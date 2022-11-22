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Турецкий беспилотник нанес удар по американо-курдской базе в Сирии
Стало известно об ударе беспилотника ВВС Турции по американо-курдской базе в Сирии
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Турецкий беспилотник ударил по совместной базе международной коалиции США и отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил ливанский телевизионный канал al-Mayadeen.
Удар был произведен по базе, расположенной на севере провинции Хасеке, он пришелся по базе спецназа SDF, в нескольких метрах от базы США и штаба командира SDF Мазлума Абади, утверждает канал al-Mayadeen со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
SDF затребовали обсуждения произошедшего с американскими военными.
Ранее СМИ также сообщали об ударах турецких ВВС по центру подготовки SDF в этой провинции. По данным прессы, Анкара готова начать наземную операцию в Сирии.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что американская сторона снабжает курдские вооруженные формирования в Сирии оружием, а российская не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.
Востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что Анкара остается важным партнером для Москвы и Вашингтона, и рушить отношения с ней из-за курдских сил никто не собирается.
Эрдоган переложил на Россию ответственность за новую военную операцию Турции
Daily Sabah: Эрдоган связал начало новой операции Турции с «невыполнением» Россией соглашений по Сирии
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Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.
По словам Эрдогана, Турция заявила, что «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают».
Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции.
«Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
Востоковед: Претензии Эрдогана к Москве по сирийским курдам высказаны не по адресу
Востоковед Семенов: Курды на севере Сирии подчиняются США, а не России
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Россия несет ответственность за север Сирии, но курды не подчиняются Москве, поэтому претензии президента Турции к России не совсем обоснованы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция провела операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики.
«Слова Эрдогана об ответственности России за операцию Турции в Сирии и Ираке верны лишь отчасти. Дело в том, что в Сочинском меморандуме от 2019 года действительно четко сказано, что курдские формирования отрядов народной самообороны должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны приграничной полосы. Но они там до сих пор остались. Вместе с тем в этих соглашениях нет ни слова об Ираке», – сказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Собеседник также призвал учитывать позицию США по этому вопросу. «Москва не может отвечать за те курдские формирования, которые фактически вышли из соглашений и перешли обратно под эгиду Вашингтона», – акцентирует он.
«Изначально США планировали выйти из Сирии, после чего леворадикальные курдские формирования стали просить поддержки у России. Москва была готова оказать определенное содействие, но курды должны были выполнить определеннее обязательства. И как только Трамп, будучи президентом США, передумал, леворадикальные курдские формирования также изменили свою позицию», – напоминает эксперт.
«Вероятно, заявление Эрдогана продиктовано тем, что Сочинский меморандум – это документ, в котором ясно прописаны требования и условия. А соглашения с США не имеют такой четкой фактуры. Других объяснений желанию переложить ответственность именно на Москву просто нет», – заключил Семенов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за проведение Турцией операции в Сирии и Ираке лежит на России. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова Daily Sabah.
По словам Эрдогана, Турция «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают». «Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.
Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции. Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
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В США предложили способ вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой
Журналист Наполитано: Киев согласится на переговоры с Москвой в случае отказа Вашингтона от поставок оружия Украине
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Власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Наполитано выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом не состоятся, пока президент Украины Владимир Зеленский не образумится, а произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент США Джо Байден и сообщит, что «это все – конец», передает РИА «Новости».
Наполитано выразил мнение, что Байден больше не справляется с политическим давлением. Журналист пояснил, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей, а Конгресс больше не дает главе администрации США ни цента. Как отметил Наполитано, заначка пуста – надо договариваться. Риттер согласился с выводом ведущего, добавив, что в такой ситуации переговоры будут больше похожи на капитуляцию Украины перед Россией.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти. По мнению Медведева, Запад не хочет окончательного разрыва с Россией, поэтому и толкает Киев на переговоры с Москвой. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины и последствия разлада между Зеленским и Западом.
Глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России
Шеф Пентагона Остин признал, что у России «впечатляющие вооружения», Украину ждет «суровая зима»
Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной, США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона заявил, что у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но даже это не позволило российской стороне победить на Украине, передает ТАСС.
Он привел слова Байдена о том, что Украина никогда не станет победой России. По словам Остина, впереди у Украины много трудностей и будет суровая зима, но США будет продолжать помогать Киеву.
