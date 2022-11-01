США признали провал экономической блокады России

США признали срыв экономической блокады России

В США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ.

Этот год показал, что Россия, несмотря на санкции, избегает экономической изоляции. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание New York Times.

В частности, американская газета приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%, 6,2 млрд долларов), Индия (+310%, 3,3 млрд долларов), Китай (+64%, 15 млрд долларов), Бразилия (+106%, около 1 млрд долларов) и Япония (+13%, 1,6 млрд долларов). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57% (739 млн долларов), с Нидерландами – на 32% (2 млрд долларов), а с Бельгией – на 81% (1,4 млрд долларов). С Германией торговый оборот снизился на скромные 3% и составил 4,8 млрд долларов.

Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%, 328 млн долларов) и Швецией (-76%, 95,7 млн долларов). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35% (до 1,5 млрд долларов). Все-таки со Штатами торговые связи у России изначально были не слишком тесными.

Что касается импорта в Россию, то он резко упал после введения санкций в сравнении с 2020 годом, когда Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Однако из ряда стран импорт, наоборот, вырос в 2022 году. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%.

На эту тему

По объемам экспорта Россия в этом году не просела, а даже нарастила нефтегазовый экспорт во многие регионы мира. Рекордный рост российского экспорта после начала СВО произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%.

Россия еще с весны засекретила данные экспорта и импорта, поэтому о них приходится судить по опосредованным данным.

«Цифры выглядят адекватно. Во всяком случае, нет сомнений, что данные были получены корректно. Это обработка искусственного интеллекта от MIT. Он работает с исходными официальными данными от самих стран. То есть это интерпретация цифр Росстата или Минторга. Машине все равно, были туда загружены данные по России или другой стране. Я бы исключал предвзятость», – говорит Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Российский рынок – слишком большой, и его сложно полностью изолировать в том числе потому, что есть страны, не желающие присоединяться к санкциям,

считает эксперт.

Рост торгового оборота с рядом стран ЕС он объясняет ростом цен на нефть и газ. Стоит напомнить, что европейские страны не отказывались от газа из России, за исключением ряда стран, которые не согласились перейти на рублевую оплату. А Германия и ряд других стран лишились серьезного объема газа сначала из-за технических проблем с ремонтом турбин, а потом из-за подрыва морских труб в Балтийском море. По нефти эмбарго в ЕС еще не действует, оно должно вступить в силу только в начале декабря. Так что последствия можно будет увидеть в 2023 году.

Еще одна причина роста экспорта со странами ЕС – это увеличение объемов торговли в первой половине 2022 года. На страхе введения жестких санкций государства Европы тогда активно наращивали покупки нефти, угля, газа и нефтепродуктов – основных экспортных товаров РФ, отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

И, конечно, большую роль сыграл колоссальный рост цен на энергоресурсы и другое сырье, а вся статистика приводится именно в денежном выражении. «Если стоимость газа в ЕС выросла в несколько раз, а цены Газпрома в сравнении с 2021 годом увеличились в три раза минимум, то нет ничего удивительного, что объем экспорта по поставкам энергоресурсов показал прирост также в разы», – говорит Деев.

Турцию, Индию, Китай и Бразилию можно назвать главными бенефициарами геополитического конфликта Запада с Россией. Турция стала крупнейшим покупателем российского газа в Европе (оставив Германию с носом). Она приобретает его по более низким ценам в контрактах Газпрома, чем те европейские страны, которые остались один на один с СПГ. Да еще может получить отсрочку платежей или даже скидку. Индия раньше вообще практически не покупала российскую нефть, а теперь стала одним из главных ее потребителей. Китай наращивает закупку и газа, и нефти из России в рамках возможностей. Особым бенефициаром называют именно Пекин, который получил возможность отойти и от зеленой повестки, навязанной Европой, и нарастить добычу и использование угля. А использование более дешевых энергоресурсов – это поддерживающая основа для всей экономики. И, конечно, КНР получает еще и геополитические «плюшки» от битвы Запада с Россией.

«Но важно оговориться, что все эти выгодополучатели также несут потери из-за роста цен на энергоносители и продовольствие», – замечает Емельянов

Что касается падения импорта, то здесь для исправления ситуации требуется больше времени. Сломать старые торговые связи Евросоюзу было легко, а наладить по огромному количеству товаров новые торговые отношения – требуется не один месяц.

Впрочем, у сокращения импорта в Россию есть и обратная сторона – это увеличение профицита торгового баланса России, а также появление параллельного импорта,

отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Как посчитали в Минпромторге РФ, с момента разрешения параллельный импорт в Россию ежемесячно растет примерно на 12% и к осени уже превысил 12,6 млрд долларов.

«Одновременно сокращение импорта ведет к тому, что отечественные производители стремятся занять нишу покинувших Россию иностранных брендов. Например, «Яндекс» уже заявил о том, что скоро в продажу поступят smart-телевизоры с его операционной системой. Нужно будет время, чтобы оценить успехи или неудачи отечественных разработок, так как мы привыкли, что Россия экспортирует нефть, а импортирует бытовую технику, технологии и значительную часть непродовольственных товаров. Теперь и российским производителям, и потребителям придется жить по-новому. Чтобы изменить свои предпочтения, нужно время, но в долгосрочном аспекте, если проекты российских производителей окажутся успешными, будет ясно, что санкции помогли России отказаться от неэффективной экономической модели экспорта сырья в обмен на потребительские товары», – считает Наталья Мильчакова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД