|
|
В ДНР за сутки погиб человек из-за обстрелов ВСУ
В Донецкой народной республике за сутки один человек погиб и десять получили ранения
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Один человек погиб и десять получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих, сообщает штаб территориальной обороны республики.
По информации штаба в Telegram-канале, с 08.00 3 ноября до 08.00 4 ноября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории республики погиб один человек и еще десять мирных жителей получили ранения.
Ранее один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва в Краснодонском районе ЛНР.
Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
|
|
Россия создала эшелонированную оборону и подтягивает дополнительные силы, поэтому ВСУ теряют численное преимущество. Вероятно, сейчас они немного отошли вглубь подконтрольной территории и пытаются пополнить резервы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Судя по тому, что происходит в последнюю неделю, прощупывание противником линии фронта, в том числе на Херсонском направлении, значительно ослабло, но не исчезло. Только за минувшие сутки наиболее активные вылазки замечены под Бериславом, в районе сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатка», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Вероятно, снижение активности ВСУ связано с тем, что мы подтянули дополнительную живую силу. В первую очередь это делалось именно на Херсонском направлении, как наиболее опасном», – рассуждает собеседник.
«Помимо этого, противник мог осознать, что у нас идет постоянное насыщение линии фронта не только личным составом, но и дополнительным вооружением. И в связи с этим украинское командование приняло решение об отводе ВСУ вглубь тыла для наращивания группировки», – продолжил эксперт.
«Так как укрепление линии обороны с нашей стороны ведется по всем ключевым направлениям, ВСУ для мощной атаки потребуется сконцентрировать максимум сил на том или ином участке. Но в случае нашего наступления на другом участке фронта перебросить силы они уже не успеют», – отмечает военный аналитик.
Он также уверен, что при постоянных попытках прощупать и прорвать нашу линию обороны противник рискует растерять большую часть своих резервов. «Я также не исключаю, что командование ВСУ поставило крест на идее битвы за Херсон. Ведь после того, как ВСУ заняли часть степей с редкими населенными пунктами, никаких других серьезных успехов они не достигли», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти.
Как сообщили в Минобороны, накануне на Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.
Стремоусов также сообщил, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт: Под Херсоном мы готовимся к худшим вариантам
Военный эксперт Анпилогов описал негативный сценарий событий в Херсонской области
|
|
Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим, заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.
В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. «У нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь – Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр», – рассказал он.
Анпилогов напомнил, что железнодорожный и автомобильный мосты расположены у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. «То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины», – сказал эксперт.
«Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него нам тоже удобно оказывать давление на Никополь – Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра», – пояснил Анпилогов.
«Учитывая, что если начнутся масштабные военные действия, гражданское население вряд ли будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому его эвакуация на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует же еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди», – считает эксперт.
Поэтому, по его мнению, военное руководство и администрация Херсонской области делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.
В середине октября в интервью командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ходаковский предрек испытания для Суровикина на Херсонском направлении
Комбат Ходаковский спрогнозировал серьезные испытания для командующего СВО Суровикина на Херсонском направлении
|
|
Командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении, предположил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Судя по тому, что погода налаживается, в ближайшее время Сергея Суровикина будут ждать серьезные испытания, особенно на Херсонском направлении», – написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
В середине октября в интервью Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. «Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
Аваков объяснил неизбежность конфликта между Россией и Украиной
Аваков заявил о неизбежном конфликте Украины с Россией из-за нежелания Зеленского исполнять «формулу Штайнмайера»
|
|
Киевское руководство и лично президент Украины Владимир Зеленский не желали выполнять «формулу Штайнмайера», потому конфликт с Россией был неизбежен, заявил бывший глава украинского МВД Арсен Аваков в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Военное столкновение с российской стороной невозможно было избежать, поскольку Киев и сам Зеленский не хотели исполнять «формулу Штайнмайера», заявил Аваков в беседе с пранкерами.
Пранкеры представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом, они опубликовали полное видео беседы в своем Telegram-канале.
По словам экс-министра МВД, киевский режим намеревался «развернуть» жителей Донбасса и Крыма в сторону украинской государственности за счет олигархов. Те должны были «мотивировать местную олигархию для того, чтобы та двигалась в сторону Украины, инвестировать в инфраструктуру». Однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак избрал другую стратегию, добавил Аваков.