Также шеф Пентагона отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в этом столетии.
Он также напомнил, что альянс не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы, НАТО не будет втянуто в конфликт, но будет поддерживать Украину.
«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание», – отметил Остин.
Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели.
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения».
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В России оценили удары Турции по военному центру США в Сирии
Востоковед Вавилов: США не оставят без внимания турецкие удары по своим объектам в Сирии
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Турция остается важным партнером для Москвы и Вашингтона. Поэтому ссориться с Эрдоганом из-за курдов ни одна из сторон не станет. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко. Ранее Турция нанесла удар по американскому центру подготовки курдских бойцов в Сирии на фоне обвинений в адрес Москвы и Вашингтона из-за ситуации на севере республики.
«Американцы, безусловно, не оставят без внимания удар Турции по центру подготовки курдских бойцов в Сирии. Однако ракетных ударов я бы не ждал. Анкара остается для Вашингтона, несмотря на все трудности, важнейшим партнером по НАТО. Вероятно, в ближайшее время мы услышим много шума на этом направлении, будет немало пропагандистской возни», – предположил профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.
«Но в целом все останется на своих местах, поскольку для Турции курдские формирования и боевики представляют достаточно серьезную угрозу. Даже с учетом тех ударов, которые наносятся по их формированиям. И турки от этого противодействия точно не откажутся», – уверен собеседник.
«Что касается обвинений Эрдогана в адрес Москвы о несоблюдении Сочинских соглашений 2019 года, то тут тоже не стоит ожидать каких-то резких реакций. Турция для нас остается достаточно серьезным партнером. И об этом говорил Владимир Путин», – отмечает востоковед.
Вавилов не исключил, что курдский вопрос будет подниматься в рамках Астанинского формата, заседание которого намечено на вторник и среду. «Вероятнее всего, мы вновь подтвердим свою позицию о необходимости бороться с терроризмом. Но мы также дадим понять, что курды, как единственная многомиллионная нация, не имеющая государственности, вправе отстаивать свои интересы», – пояснил эксперт.
«Не исключаю, что в скором времени сами курды вспомнят предложения Москвы помочь в урегулировании своих проблем с Дамаском и Анкарой. У нас с ними достаточно близкие отношения. И Россия выступает за то, чтобы интересы всех сторон были соблюдены. Но курды смотрят по обстановке и зачастую принимают ту сторону, которая им выгодна в конкретный период времени», – подчеркивает Вавилов.
В свою очередь руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко уверен, что обвинения Эрдогана никак не скажутся на политике Вашингтона в части курдского вопроса. «Американцы действительно помогают курдам. Но они оказывают поддержку не «Рабочей партии Курдистана», а всему движению за автономию и, что называется, за все хорошее. Это продолжается десятилетиями», – говорит он.
Эксперт также уверен, что решить проблему с курдами практически невозможно. «Создавать условное Курдское государство – бред. Давать им автономию? Непонятно, какую конкретно и как. Напомню, что Башар Асад, как только пришел к власти, пытался сделать нечто подобное, но не получилось», – отметил собеседник.
«Претензии Эрдогана к России тоже понятны. Турция утверждает, что ракетные удары были нанесены по террористам, к которым Москва относится не так жестко, как хотелось бы Анкаре. Эрдогана это очень раздражает. Дело в том, что российско-турецкое сотрудничество с каждым годом все больше разрастается, но такие болезненные вопросы тормозят это развитие», – предполагает востоковед.
Малашенко также настаивает на том, что в ближайшее время в курдском вопросе не стоит ожидать кардинальных изменений. «Это большая международная проблема. И для того, чтобы как-то обсудить этот вопрос, необходимо провести встречу, на которой будут присутствовать все заинтересованные стороны. Но нынешняя международная обстановка пока не позволяет этого сделать», – пояснил он.
«Ситуацию осложняет тот факт, что курды – не едины. То есть фактически не очень понятно, с кем говорить, не с «Рабочей партией Курдистана» же. Вероятно, это тот случай, когда и Москве, и Вашингтону стоит немножко помолчать. Ни критика в адрес Эрдогана, ни оправдания не возымеют никаких результатов», – заключил Малашенко.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются.
На фоне этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что Вашингтон поставляет оружие курдским формированиям в Сирии, а Россия не выполняет свою часть Сочинских соглашений 2019 года.
По словам турецкого лидера, США, будучи союзником Турции по НАТО, за последние годы направили «тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы». Он указал, что подобную политику проводит уже не первая администрация в Белом доме: «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее с Байденом».
Анкара считает, что поддержка, которую США оказывают «террористам» в Сирии, создает угрозу для южных границ Турции. Как заявил Эрдоган, Турция предупреждала США, что предпримет ответные действия, Вашингтону при этом нечем отвечать Анкаре.
Эрдоган заявил, что у Турции также есть договоренность с российской стороной, заключенная в Сочи в 2019 году. По его словам, на России «лежит ответственность за очистку региона от террористов». «К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», – сказал он.
По словам президента Турции, в этом для Анкары «нет никаких ограничений», продолжение военной операции остается на повестке дня. Турецкая армия «делала все необходимое с земли и с воздуха» и намерена «делать это и впредь», сказал он.
В свою очередь спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев призвал Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории.
Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии.
Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности. Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдоган перешел к одновременной критике России и США в контексте конфликта в Сирии.
Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине
Посольство России обвинило власти США в потворствовании вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине
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Власти США покрывают преступления украинских военных, потворствуя чувству вседозволенности и безнаказанности неонацистов, заявило российское посольство в США.
Посольство указало, что убийство украинскими военными российских военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию. При этом по отношению к украинским пленным Россия выполняет все требования международного гуманитарного права. Украина не только не наказана за преступления, Запад ее даже не подвергает критике. Посольство заявило, что США «покрывают безумства украинских бандитов», передает ТАСС.
Кроме того, США «превращаются в сторону конфликта» в связи с их поставками вооружений Украине, передачей разведданных и военным обучением «преступников и наемников». «Загоняют российско-американские отношения в тупик», – сказано в сообщении.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Турция нанесла удар по американскому центру подготовки курдских бойцов в Сирии
«Аль-Маядин» сообщил об ударе Турции по американскому центру подготовки бойцов «Сил демократической Сирии» в Хасеке
ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке, сообщили информационные агентства.
Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».
Напомним, Турция нанесла удары по регионам Сирии и Ирака в рамках новой операции «Коготь-меч», которая может оказаться подготовкой к наземной операции Турции в Сирии. Турция заявила, что воздушная операция якобы вызвана российским «отказом выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы.
Госдеп: США следят за ситуацией с расстрелом ВСУ российских пленных
В Госдепе заявили, что США внимательно следят за сообщениями о расстреле ВСУ российских пленных
Вашингтон внимательно отслеживает сообщения о расстреле украинскими военными военнопленных из России и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак на брифинге для СМИ.
«Вы спросили о видео, которые появились на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам – как стране-агрессору, так и обороняющемуся государству», – сказала она, передает РИА «Новости».
Дипломат добавила, что США бы призвали Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в этом конфликте. «И, во-вторых, мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права или сталкивались с последствиями», – уточнила она.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самостоятельно займется поиском преступников, казнивших российских пленных.
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
В США назвали принципиальную разницу между Россией и Украиной
Россию можно называть независимым государством, так как они никогда не шла шла на поводу у западных стран, этого нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.
В беседе с журналистом New Yorker Исааком Хотинером Калдуэлл отметил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, которые навязывает США и другие страны Запада всему миру.
Также Хотинер и Калдуэлл порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. По их мнению, российский политик придерживается традиционных представлений о суверенитете, поэтому Москва принимает во внимание критику западных стран, но остается при своем мнении, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Американист рассказал об угрозе забастовки железнодорожников в США
Американист Дудаков: Из-за рекордной инфляции в США проснулись профсоюзы
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В США рекордная инфляция. Железнодорожники хотят добиться повышения зарплат на семь-девять процентов. На такие изменения Белый дом не пойдет, однако Джо Байден настроен на достижение компромисса с профсоюзами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал недопустимой забастовку железнодорожников в США.
«Начало полноценной забастовки возможно. Многие профсоюзы в Америке сейчас наблюдают за тем, как в Европе, особенно в Британии, их коллеги бастуют и иногда довольно успешно навязывают свою волю руководству компаний», – считает эксперт.
«В Штатах профсоюзы находятся не в лучшей форме: еще 40–50 лет назад они были куда более грозной силой. Дело в экономических изменениях: общество стало цифровым, что по естественным причинам снизило процент населения, состоящего в профсоюзах, до 10%. Раньше эта цифра была в районе 40%», – акцентирует собеседник.
«Тогда большая численность позволяла устраивать забастовки достаточно часто и масштабно. В нынешней ситуации профсоюзы вынуждены «проснуться» впервые за долгое время. Начинается процесс борьбы за свои права. Связано это с рекордной инфляцией в Америке. Профсоюзы требуют повышения зарплат до уровня роста цен как от государства, так и от частного бизнеса. Отмечу, что речь идет не о двух-трех процентах. Скорее о семи-девяти», – подчеркивает Дудаков.
«Профсоюзам дает силу и тот факт, что в стране достигнут рекордный уровень безработицы – 3,5%. В связи с этим рабочих рук попросту не хватает. В такой ситуации приходится идти на уступки тем, кто работает», – отмечает эксперт.
«Интересен и железнодорожный рынок США: основной игрок здесь – компания Amtrack. Формально она частная, но контрольный пакет акций принадлежит государству. Фактически железнодорожники работают с государством, а значит и договор они заключают практически с участием Белого дома. Есть, конечно, и частные компании, но все-таки основная – это Amtrack», – подчеркивает эксперт.
«Движение железных дорог в Америке не так развито, как в России. Однако в условиях проблем с логистикой даже временная приостановка деятельности железнодорожников способна серьезно усугубить экономическую ситуацию в стране. Последуют и рост цен, и всевозможные локальные дефициты товаров», – рассуждает Дудаков.
«Стоит отметить, что сейчас у власти находятся демократы. В прошлом – это партия профсоюзов. Понятное дело, что рабочие организации заметно ослабли за последнее время. Опыт взаимодействия с ними растерялся. Тем не менее Джо Байден – демократ старой школы. Ему крайне близка повестка профсоюзов, потому что долгое время он занимался этими вопросами», – отмечает эксперт.
«Президент заинтересован в том, чтобы договориться с рабочими. Скорее всего, Байден будет пытаться избежать забастовок. В итоге речь будет идти о том, насколько процентов вырастут зарплаты. Работники требуют повышения до уровня инфляции, то есть на семь-девять процентов. Белый дом на такое не пойдет. Встретятся где-то посередине», – подчеркивает собеседник.
«Думаю, что им удастся договориться о приемлемом для обеих сторон решении. Администрация Байдена настроена на то, чтобы пойти на компромисс. Однако ситуация многих застала врасплох. Профсоюзы давно не устраивали ничего подобного, а рычагов влияния в их руках за последнее время существенно прибавилось», – резюмирует эксперт.
Напомним, что американские СМИ сообщали о возможной забастовке железнодорожников 4 декабря, которая может состояться, если хотя бы один из 12 профсоюзов не договорится с крупнейшими корпорациями отрасли об улучшении условий труда. В понедельник один из крупнейших профсоюзов SMART-TD частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями.
Глава американского государства Джо Байден считает забастовку работников железнодорожной отрасли недопустимой, власти США готовят планы на случай, если она начнется, заявил представитель Белого дома.
Недовольство работников железнодорожной отрасли Штатов вызвано тем, что в Америке цены на потребительские товары растут намного быстрее зарплат. В стране сохраняется высокий уровень инфляции.
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Эрдоган выступил с обвинениями в адрес США и России
Эрдоган высказал обвинения в адрес США и России в связи с ситуацией с курдами в Сирии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что США поставляют оружие курдским вооруженным формированиям в Сирии, а Россия не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.
Эрдоган выразил недовольство тем, что США, будучи союзником Турции по НАТО, за последние годы направили «тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы». Он указал, что подобную политику проводит уже не первая администрация в Белом доме: «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее с Байденом».
Анкара считает, что поддержка, которую США оказывают «террористам» в Сирии, создает угрозу для южных границ Турции. Как заявил Эрдоган, Турция предупреждала США, что предпримет ответные действия, Вашингтону при этом нечем отвечать Анкаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
«Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны», – сказал он.
Эрдоган заявил, что у Турции также есть договоренность с российской стороной, заключенная в Сочи в 2019 году. По его словам, на России «лежит ответственность за очистку региона от террористов». «К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», – сказал он.
По словам президента Турции, в этом для Анкары «нет никаких ограничений», продолжение военной операции остается на повестке дня. Турецкая армия «делала все необходимое с земли и с воздуха» и намерена «делать это и впредь», сказал он.
Напомним, по данным СМИ, ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщалось, что Турция может начать наземную операцию в Сирии.
Эрдоган назвал цену попыток изолировать Россию
Цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной», считает президент Турции Тайип Эрдоган.
Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ.
Пентагон предоставил военную помощь Украине на 20 млрд долларов
Глава Пентагона Остин: США оказали Украине помощь на 20 млрд долларов
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Соединенные Штаты предоставили Украине более 20 млрд долларов помощи и продолжат поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Об этом Остин заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Индонезии Прабово Субианто в Джакарте. Трансляция ведется на сайте американского военного ведомства.
Остин отметил, что оказанная Украине помощь – это международные усилия. Он сообщил, что проводит встречи Контактной группы по Украине каждый месяц с участием министров не только из стран НАТО, но также и других стран мира. С самой первой встречи, отметил глава Пентагона, они «были очень привержены» предоставлению Украине «столько помощи, сколько мы можем предоставить, сколько потребуется», передает ТАСС.
Шеф Пентагона также заявил, что США «сделали много, чтобы постараться подготовить украинцев и облегчить для них продолжение оказания давления на противников в течение зимних месяцев». «Я думаю, что они будут в лучшем состоянии, чем противники, в связи с теми вещами, которые мы предоставляем», – утверждает глава американского военного ведомства.
Он добавил, что Вашингтон сосредоточен на оказании поддержки Украине. При этом развитие событий, по его словам, предсказать трудно.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее раскритиковал США и ЕС за стремление воевать с Россией «до последнего украинца».
На Западе назвали последствия решения США состязаться с Россией
FA: Стремление состязаться одновременно с Россией и Китаем приведет США к провалу
Стремление состязаться одновременно с Москвой и Пекином закончится для США провалом, сообщили СМИ.
Как написал в статье для Foreign Affairs американский аналитик Ричард Фонтэйн, попытка США противостоять российскому и китайскому влиянию обречена на провал, завершится истощением и подорвет способность США решать важнейшие вопросы, передает РИА «Новости».
По мнению Фонтэйна, в этом заключается суть «стратегической головоломки», которую предстоит решить Штатам, а для этого необходимо тоньше расставлять внешнеполитические приоритеты, написал он, имея в виду, что США не способны противостоять России и Китаю «в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов».
Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 заявил, что Китай готов вместе с Россией и другими единомышленниками содействовать развитию многополярного мира, защищать международную систему.
В США высмеяли Байдена за интервью с индейкой
Пользователи YouTube посмеялись над попыткой лидера США Байдена задать несколько вопросов индейке
Пользователи YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена, который попытался завязать диалог с индейкой на открытии Дня благодарения.
Так, глава Соединенных Штатов начал свою речь, отметив большое количество пернатых – 9,5 млн индеек, затем внезапно переключил внимание на птицу и поинтересовался, не хочет ли она поговорить, поднеся к ней микрофон. Однако индейка отказалась от переговоров с американским президентом. После чего ему пришлось отойти под смех присутствующих, передает РИА «Новости».
Комментарии под видеороликом свидетельствуют, что такой выпад главы США не был оценен. Так, пользователь Jason Nester предположил, что Байден перепутал птицу с кошкой. Другой пользователь охарактеризовал самого Байдена в этой ситуации, отметив «птичий мозг».
Комментатор Losangeleskingsfan15 язвительно заметил, что «даже эта индейка знает, что с комнатным растением нельзя разговаривать».
А Jehu davis выразил уверенность, что эта индейка могла бы стать лучшим президентом.
«Индейка: пожалуйста, убейте меня», – пошутил Miggy1994.
Американский лидер ранее демонстрировал любовь к общению. На саммите G20 он долго восхищался бицепсами российского телеоператора Юрия Шолмова, называя их «пушками».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.