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Путин оценил ситуацию со снабжением и питанием мобилизованных
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Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года, эту тему обсуждаем ежедневно, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных, участвующих в СВО.
Путин отметил, что ему было приятно услышать, что ситуация со снабжением и питанием наладилась, но вопросы остаются. По его словам, Министерство обороны старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно, с учетом и времени года, передает ТАСС.
Президент сказал, что встречи с руководством министерства обороны происходят практически каждый день.
«Я практически каждый день об этом говорю им. <…> Посмотрим, что там будет происходить в ближайшие дни, но я пометил это для себя», – пообещал матерям военнослужащих президент.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
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Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям
Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
Общественный деятель Мороз: Российские войска наносят удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
Российские войска наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся, сообщил общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз.
По его словам, ВС России наносят удары по скоплениям ВСУ и военным объектам в Херсоне, по гражданским объектам огонь не ведется, передает ТАСС.
Ранее российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области.
Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
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Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.
Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.
Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.
Опубликованы первые кадры применения зарубежной РСЗО TRLG-230 силами ВСУ
В Сети опубликован видеоряд, где ВСУ эксплуатируют зарубежную технику боя РСЗО TRLG-230
Украинские военнослужащие впервые за время спецоперации использовали новую установку залпового огня, предположительно, РСЗО TRLG-230, заметили украинские СМИ.
На кадрах может быть турецкая РСЗО TRLG-230 с дальностью стрельбы до 70 км. Они также имеют максимальную точность поражения при применении лазерной подсветки целей беспилотниками «Байрактар», передает ФАН со ссылкой на военных корреспондентов.
Ранее российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.
Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске
NYT: Американская ракета HARM ВСУ сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске
Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, из-за чего пострадали три человека, сообщили американские СМИ.
Как пишет газета New York Times, по словам местных жителей и судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная ВСУ 26 сентября, примерно в 18.00 ракета «сбилась с курса» и ранила трех мирных жителей. По данным газеты, ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, передает РИА «Новости».
Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.
Ранее у Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад.
Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников
Три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атаки удалось отразить, ранее сбитые беспилотники планировали атаковать Балаклавскую ТЭС, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он напомнил об атаке киевского режима, совершенной семь лет назад 22 ноября. Тогда Киев подорвал ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. По мнению губернатора, сегодняшняя атака была проведена Киевом в память о тех событиях.
«Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», – написал Развожаев в Telegram-канале. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
Ранее он сообщал, что в Севастополе работают средства ПВО, которые сбили два украинских беспилотника.
Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева
Постпред РФ при ООН Небензя: Россия намерена продолжать СВО, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах
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Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС.
Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией.
Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
Боец НМ ДНР рассказал, как откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
Боец НМ ДНР Худайнуров рассказал подробности боя, в котором он откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
Боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров в интервью спецкору проекта WarGonzo Руслану Хакиеву рассказал подробности боя, в котором он хладнокровно откидывал сбрасываемые на него с коптера вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты.
Видео интервью появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Как отметил спецкор проекта WarGonzo Руслан Хакиев, Рустам Худайнуров, боец 127-го батальона НМ ДНР, фактически прославился на весь мир после появления в Сети видео, в котором он хладнокровно откидывает сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты. Герой рассказал все подробности того боя.
Как отметил Рустам, он не может раскрыть точное место произошедшего, так как это военная тайна. Случившееся он назвал везением. При этом он отметил, что инструкторы ему говорили, что у него есть пять секунд, чтобы среагировать и попытаться отбросить от себя гранату.
Вспоминая о том бое, Рустам сказал, что командование поставило боевую задачу пройти определенные точки и захватить позиции «укропов». По словам Рустама, они с сослуживцами вышли на позиции, вместе прошли окоп и сели в ожидании команды на штурм. В этот момент, по его словам, прилетела «птичка». Он пояснил, что они с сослуживцами услышали шум подлетающего коптера ВСУ, начали стрелять и буквально после двух-трех очередей выстрелов коптер что-то скинул и произошел взрыв.
После взрыва Рустама, по его словам, отбросило, появился шум в ушах. Боец рассказал, что посмотрел на себя, заметил «кровищу», после чего на несколько секунд «отключился». Придя в себя, Рустам, по его словам, начал отползать от этой точки, а в это время беспилотник продолжал его преследовать – подлетал, скидывал гранаты и улетал. Боец НМ рассказал, что перебежками, как мог, с трудом пытался двигаться вперед, но несколько раз падал и терял сознание. Такими рывками – по три-пять метров – боец сумел дойти до своих.
Рустам посоветовал парням на передовой не паниковать, слушать «воздух», прислушиваться, а в подобной ситуации, когда коптер ВСУ сбрасывает сверху гранаты, он посоветовал им отбежать в сторону, так как «время есть».
Ранее предполагалось, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, является пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Как сообщалось, боец выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды.
В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
В ДНР сообщили о создании батальона из украинских военнопленных
Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил представитель силовых структур региона.
По словам источника, батальон из украинских военнопленных создан и готов к отправке на передовую, передает ТАСС.
Ранее представитель силовых структур ДНР рассказал, что украинские военные в плену начали закрашивать националистические татуировки.
Минобороны: Разрушения в Киеве стали следствием падения ракет средств ПВО ВСУ
Разрушения в Киеве 23 ноября стали следствием падения в черте города ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подтвердили, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
При этом в результате атаки была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов и вооружения ВСУ в районы боевых действий.
Между тем разрушения в Киеве, о которых говорили украинские власти, стали следствием падения ракет систем ПВО.
В среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Без света остались крупные города, а также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Российские войска остановили атаки ВСУ на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
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Упреждающим огневым поражением на Краснолиманском направлении сорвана попытка выдвижения ротной группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подразделения российских войск продолжали наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ у населенного пункта Павловка. В результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам.
Возле населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ликвидированы более 40 военнослужащих, три бронеавтомобиля, сообщил Конашенков.
На Купянском направлении огнем артиллерии сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ под Новоселовским ЛНР. На этом направлении уничтожены более 30 военнослужащих, два автомобиля, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Вольнянска Запорожской области, а также 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 144 районах.
Рядом с Николаевкой Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Возле населенных пунктов Червонопоповка ЛНР и Вольнянск Запорожской области уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять беспилотников в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Черном море, подытожили в оборонном ведомстве.
В Кремле выразили уверенность в успехе СВО
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают
Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от успеха спецоперации РФ на Украине, Песков согласился с такой формулировкой, однако подчеркнул, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают, передает ТАСС.
Напомним, 15 ноября Песков заявил о продолжении российской специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.
Для выпуска Stinger американским оружейникам пришлось вернуть на работу пенсионеров
Wall Street Journal: Оружейная компания вернула на работу пенсионеров для увеличения производства Stinger
Крупнейшие западные производители оружия увеличили выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов для удовлетворения спроса, вызванного конфликтом на Украине.
Так, компания Raytheon Technologies вернула на работу пенсионеров, чтобы нарастить выпуск зенитных ракетных комплексов Stinger. ВС США не заказывали их с 2008 года, передает ТАСС.
Американский концерн Lockheed Martin удвоил выпуск противотанковых комплексов Javelin и планирует увеличить выпуск РСЗО HIMARS. Компания L3Harris, производящая беспилотники, комплексы слежения и спецоборудование, получила заказ от Пентагона на 200 млн долларов специально для Украины.
Ранее сообщалось, что западные страны все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода украинскими войсками.