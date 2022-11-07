В Британии признали бесполезность эмбарго на российский газ

Economist: Нефтегазовые ограничения не смогут нанести ущерб России

Энергетическое эмбарго не сможет ударить по доходам России, при любом развитии кризиса и запрета на российские нефть и газ пострадает Евросоюз, написал журнал Economist.

Автор статьи журнала Economist утверждает, что никакое эмбарго не истощит российскую казну. Он привел данные энергетической компании Kpler: в середине октября в танкерах со сжиженным природным газом у берегов Европы находилось около 1,2 млн тонн голубого топлива. По словам обозревателя, этот фактор в совокупности с теплой погодой понизил спрос на сырье, в итоге в ЕС слишком рано посчитали, что энергокризис близок к концу, передает РИА «Новости».

Однако с наступлением холодов вероятно обрушение рынка, это случится, если на европейское топливо найдутся покупатели за пределами ЕС, после чего начнется конкуренция за ресурсы.

Журнал приводит три варианта развития кризиса, смоделированных консалтинговой компанией Rystad Energy.

Согласно первому варианту, ЕС введет эмбарго на российскую нефть и запретит страховать суда с продаваемыми Москвой энергоносителями, что, по прогнозам аналитиков, приведет к нехватке 84 млрд кубометров газа.

Представитель консалтинговой фирмы McKinsey Намит Шарма заявил изданию, что дефицит энергии в ЕС усугублится, если не запустить «Северный поток». Россия при таком сценарии практически ничего не теряет из-за альтернативы продажи нефти и газа в Азии.

Согласно второму варианту, Москва перекроет трубопровод через Украину, что лишит ЕС более десяти миллиардов кубометров газа в год, затем прекращение поставок СПГ, на что Европа примет ответные меры в виде снижения потолка цен на газ. В итоге Кремль обратится к ОПЕК с просьбой урезать ежемесячную добычу на миллион баррелей в сутки для выравнивания рынка.

Последний сценарий, предполагает, что Россия закроет «Турецкий поток» и остановит поставки по двум водопроводам Норвегии, что суммарно лишит Европу 70 млрд кубометров газа в год. Аналитики предположили, что при таком раскладе ЕС потеряет 250 миллиардов долларов в 2023 году и 200 миллиардов в 2024.

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