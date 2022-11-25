|
|
Сербские болельщики на ЧМ по футболу в Катаре выразили поддержку России
Футбольные болельщики из Сербии на чемпионате мира в Катаре выразили поддержку России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Болельщики из Сербии, которые пришли на матч своей сборной против команды Бразилии на чемпионате мира по футболу в Катаре, выразили поддержку России, сообщают информационные агентства.
Сербские болельщики пришли в футболках сборной России, а также шарфах, состоящих из гербов России и Сербии. Болельщики скандировали: «Русские и сербы – братья на век».
Матч прошел на Национальном стадионе в Лусаиле. Сборная Бразилии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:0. 28 ноября сборная Бразилии сыграет с командой Швейцарии, а сербские футболисты встретятся с камерунцами, передает ТАСС.
На днях футбольные болельщики России и Сербиии развернули сербско-российский флаг длиной 600 метров, они принесли флаг к стадиону «Газпром Арена», где «Зенит» провел товарищеский матч с «Црвеной Звездой».
В России оценили демарш Пашиняна на саммите ОДКБ
Политолог Ткаченко: Пашинян пытается шантажировать Москву излишними требованиями по конфликту с Баку
|
|
Пожелания Еревана в части конфликта с Азербайджаном были восприняты Россией как излишние, поэтому Никол Пашинян прибегнул к шантажу. Это ярко иллюстрирует положение дел в ОДКБ, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее премьер-министр Армении отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации.
«Видя решение Никола Пашиняна, можно с уверенностью сказать, что внутри ОДКБ есть нерешаемые проблемы, которые в будущем могут осложнить работу организации. Но скоропалительных выводов о распаде структуры я бы делать не стал», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Дело в том, что фактически Армения попыталась шантажировать Россию своим поведением в ОДКБ. В частности, Пашинян хотел, чтобы мы присоединились к политическим заявлениям, за которыми могли последовать реальные действия в области обороны. Москва пока на такое не готова, считая, что переговорный процесс идет, и мы играем в нем немалую роль», – продолжил собеседник.
Политолог также отметил, что «ОДКБ показала себя достаточно успешно лишь раз – в Казахстане, когда угроза со стороны террористического подполья была крайне серьезной». «То, что мы видим в ОДКБ, – яркий пример многополярности. Понятно, что Пашинян, действуя таким образом, дает понять Москве, что в крайнем случае он готов обратиться за поддержкой к Франции или США. Но Россия такой шантаж может пропускать мимо ушей, потому что у нас и так не очень хорошие отношения с Парижем и Вашингтоном», – пояснил он.
«Как показывает практика, политический союз с тем или иным государством не гарантирует, что этот партнер всегда будет учитывать позицию России в каком-то вопросе. Так было со спецоперацией на Украине, которую Армения не поддержала. Кроме того, союзничество не означает, что оппонент не станет играть на противоречиях Москвы и Запада. Достаточно противоречий и в наших отношениях с Баку», – заключил Ткаченко.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации. Кроме того, по словам пресс-секретаря российского презинета Дмитрий Пескова, в Ереване навали декларацию «фиаско».
В заключительной речи на саммите ОДКБ Пашинян заявил, что отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ Организации Договора о коллективной безопасности от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это в свою очередь противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ.
Пашинян выразил мнение, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан. В связи с этим премьер-министр Армении заявил о неготовности подписать документ в предложенном виде. Пашинян также заявил, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал теоретический развал ОДКБ трагедией для других членов организации. «Если ОДКБ развалится, это будет прежде всего для Кыргызстана, Таджикистана, да и Казахстана большей трагедией, нежели для Беларуси и России. Давайте в это трудное время не будем рушить то, что мы создавали», – призвал Лукашенко.
Накануне президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном. В тот же день пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Армения останется в ОДКБ.
Ранее газете ВЗГЛЯД разбиралась, что необходимо изменить в рамках ОДКБ, чтобы организация могла в полной мере составить конкуренцию НАТО.
Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Премьер-министр Армении Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ
|
|
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации.
В заключительной речи на саммите ОДКБ Пашинян заявил, что отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ Организации Договора о коллективной безопасности от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении, что противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ, передает ТАСС.
Пашинян выразил мнение, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан. В связи с этим премьер-министр Армении заявил о неготовности подписать документ в предложенном виде. Пашинян также заявил, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении.
Накануне президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном. В тот же день пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Армения останется в ОДКБ.
Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины
|
|
По распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области.
По словам источника, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, передает РИА «Новости».
По его словам, таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.
Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.
Главу миссии Украины в ООН Кислицу осудили за неприличный жест в адрес России
|
|
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран осмеял пытавшегося оскорбить Россию неприличным жестом представителя украинской миссии Сергея Кислицу.
На пост Кислицы, где он отметил, какое для него наказание «выслушивать Россию», Полянский подчеркнул, что это действительно «видный дипломат», а также высокопоставленный сотрудник украинской внешнеполитической службы, добавив при этом «без комментариев», передает РИА «Новости».
Дипломаты других стран также возмутились поведением Кислицы.
Представитель другого постпредства заметил, что выпад политика «за гранью всего!»
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в свою очередь отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат.
Кроме того, еще несколько представителей из других миссий не пожелали раскрыть имен, но заверили, что такой выпад считают неприемлемым.
Более того, под постом Кислицы незамедлительно посыпались язвительные комментарии пользователей.
Так, Lavoie Alina заметила, что размещение такого фото является «вопросом культуры».
Другие комментаторы заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо».
Пользователь Fredx3 предположил, что дипломат идентифицирует себя как «гот или мальчик-металлист, родители которого развелись и теперь он разозлился, потерял контроль над собой».
Накануне в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям
Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
|
|
Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске
NYT: Американская ракета HARM ВСУ сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске
Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, из-за чего пострадали три человека, сообщили американские СМИ.
Как пишет газета New York Times, по словам местных жителей и судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная ВСУ 26 сентября, примерно в 18.00 ракета «сбилась с курса» и ранила трех мирных жителей. По данным газеты, ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, передает РИА «Новости».
Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.
Ранее у Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад.
В Европе резолюцию ЕП сочли шагом к войне с Россией
Евродепутат Мариани: Резолюция ЕП о признании России «спонсором терроризма» подталкивает Европу к войне с Россией
|
|
Принятием резолюции о признании России «государством-спонсором терроризма» Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Мариани заявил, что ЕС исчерпал все средства в этом конфликте. Он отметил, что после восьми месяцев войны Европарламент обсуждает уже девятый пакет санкций против России. Как отметил Мариани, теперь некоторые члены Европарламента решили навесить на Россию «позорную санкцию», которую не решались применять ни к «Талибану»* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Мариани задался вопросом, что останется после того, как все санкции против Москвы будут исчерпаны. Он предположил, что останется только война. Мариани выразил мнение, именно к этому подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Зеленского выше интересов французского народа, передает РИА «Новости».
Мариани подчеркнул, что в интересах Франции – положить конец войне на Украине, а в интересах России и Украины – как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт. Как подчеркнул парламентарий, он считает противоестественным, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того чтобы искать мира.
Накануне Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В ответ Москва обвинила Европарламент в стремлении усилить конфронтацию России и ЕС.
МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
В базу розыска МВД внесли журналиста Андрея Караулова
МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска.
Как сообщается в базе розыска МВД, разыскивается по статье УК РФ, передает РИА «Новости».
Ранее у журналиста Андрея Караулова в доме в Московской области прошли обыски.
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям для мирового рынка
Попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба Кремля.
«Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», – сообщается на сайте Кремля.
Между тем ранее сообщалось, что переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева
Постпред РФ при ООН Небензя: Россия намерена продолжать СВО, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах
|
|
Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС.
Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией.
Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
Польша и страны Прибалтики отказались поддержать потолок цен на российскую нефть
Bloomberg: Польша и страны Прибалтики не приняли предложенный потолок цен на российскую нефть
Польша, Литва, Латвия и Эстония отказались поддержать потолок цен на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство уточняет, что исполнительный орган Евросоюза предложил предельный уровень цен на российскую нефть в 65 долларов за баррель, однако страны Прибалтики и Польша сочли такой потолок чересчур «щедрым» по отношению к России, передает RT со ссылкой на Bloomberg.
Ранее стало известно, что мировые цены на нефть начали незначительно снижаться после выхода данных о запасах сырья в США и увеличении числа действующих буровых установок.
Накануне стало известно, что переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. В среду стало известно, что ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65–70 долларов за баррель.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть. Он выразил уверенность, что если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться».
В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
В ДНР сообщили о создании батальона из украинских военнопленных
Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил представитель силовых структур региона.
По словам источника, батальон из украинских военнопленных создан и готов к отправке на передовую, передает ТАСС.
Ранее представитель силовых структур ДНР рассказал, что украинские военные в плену начали закрашивать националистические татуировки.
Минобороны: Разрушения в Киеве стали следствием падения ракет средств ПВО ВСУ
Разрушения в Киеве 23 ноября стали следствием падения в черте города ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подтвердили, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
При этом в результате атаки была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов и вооружения ВСУ в районы боевых действий.
Между тем разрушения в Киеве, о которых говорили украинские власти, стали следствием падения ракет систем ПВО.
В среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Без света остались крупные города, а также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Депутат: Латвия наградила Хаматову званием актрисы года за предательство Родины
Елена Драпеко прокомментировала присвоение Хаматовой звания актрисы года Латвии
Актриса Чулпан Хаматова получила в Латвии награду как актриса года за предательство Родины, считает депутат Госдумы Елена Драпеко.
По ее словам, Хаматова публично высмеяла звание народной артистки России, а сейчас получает награду страны, которую с трудом можно разглядеть на карте, передает Star Hit со ссылкой на Абзац-медиа.
Драпеко заявила, что в награждении артистки видна политическая целесообразность. «Возможно, надо было отметить ее гигантский «подвиг» – предательство Родины. Вот и отметили», – сказала депутат.
Напомним, Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом премии латвийских театральных работников «Ночь лицедеев» в номинации «Актриса года».