По его словам, главными проблемами Киева сейчас являются разъединение элит, коррупция и ограничение свобод. Аваков добавил, что предстоящая зима станет серьезным испытанием для властей страны. Также на Украине задерживаются зарплаты военнослужащим и отмечается высокий уровень инфляции.
Также бывший министр заявил, что Вашингтон в последнее время снизил поток помощи украинским властям.
Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В 2019 году на саммите «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Володин раскрыл потери Украины после госпереворота в 2014 году
Спикер Госдумы Володин заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и половину населения
|
|
Итогом госпереворота в 2014 году на Украине стала потеря суверенитета и 53,7% населения страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что в 2014 году Украина потеряла свой суверенитет и стала колонией США. По его словам, страна оказалась разворованной, был утрачен промышленный потенциал, на Украине воцарилась тотальная коррупция, интересы народа перестали учитываться.
Володин добавил, что с 2014 года по настоящее время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. В общей сложности с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.
«Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя – расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», – заключил он.
Зеленский назвал главную причину своего отказа от участия в саммите G20
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, страна все же готовится к саммиту.
Ранее Зеленский призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
Российский лидер отмечал, что раздумывает о собственной поездке на G20, и подчеркивал, что страна будет представлена на саммите на высоком уровне.
Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ
Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного
Аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) взломан хакером под псевдонимом Джокер.
На аватаре Залужного после взлома появился президент России Владимир Путин верхом на медведе, а на последней загруженной картинке запечатлен «Джокер» – боец в форме в лесу, с гримом, характерным для этого персонажа DC Comics из последнего фильма, передает телеканал «Звезда».
Ранее переехавший в ДНР с Украины хакер Джокер заявил о взломе американской программы управления украинскими войсками DELTA. Также взломщик утверждал, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.
Британского посла у здания МИД России встретили словами «Британия – страна-террорист»
|
|
Посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь.
Машина посла подъехала к зданию ведомства. При входе в здание группа студентов «приветствовала» ее словами «Британия – страна-террорист», передает РИА «Новости».
В общей сложности Броннерт пробыла в ведомстве более получаса, после чего покинула здание МИД. От комментариев прессе она отказалась.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров призвал принять серьезные меры в отношении зерновой сделки
Глава МИД Лавров заявил о необходимости принять серьезнейшие меры по вопросу российской части зерновой сделки
Касательно российской части зерновой сделки должны быть предприняты серьезнейшие меры в ближайшее время, выразил мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, такие шаги необходимы по той причине, что объемы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары, передает ТАСС.
При этом Лавров добавил, что Москва удовлетворена тем, что при содействии турецкой стороны Киев подписал гарантии неповторения попыток использовать в военных целях гуманитарные маршруты для вывоза зерна в Черном море.
В четверг Турция и Россия начали определять список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.
Первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.
Телеведущий Соловьев объяснил необходимость проведения спецоперации
|
|
Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в ходе марафона «Знание о героях» объяснил, почему Россия была вынуждена начать специальную военную операцию по защите Донбасса.
«Украина готовилась к началу крупномасштабных боевых действий в Донбассе. У них было сосредоточено более 200 тысяч человек. Восемь лет страны НАТО накачивали их оружием, готовили. Они промывали мозги своим гражданам. Мы видим зашкаливающую русофобию. Мы видим ненависть ко всему русскому, библейскую ненависть – как Каин ненавидел Авеля. Если бы мы не вмешались, счет жертв в Донбассе шел бы на сотни тысяч. Мы могли ничего не делать, но остались бы мы после этого Россией?» – приводятся его слова на сайте общества «Знание».
Соловьев также рассказал, что победа России возможна только за счет единства общества.
«Сегодня мы воюем не с Украиной. Против нас все ресурсы и экономика стран НАТО. Но если так рассуждать, Давид никогда бы не победил Голиафа. Все дело в том, что не в силе Бог, а в правде. Достойны ли мы того, чтобы быть на стороне правды? Можем ли мы победить, не изменившись сами, продолжая жить, как будто ничего не происходит, как будто нет войны с НАТО, как будто каждый день не гибнут мирные люди? Почему победим именно мы? Ведь если бы добро всегда побеждало, зла бы не было. Наши ребята на линии фронта должны чувствовать и понимать, что они там не одни. Чтобы мы победили, у нас должно быть полное понимание ясности цели и собственной правды. Мы все должны осознать уровень исторической ответственности, мы должны многое изменить в себе», – подчеркнул он.
