти из России обсуждается его администрацией с правительством, пишут СМИ.

    Первый вариант подразумевает полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали это ограничение, причем если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, то поставка будет заблокирована, пишут «Ведомости».

    Согласно второму варианту, будет введен полный запрет на экспорт по контрактам вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

    Третьим вариантом может стать введение индикативной цены – фиксированной стоимости от максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Так, в случае увеличения дисконта поставка будет запрещена.

    Уточняется, что пока что ни один из вариантов не согласован, в правительстве ищут другие альтернативы. Согласно информации неназваного источника, вариант с фиксацией дисконта наименее вероятен из всех.

    Ранее Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.

    В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.

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    Коментарии (11)
    Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
    В МИД Норвегии заявили о введении потолка цен на российскую нефть

    8 декабря 2022, 20:46

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Норвегии ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, что соответствует потолку цен ЕС, следует из сообщения МИД королевства.

    Из сообщения следует, что Норвегия ввела потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель в рамках санкций.  

    «Потолок цен на нефть поможет сократить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на  сообщение.

    Глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт заявила, что страна поддерживает курс ЕС и других союзников в отношении санкций против России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть.

    Коментарии (25)
    Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией
    Минфин США: Большинство блокированных Турцией перед проливами Босфор и Дарданеллы танкеров не подпадают под эмбарго ЕС

    8 декабря 2022, 22:57

    Текст: Антон Никитин

    В Минфине США отметили, что, по имеющимся у ведомства данным, практически все танкеры, которые Турция отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз, сообщает Reuters.

    В Министерстве финансов США указали, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами Запада, не требует проверки каждого танкера, проходящего через турецкие воды, передает ТАСС.

    Представитель Министерства финансов США выразил уверенность, что Турция разделяет интересы США в поддержании достаточного снабжения нефтяного рынка и работает над решением вопроса с застрявшими в проливах Босфор и Дарданеллы танкерами.

    Ранее в четверг главное управление Минтранса Турции по морским делам отказалось пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтетанкеры без страховых документов.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что эта история с потолком цен на российскую нефть не связана, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции, при этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется.

    Коментарии (4)
    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов
    		   8 декабря 2022, 19:29
    Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2021 года, следует из данных торгов.

    В 19.07 мск стоимость Brent снижалась на 1,85%, до 75,74 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 19.12 мск цена Brent находится на уровне 76,03 доллара за баррель (-1,48%). А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижается на 0,89% – до 71,37 доллара за баррель.

    В начале недели впервые с 4 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель.

    Коментарии (23)
    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с января

    6 декабря 2022, 21:37

    Текст: Кристина Цыцура

    Впервые с 4 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 79 долларов за баррель, следует из данных торгов.

    По данным биржи на 21.12 мск, Brent снижалась на 4,55%, достигнув 78,92 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 21.15 мск Brent была на уровне 78,86 доллара за баррель (-4,62%). А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 4,45%, до 73,51 доллара за баррель.

    Коментарии (3)
    Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на российскую нефть
    Путин обсудил с Аль Нахайяном антирыночные ограничения цен на российскую нефть

    7 декабря 2022, 12:42

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном решение западных стран о введении ограничений на нефть из России, сообщает пресс-служба Кремля.

    Главы государств подчеркнули эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

    Путин и Аль Нахайян обсудили также ситуацию с «противоречащими принципам мировой торговли» попытками Запада ввести антирыночные ограничения на стоимость нефти из России, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также в ходе беседы президенты обсудили вопросы сотрудничества между государствами с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге. Стороны затронули вопрос продвижения торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство обсуждает варианты ответа на введение «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия.

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    В Кремле подтвердили рассмотрение вариантов ответа на «нефтяной потолок цен»
    Представитель Кремля Песков заявил о рассмотрении российскими властями варианта ответа на введение потолка цен
    		    7 декабря 2022, 11:37
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    В правительстве проговаривают варианты ответа на введение странами G7 и ЕС «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в данный момент рассматриваются самые разные варианты, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.

    Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.

    В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.

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    Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам

    9 декабря 2022, 17:25

    Текст: Вера Басилая

    Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

    Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости».

    Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен.

    «Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.

    В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.

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    Цены на нефть начали рост после снижения
    Мировые цены на нефть начали рост после четырех дней снижения

    9 декабря 2022, 08:30

    Мировые цены на нефть пошли в рост после снижения последних четырех дней.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.17 растет на 0,75%, достигая 76,72 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,78%, достигая 72,02 доллара. При этом утром нефть дорожала на 0,9%, передает РИА «Новости».

    Предыдущие четыре дня нефть дешевела. Цена февральских фьючерсов на марку Brent снизилась на 11,03%, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 11,67%.

    Как сообщил Bloomberg аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан, цены тянули вниз «серьезные опасения рецессии, сопровождающие ужесточение денежной политики в мире».

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