Путин оценил ситуацию со снабжением и питанием мобилизованных

Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года, эту тему обсуждаем ежедневно, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных, участвующих в СВО.

Путин отметил, что ему было приятно услышать, что ситуация со снабжением и питанием наладилась, но вопросы остаются. По его словам, Министерство обороны старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно, с учетом и времени года, передает ТАСС.

Президент сказал, что встречи с руководством министерства обороны происходят практически каждый день.

«Я практически каждый день об этом говорю им. <…> Посмотрим, что там будет происходить в ближайшие дни, но я пометил это для себя», – пообещал матерям военнослужащих президент.

Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.