По мнению журналиста, победа зависит от каждого из жителей России, от работы над собой. Владимир Соловьев также призвал изменить отношение к армии и понятию героя.
Он также рассказал, как необходимо отвечать на отмену русской культуры на Западе.
«Мы сегодня самый оболганный народ в мире. На Западе нас не хотят слышать, но нас слышат Китай, Азия, Африка. На Западе пытаются отменить нашу культуру, формируют ненависть ко всему русскому. Но мы не будем отвечать ненавистью. Наша сила – в правде. Но мы должны ее понимать, чувствовать, своими делами ей соответствовать», – заключил Соловьев.
Проект «Знание о героях» посвящен участникам специальной военной операции и людям, совершившим героические поступки вне полей сражений: медикам и ученым, волонтерам, путешественникам, первооткрывателям. Проект нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей, таких как героизм в истории современной России, любовь к Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР назвали число находящихся в плену в республике украинских военных
Более 1 тыс. украинских военнослужащих сейчас находятся в статусе военнопленных в Луганской народной республике, заявила уполномоченный по правам в ЛНР Виктория Сердюкова.
Сейчас в республике находится более 1 тыс. украинских военных – 1 тыс. 180 человек, это без учета тех, кто был освобожден в ходе обменного процесса, сообщила Сердюкова ТАСС.
Ранее в четверг Минобороны сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных.
Верховная рада приняла бюджет с дефицитом 38 млрд долларов
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2023 год с дефицитом 38 млрд долларов
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламентом принят бюджет на 2023 год с дефицитом 38 млрд долларов.
Поддержали проект 295 депутатов, воздержались – 35 человек, против никого. Он отметил, что установлен рекорд в истории Украины по заблаговременному принятию бюджета.
«Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долларов», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Ранее кабинет министров Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП, сообщал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Россия продолжила досмотр судов в Черном море по зерновой сделке
|
|
Россия возобновила участие в досмотре судов в рамках «черноморской зерновой инициативы», в данный момент в гуманитарном коридоре движутся восемь кораблей, сообщает представитель ООН в СКЦ Исмини Паллы.
По ее словам, делегация Российской Федерации присоединилась к инспекциям на судах. Несмотря на то, что очередь на досмотр значительно сократилась, в настоящее время более 120 судов ожидают разрешения на движение, в основном те, что направляются на Украину, передает РИА «Новости».
Палла добавила, что уже семь судов, перевозящих в общей сложности 290 102 тонны зерна и продовольствия, движутся с Украины по морскому гуманитарному коридору.
При этом ранее в Кремле заявили, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек.
В четверг Турция и Россия начали определять список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.
Первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.
Кулеба пожаловался на отсутствие отопления и света в здании МИД Украины
Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на отсутствие отопления и света в здании ведомства
В здании МИД Украины холодно, пропадают свет и вода, пожаловался министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
Он обратил внимание журналиста на то, что находясь в МИД, чувствуется, как холодно в здании. Все из-за того, пояснил Кулеба, что ведомство отключено от системы отопления. А в среду, рассказал он, в министерстве не было воды и электроэнергии. Сложившуюся ситуацию он назвал последствием российских атак на критическую инфраструктуру, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.
В США испугались переброски американских военных на Украину
19FortyFive: Отправка американских военных на Украину может усилить конфликт НАТО и России
Переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО, сообщили СМИ.
Как написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби, несмотря на то, что военные США не будут воевать на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является существенный событием в конфликте и будет представлять собой головоломку в случае, если американского солдата ранят, передает РИА «Новости».
Бакби отметил, что американские войска будут помогать отслеживать и учитывать поставляемые на Украину современные вооружения, но в случае если американский военный погибнет от российского удара, это можно расценивать как нападение на НАТО и, соответственно, возрастает вероятность полномасштабного конфликта с Россией. По мнению автора, США должны иметь план на случай подобного варианта.
Ранее бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья».