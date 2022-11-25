Военный эксперт оценил последствия ударов по энергосистеме Украины для доступа к интернету и связи

Украинское руководство за два дня не сумело восстановить трафик в Сети после ударов, хотя ранее ему удавалось сделать это гораздо быстрее, пишет военный эксперт Борис Рожин.

Украина не смогла восстановить трафик в интернете даже до 75% от того, который был до ударов, хотя на это у нее было двое суток, указал Рожин в своем Telegram-канале. он отмечает, что восстановление от предыдущих ударов проводилось гораздо быстрее, и это говорит о «комплексных накопительных последствиях ударов».

При продолжении ударов есть основания полагать, что обычный интернет, работающий без спутников, возможно отключить на существенной части украинской территории хотя бы на несколько дней, говорит эксперт. «Это создает интересную опцию предварительного обвала интернета и сотовой связи перед началом какой-нибудь наступательной операции», – предположил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что удары по украинским объектам оказывают серьезнейшее влияние на ситуацию на линии соприкосновения.

Российская сторона 23 ноября нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре, ударов по атомным электростанциям не наносилось.

В Киеве были поражены ТЭЦ-5 на Выдубичах (правый берег) и ТЭЦ-6 на Троещине (левый берег). Электроснабжение пропадало пропало в Киевской, Николаевской, Одесской областях, также перебои с электричеством были в Днепропетровской области, в Запорожье, а также во Львовской, Ровенской и Волынской областях на Западной Украине. Проблемы наблюдались в в Харькове, Сумах и Полтаве. В Киеве ограничили подачу электричества до двух-трех часов в сутки.

Были обесточены все оставшиеся под контролем украинских властей атомные электростанции – Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.

Минобороны России отмечало, что разрушения в украинской столице 23 ноября – это последствия падения в черте города ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, заявили в Минобороны России.